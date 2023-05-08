跟上國際新趨勢，專家主張：台灣下一步是智慧能源時代

日前，鴻海創辦人郭台銘提出半屏山蓋小型核電廠，以及1縣市1核電廠的構想，引發輿論譁然，能源政策成為大眾討論的話題。針對國內是否有缺電疑慮，立法委員洪申翰邀請產業公、協會代表及民間專家學者共同召開記者會，回應在野黨對於能源調度的錯誤質疑。

立委洪申翰邀請在能源領域深耕多年的中華大學教授許志義、台灣電力與能源工程協會候補理事鄭智文、能源服務管理顧問王茂榮、台灣環境規劃協會理事長趙家緯共同呼籲「智慧能源調度與需求面解方」，回應郭台銘的能源主張。各國政府已陸續提出淨零策略，我國應尋求更多的節能政策與新商機。

洪申翰表示，淨零時代的電力新思維，應著重節能、智慧能源和需求面解方，而非講到電力就要核能。目前國際電力政策的主流趨勢，主張整合資源規劃（IRP），講求讓電力系統更有韌性、電力管理更有效益，尤其是智慧調度。以台電致力推動智慧電網為例，可更全面即時掌握全國電力供需，將是新經濟發展的重要關鍵。

洪申翰強調，國際能源總署（IEA）已經把節能列為「第一能源」，其次是需求面管理、發展再生能源，最後才是火力發電與核能。專家也主張，「台灣不缺電，缺的是對能源的節約！」國際間電力政策多轉向整合資源規劃，新能源政策應更重視節能及能源效率，並建立相關機制。

照片引用自立委洪申翰臉書貼文

中華大學教授許志義說明，傳統的電力思維傾向多蓋電廠，台灣1980年代備轉容量甚至曾超過45%，缺乏負載及需求面管理。有鑑於303及815大停電，都不是尖峰負載缺電情況下發生，管理好電力資產、降低備轉容量、搭配電力調度，台電降低管理成本的政策應受肯定。

台電過去的執行有一定的成果，鄭智文認為國內各企業在節能還有極大潛力，在不影響生產及營運的前提下，秉持「聰明用電、彈性用電」原則，與國際接軌，從需求面管理創造新的商業模式發展機會，包括為未來擬定更積極的減碳氣候行動。企業應將碳定價制度、多能源共存視為產業升級的助力，邁向綠能低碳電網目標。

王茂榮提到，台灣不缺電，缺的是能源節約。節約能源首要關鍵，就是把目前浪費的部分，以及生產線不必要的損耗省下來，節一度電和發一度電的效益相同！節能減碳不只提升企業競爭力，更合乎國際ESG 規範，這些中小企業都能做到，一年省下近千萬電費的實例不少。淨零商機持續發酵，企業應思考如何增加產業成長機會，節能除了帶來節省成本的好處，還能提升競爭力。

綜觀英國、法國於2022年的需量管理都成長40%以上，歐洲國家在能源危機之下更仰賴需求面解方。趙家緯理事長說，完整政策組合是迎接淨零永續的解方之一，隨著再生能源佔比增加，另再搭配需量彈性資源，包括導入工具協助電力系統的需量管理，這些都是跟上智慧能源時代的做法。

電力市場正在變革，全球要達成淨零排放目標，除了再生能源減碳，亦省下不必要的損耗，減少用電量減碳。創新型智慧能源系統攸關未來電力市場的發展，因應淨零世代及能源危機，智慧能源有助於企業更快速找到淨零碳排的對策，強化需求管理、智慧能源調度及電網新思維，擴大能源運用。