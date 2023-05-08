【圖輯】德州商場槍擊案釀8死7傷，右翼槍手已遭警方擊斃，懷疑為種族仇恨犯罪
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斯班霍爾表示：「我走到了的第一個遇害女孩的旁邊，我把她的頭拉到一邊，此時我已經看不清楚她的臉。」另外一名受害者在為其孩子擋下子彈後身亡，他表示：「當我把媽媽翻過來的時候，孩子從頭到腳都被鮮血覆蓋，就像有人把血倒在他身上一樣。」槍擊案兇手犯案時胸前貼著「RWDS」的貼片，此縮寫流行於右翼極端分子、新納粹分子和白人至上主義社群中。
結合《CNN》與《華盛頓郵報》報導，美國德州達拉斯（Dallas）的艾倫精品購物中心（Allen Premium Outlets）5月6日發生槍擊案，槍手闖入購物中心開槍，造成8人死亡、7人受傷，其中至少一名受害者為兒童，隨後槍手遭警方擊斃。
槍擊案兇手，33歲的加西亞（Mauricio Garcia）犯案時胸前貼著「RWDS」的貼片，此為右翼敢死隊 （Right Wing Death Squad）的縮寫，流行於右翼極端分子、新納粹分子和白人至上主義社群中，警方也正在調查該起案件是否為仇恨犯罪。
事發現場
《CNN》與《華盛頓郵報》訪問多名倖存者與目擊證人，試圖還原案發現場。
一名目擊證人，前陸軍與警官斯班霍爾（Steven Spainhouer）表示，他在案發當天接到他兒子的電話，其兒子說：「爸爸，我們這邊發生了槍擊案，我要把人拉到休息室，我們要鎖上門。」斯班霍爾趕到現場，當時警察和醫護人員皆尚未到場，他撥打了911並開始清點地上的屍體，最後清點出七具。
斯班霍爾表示：「我走到了的第一個遇害女孩的旁邊，我把她的頭拉到一邊，此時我已經看不清楚她的臉。」他補充，另外一名受害者在為其孩子擋下子彈後身亡，他的孩子則倖存下來。他表示：「當我把媽媽翻過來的時候，孩子就爬出來了，孩子從頭到腳都被鮮血覆蓋，就像有人把血倒在他身上一樣。」
斯班霍爾隨後對三名受害者進行了心肺復甦術，但無一人獲救。他回憶：「看到這樣的屠殺，造成的心理創傷是深不可測的，當你看到一個外出購物、玩樂的家庭從地球上消失時，這很難受。」
一名倖存者塔特（Sherry Tutt）表示， 案發當時她在聽到巨大的聲響後，人們開始衝進店裡，並大喊：「有人在開槍！」塔特與其他幾十名顧客逃進一個儲藏區，並躲在箱子中間。她表示，隨著911一直無法打通，人們越來越恐慌，一名婦女開始哭泣。
大約一個小時後，警察將這群人帶出商店，並告訴他們如果有孩子，必須遮住他們的眼睛。當塔特經過漢堡店時，她瞥見了兩具屍體——她表示：「這是我永遠不會忘記的畫面。」
另一名目擊者貝內特（Helen Bennett）表示，案發當下她和女兒在購物時，店家經理看到停車場有人拿著武器從車裡出來，經理召集店內所有人躲進儲藏室裡。她表示，在躲進密室後他們就聽到了三聲槍響，一名母親不斷安撫她的孩子，防止孩子哭泣。貝內特說：「我們只能希望子彈不會穿越牆壁。」
案件是否與極右翼主義有關？
目擊者表示，兇手加西亞的戰術背心上塞滿了彈匣，他攜帶了多件武器，包含AR-15步槍，且車上還有另外五枝槍。一名高級執法官員表示，當局正在調查槍手的犯案動機是否與右翼極端主義有關。
雖然當局尚未確定具體動機，但官員表示，死者的衣服上有一個寫著「RWDS」的徽章，當局認為這可能代表「右翼敢死隊」。監控調查白人優越主義的非營利組織，南方貧困法律中心（Southern Poverty Law Center）表示，近年來，許多極端主義團體的成員會在身上配戴RWDS字母的徽章。
根據德州公共安全部得數據資料，加西亞曾在2016年至2020年在德克薩斯州擔任保安人員，因此也接受了槍枝培訓，他曾任職的三個保安公司目前都尚未針對槍擊案發表回應。加西亞的父母則正在積極的配合警方調查。
受害者後續
槍擊案中的一名死者經過家人指認後，確認為一名男子拉庫爾（Christian LaCour）。他的姊姊史密斯 （Brianna Smith）表示：「克里斯蒂安是一個可愛、有愛心的年輕人，深受我們家人的喜愛。」
當地警方稱，截至7日下午，有三名傷患情況仍然危急，一名傷患情況有待觀察，另外一名傷患情況良好，並被轉移到兒童醫院。當地醫院發言人比薩德（Kathleen Beathard）表示，在醫院接受治療的受害者年齡從5歲到61歲都有。
美國總統拜登（Joe Biden）下令白宮在5月11日將國旗降半旗，以紀念槍擊事件的受害者。他也在一份聲明表示，他對遇難者表示哀悼，並呼籲國會共和黨議員，一起推動修改槍枝法，包括禁止人民攜帶攻擊性武器和大容量彈匣。拜登表示：「我們需要採取更多、更快的行動來挽救生命，已經有太多家庭的餐桌上出現空椅子了。」
德州州長阿博特（Greg Abbott）則表示：「面對這樣的大規模殺戮，我們的首要任務是解決人民的心理創傷，而不是收緊槍枝管制。」共和黨眾議員塞爾夫（Keith Self）也認為，與其限制持槍權，不如促使地方政府，更積極保護公共場所免受武裝罪犯的侵害。他補充：「限制槍枝權，無法阻止犯罪分子的『下意識犯罪反應』。」
儘管如此，槍枝管制倡議者仍呼籲政府做出實質性回應。反對擁槍的倡議組織Moms Demand Action創始人瓦茨（Shannon Watts）感嘆這種殺戮在美國變得司空見慣。他表示：「如果你還沒有受到槍枝暴力的影響，上帝保佑你。但可悲的是，它正在逐漸深入我們的州、社區、學校。」
一名槍擊案倖存者阿卜杜拉（Mushtaq Abdullah）表示，他在5月6日離開購物中心時從多具屍體身邊走過，到現在還是十分緊張，隔天早上，他與家人去吃早午餐時，第一次帶了槍。
新聞來源
- Texas mall massacre gunman identified as witnesses describe horror of the shooting spree that killed 8 people（CNN）
- Investigators examine Texas gunman’s white-supremacist views after 8 killed（The Washington Post）
延伸閱讀
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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