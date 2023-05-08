「LOVE MOM！」統一集團與您一起 對媽媽大聲說愛！5月10日起7-ELEVEN門市、康是美、統一時代百貨、高雄夢時代、統一佳佳、星巴克等超過8,000個實體通路共同獻上近10萬朵哥倫比亞進口康乃馨讓您表達對媽媽的心意；5月12日起感謝1,600萬名 OPEN POINT會員共襄盛舉，於指定通路消費滿520元可再額外獲得7% OPEN POINT點數回饋，以充滿感謝和祝福的心意、陪伴媽媽溫馨過節。

7-ELEVEN門市「LOVE MOM！」主題活動，5月12日至5月14日限時三天OPEN POINT會員購買指定商品滿520元享7% OPEN POINT點數回饋，另購買統一企業指定商品再加贈5% OPEN POINT點數。5月10日起也提供哥倫比亞進口康乃馨、讓您大聲對媽媽說愛；並推出母親節限定「LOVE MOM開心卡」、選購卡片即贈「我的美麗日記超能淨化毛孔面膜」乙片，一次購買2張加贈OPEN POINT點數100點。另自5月12日起限時三天還有CITY CAFE濃萃美式、濃萃拿鐵以及大杯卡布奇諾同品項買1送1優惠，以及CITY CAFE杯套全面換上母親節專屬設計杯套，可在上方留言傳遞對媽媽的愛。

康是美「LOVE MOM！」活動期間推出全店指定商品不限金額88折、搭配母親節檔期滿1,000送100、滿3,000送400優惠；統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代全館指定櫃位滿3,000送300，會員獨享以icash2.0/icash Pay支付消費滿6,000再送300；星巴克則推出指定時段帶至門市購買兩杯特大杯飲品，其中一杯由星巴克招待，更在母親節當天於指定門市推出限定套餐、與媽媽共享溫馨時光!

BEING sport「LOVE MOM！」活動期間推出新入會享0元入會費，手續費優惠520 元以及購買私人教練課程5堂享5,200元優惠價；BEING fit推出新加入訂閱制首月 711元優惠以及購買私人教練課程5堂享5,200元優惠價；BEING spa則推出母親節限定spa精選商品獻禮，包括美感宓境之旅100min +Ksolite煥白保濕身體精華乳250ml優惠5,200元、以及4重超導保濕105min 與精靈魔手20min 1堂優惠5,200元，讓媽媽可享受舒壓放鬆。