漫談加拿大獨有消費、格價與退貨文化：當大家迷失在這場消費遊戲中
我們想讓你知道的是
至少在香港，退貨並不算是盛行的事。一般而言，買了的貨品除非是壞了或者是用不了才會退貨，而如果胡亂退貨一旦被擺上網公審。但在加拿大，退貨卻完全不是這樣的一回事。在加拿大，基本上你買一件貨品是不等於你真的買了，只要保留單據你就能退貨。
物價飛升可謂全球化趨勢，多倫多亦不例外。這裡的通貨膨脹比率約為每年2%，日用品也在不斷縮少用量／暗暗加價。為對抗通脹，加拿大人又有什麼方法？除了日常前往較低價的超市外，這邊也有一些獨有的消費、格價與退貨文化。筆者現長居多倫多，所以今天就來談談加拿大消費、格價與退貨文化，以及當中的問題（這裡談的加拿大主要是多倫多，但姑且就用「加拿大」一語去代表）。
格價文化：Flyer App 「Flipp」、「Price Match」與黑色星期五
Flyer，中譯大概是減價單張，這種東西在港台澳並不算多；又或者這樣說，在港台澳地區購買日用品，大家都不會先看flyer再去買，反正鋪與鋪之間價格相差未必太多，但這邊的確有可能會差較遠。這裡除盛行使用flyer app 「Flipp」去格價之外，也挺流行所謂「Price Match」，即是「貨比三家」的概念。例如你發現A超市雞蛋比起B超市便宜，而A超市又聲言自己已經最便宜，你就可以拿上相關證據到A超市（例如Flyers），要求A超市提供B超市的雞蛋價格。
「Black Friday」購物潮
而「Black Friday（黑色星期五）」更是全加拿大人引頸以待的日子，這應該是全加拿大都有的減價日而不限於多倫多。「Black Friday」是指十一月第三個星期五的大減價日。其實加拿大並不只有這一個減價日，另外還有Boxing Day之類，但每年最大的減價日則非Black Friday莫屬。有加拿大人在當日甚至會請假不上班，一大清早在商店外等候要購物！但我自己也渡過了一個Black Friday，我的經驗是的確有減價，趁當時買一些大型家電確是不錯；但並沒有減價得這樣誇張就是了。
談談退貨文化：一世保養與無條件退貨
談過格價，再談談退貨這回事。至少在香港，退貨並不算是盛行的事。一般而言，買了的貨品除非是壞了或者是用不了才會退貨，而如果胡亂退貨一旦被擺上網公審，亦會遭來「嘩亂咁用退貨服務！」之語。但在加拿大，退貨卻完全不是這樣的一回事。
在加拿大，基本上你買一件貨品是不等於你真的買了，只要保留單據你就能退貨；甚至是鞋之類的貼身用品，只要感覺上沒有用過，又有單據就能退。之前我買冬季羽絨大褸，更見識有「一世保養」之語——香港嘛，不是沒有聽過，但只是買羽絨大褸都有一世保養？其實真的蠻好笑。
談談兩個身邊親友關於加拿大退貨文化的實例。朋友在多倫多全球某大連鎖家品店退貨部工作（四個英文字的那一間），他在網上說：「原來這邊的貨品只要保存好單據，一年內都可以退貨！」對，不論大小貨品，甚至枕頭套被舖這種較為私人貼身的用品都可以退／換貨，更甚的是已經用至稍為殘舊也不要緊。大型傢俬同樣可以退貨，家品店來者不拒，而退後的貨品極可能是重新包裝後再售——對！大家以為自己買的是新貨，但其實有可能都是退貨後的貨品，或送到次貨區再出售。
朋友戲稱若是這樣租屋也蠻方便，反正租屋後可以買其貨品、用近滿一年後就退貨、不就等如沒有買過傢俬嗎（笑）？而根據他的經驗，退貨部也挺忙、長期都有一條長長的隊，可見加拿大人對此也頗熱衷。
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當這個世界越轉越快，心態和腳步的調整也要加緊跟上， 擁抱千禧世代精神，迎接世界變化！
我們想讓你知道的是
誕生於1980年到2000年之間的千禧世代在出生、成長直到成年的過程中，面對了許多獨特的挑戰。
千禧世代生活在網路、全球化、創新科技的時代，在他們出生、成長直到成年的過程中，其實面對了許多上一代人沒有經歷過的獨特挑戰！而面對殘酷的世界，更需要留給自己多一些時間，好好陪伴自己與自己對話。
樂當斜槓青年！他人眼中的缺點，也是致勝關鍵
在生活中、工作上，越來越頻繁的與各種文化、人種接觸交流，地球村早已不是口號，而是發生在身邊的日常。千禧世代的人們，是這波文化浪潮中首當其衝的一群人，也因爲這樣，千禧世代需要能夠靈活地面對挑戰和轉變；「斜槓青年」是許多千禧世代的工作選擇，也是他們嚮往的人生，他們之所以選擇斜槓，是爲了追求更自由的、現代的、多元的、自我風格的生活型態！
千禧世代擁有較高的自我意識，因為他們知道自己想要的是什麼，所以會更主動跨領域學習，對收到的任務也會提出許多不同的見解，發揮獨有的個人特質與專長。
面對上一世代的舊標準看待現在的年輕人，千禧世代要學會善用創新思維，把他人認爲的「缺點」，轉化爲自己獨有的價值，不斷成長和進步。
當虛擬社交成日常，更要把時間留給自己！
生長於高度數位化的時代，千禧世代的他們享受到了科技進步帶來的種種好處，例如網路的興起、便利的交通、更多元快速的金融或教育服務等等，每天上網、打開社交媒體APP已經成了他們生活中不可或缺的一部分。
當然，社交媒體給了他們更多的便利，讓他們可以輕鬆地與朋友、家人和同事保持聯繫，分享生活的點滴，地域的限制也就此打破。在社交媒體上分享是他們表達自己和展示自己的方式之一！但是，你知道嗎？社交媒體也有可能會讓他們產生焦慮、比較心理和時間浪費等問題，這些都會對自己的生活產生負面影響。過度使用社交媒體可能會影響自己的睡眠質量，而不良的飲食習慣也會對身體和心理健康產生負面影響。因此需要學會保持良好的作息和飲食習慣，這樣才能夠讓自己的身體和心理健康保持良好的狀態。
在眼花繚亂的社群貼文面前，他們意識到自己的真實感受和需要，開始學會尊重和優先滿足自己的需求，不一味地取悅他人，甚至犧牲自己。給自己正向的評價和鼓勵，不要過分自責或自我批評，學會給自己獎勵，可以是一個小小的禮物、一個放鬆的假期、一個美食晚餐等，讓自己感受到被重視和愛。
對投資理財抱持保守觀念沒關係，先投資自己吧！
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接踵而來的挑戰，重視使命感，共好是願景！
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隨著公衆的期望在改變，比起其他世代，千禧世代不會選擇對文化差異、性別平等和族群歧視等社會議題視而不見，而是勇於表現自己的社會價值觀，他們更在意環保，更有社會責任感。
利己也利他的時代正在來臨，根據一項名為《全球千禧研究》的調查，該研究採訪了全球數萬名年輕人，結果顯示千禧世代希望對社會產生積極影響，並且他們普遍傾向於支持與自己價值觀一致的企業。
千禧世代的他們需要面對許多複雜的挑戰，也因此發展出許多正向的特質，比起坐在辦公室抱怨，千禧世代更願意起身改變。屬於千禧世代的你，其實並不孤單，中國人壽早已做好萬全準備，隨時接住你的目標和需求，並希望能夠陪伴著你們一起實現這些夢想，你的願望，我來陪練。