TNL+ 2023/05/08,
美加

漫談加拿大獨有消費、格價與退貨文化：當大家迷失在這場消費遊戲中

漫談加拿大獨有消費、格價與退貨文化：當大家迷失在這場消費遊戲中
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

至少在香港，退貨並不算是盛行的事。一般而言，買了的貨品除非是壞了或者是用不了才會退貨，而如果胡亂退貨一旦被擺上網公審。但在加拿大，退貨卻完全不是這樣的一回事。在加拿大，基本上你買一件貨品是不等於你真的買了，只要保留單據你就能退貨。

物價飛升可謂全球化趨勢，多倫多亦不例外。這裡的通貨膨脹比率約為每年2%，日用品也在不斷縮少用量／暗暗加價。為對抗通脹，加拿大人又有什麼方法？除了日常前往較低價的超市外，這邊也有一些獨有的消費、格價與退貨文化。筆者現長居多倫多，所以今天就來談談加拿大消費、格價與退貨文化，以及當中的問題（這裡談的加拿大主要是多倫多，但姑且就用「加拿大」一語去代表）。

格價文化：Flyer App 「Flipp」、「Price Match」與黑色星期五

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圖片來源：Flipp
加拿大盛行的flyer app 「Flipp」

Flyer，中譯大概是減價單張，這種東西在港台澳並不算多；又或者這樣說，在港台澳地區購買日用品，大家都不會先看flyer再去買，反正鋪與鋪之間價格相差未必太多，但這邊的確有可能會差較遠。這裡除盛行使用flyer app 「Flipp」去格價之外，也挺流行所謂「Price Match」，即是「貨比三家」的概念。例如你發現A超市雞蛋比起B超市便宜，而A超市又聲言自己已經最便宜，你就可以拿上相關證據到A超市（例如Flyers），要求A超市提供B超市的雞蛋價格。

「Black Friday」購物潮

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Photo Credit: GettyImages

而「Black Friday（黑色星期五）」更是全加拿大人引頸以待的日子，這應該是全加拿大都有的減價日而不限於多倫多。「Black Friday」是指十一月第三個星期五的大減價日。其實加拿大並不只有這一個減價日，另外還有Boxing Day之類，但每年最大的減價日則非Black Friday莫屬。有加拿大人在當日甚至會請假不上班，一大清早在商店外等候要購物！但我自己也渡過了一個Black Friday，我的經驗是的確有減價，趁當時買一些大型家電確是不錯；但並沒有減價得這樣誇張就是了。

談談退貨文化：一世保養與無條件退貨

談過格價，再談談退貨這回事。至少在香港，退貨並不算是盛行的事。一般而言，買了的貨品除非是壞了或者是用不了才會退貨，而如果胡亂退貨一旦被擺上網公審，亦會遭來「嘩亂咁用退貨服務！」之語。但在加拿大，退貨卻完全不是這樣的一回事。

在加拿大，基本上你買一件貨品是不等於你真的買了，只要保留單據你就能退貨；甚至是鞋之類的貼身用品，只要感覺上沒有用過，又有單據就能退。之前我買冬季羽絨大褸，更見識有「一世保養」之語——香港嘛，不是沒有聽過，但只是買羽絨大褸都有一世保養？其實真的蠻好笑。

談談兩個身邊親友關於加拿大退貨文化的實例。朋友在多倫多全球某大連鎖家品店退貨部工作（四個英文字的那一間），他在網上說：「原來這邊的貨品只要保存好單據，一年內都可以退貨！」對，不論大小貨品，甚至枕頭套被舖這種較為私人貼身的用品都可以退／換貨，更甚的是已經用至稍為殘舊也不要緊。大型傢俬同樣可以退貨，家品店來者不拒，而退後的貨品極可能是重新包裝後再售——對！大家以為自己買的是新貨，但其實有可能都是退貨後的貨品，或送到次貨區再出售。

朋友戲稱若是這樣租屋也蠻方便，反正租屋後可以買其貨品、用近滿一年後就退貨、不就等如沒有買過傢俬嗎（笑）？而根據他的經驗，退貨部也挺忙、長期都有一條長長的隊，可見加拿大人對此也頗熱衷。

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