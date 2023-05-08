中國藏族導演萬瑪才旦逝世享年53歲，《塔洛》、《撞死了一隻羊》等名作成絕響
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中國著名藏族導演、編劇、作家萬瑪才旦，因突發急病醫治無效，於5月8日凌晨在西藏過世，享年53歲。此消息一出引起影壇弔念，而其作品也多次入選威尼斯影展、金馬獎等等，是國際上重要的藏族導演。
根據《中國美術學院》官方微博指出，中國著名藏族導演、編劇、作家，中國美術學院電影學院教授萬瑪才旦，因突發急病醫治無效，於5月8日凌晨在西藏過世，享年53歲。萬瑪才旦的逝世消息，青海藏族研究會也發出新聞稿聲明證實，而同為導演的應亮接受《關鍵評論網》訪問也證實此消息，並表示「難以置信」。
萬瑪才旦於1969年12月出生在青海省海南藏族自治州貴德縣，先後畢業於西北民族大學、北京電影學院，萬瑪才旦是首位從北京電影學院畢業的藏族學生。而在電影創作之前，萬瑪才旦在青海擔任教職人員，直至2002年開始以藏語為主進行電影創作，首部作品為《靜靜的嘛呢石》。
萬瑪才旦之後創作數部於國際影壇廣受肯定的作品，代表劇情長片包含《老狗》、《塔洛》、《撞死了一隻羊》、《氣球》等片，萬瑪才旦在國際影壇備受推崇，包含歐洲三大影展的威尼斯影展。其中《塔洛》、《撞死了一隻羊》、《氣球》都在威尼斯影展地平線競賽單元亮相，而萬瑪才旦也憑藉《撞死了一隻羊》獲得此單元的最佳劇本。除了威尼斯影展之外，2009年的作品《尋找智美更登》則是去了盧卡諾影展，也是重要的歐洲影展之一。
回歸到華語影壇，萬瑪才旦也多次入圍金馬獎，《塔洛》入圍第52屆金馬獎最佳劇情片、導演、改編劇本、攝影等4項大獎，最終抱回改編劇本獎，而由香港名導王家衛監製的《撞死了一隻羊》，則是入圍第55屆金馬獎最佳導演、改編劇本獎。至於2019年問世的《氣球》，則是因中國抵制金馬獎的關係，未出現在金馬獎之中。
《氣球》之後，萬瑪才旦便一直未有作品公開亮相，直至去（2022）年，萬瑪才旦於7月完成了《雪豹》的拍攝工作，此片講述雪豹殺死牧民的9隻山羊後，進而讓父子產生衝突——兒子想殺死雪豹，但父親堅持保護雪豹，此片仍在後製階段。此外，萬瑪才旦的全新作品《陌生人》則是於今（2023）年3月拍攝完成，此片由中國影星黃軒主演，故事同樣聚焦於藏族部落，描述一名男子試圖找到一名名為卓瑪的女子，此片是萬瑪才旦的遺作。
至於萬瑪才旦今（8）日傳出逝世消息，也引起各界的掉念不捨，其中，青海藏族研究會即表示，「作為一位藏族導演，萬瑪才旦長期致力於將藏族文化與現代電影相結合，用鏡頭記錄了西藏的歷史、風土人情和文化傳統。他的電影作品多次在國際電影節上獲獎，他的電影不僅展現了西藏獨特的自然風光和民俗文化，更傳遞了對生命、人性、信仰等深層次主題的思考和探索。」
最後青海藏族研究會也提及，萬瑪才旦不僅是一位傑出的電影人，更是一個堅持傳統、崇尚自由、熱愛生命的文化人，萬瑪才旦的去世，是中國電影和文化界的巨大損失。「我們相信，萬瑪才旦的精神和電影作品將永遠留在人們心中，激勵更多的年輕人傳承和發揚藏族文化，為中華文化的多元發展做出更大的貢獻」。
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核稿編輯：翁世航
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，在南投13鄉鎮中，約有70座農場，每個農場皆有其特色，不少觀光休閒農場的特色尤其讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場散落於13鄉鎮中，約有70座農場，每個農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場，供遊客參考。
信義鄉
南投農場 - 自強愛國休閒農場
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
南投農場 - 天山嶺有機農場
「天山嶺有機農場」位於南投縣水里鄉，為當地農民添來伯所創立。農場內種植多種水果，遊客到農場可以預約一日或二日農夫農事體驗，由添來伯帶您認識農場，種花、採果、體驗農事，欣賞田園之美，一同認識食物的源頭，學會珍惜感恩。中午在添來伯家，用早上採收的蔬果入菜，一起料理做羹湯；午後探訪蜜蜂生態的家，品嘗蜂蜜和果茶，購買香醇好喝的蜂蜜、百香果、葡萄禮盒。爾後回到添來伯的百年老屋，其為古早磚瓦建築，依山勢而建，群山環繞，樹影扶疏，水澗山嵐，是一處避暑放鬆的好地方！百年古厝前有一大草皮，添來伯說，常有遊客指定來露營，因其地勢高無光害，晚上躺在草皮上，欣賞無盡星空，美不勝收！
地址：南投縣信義鄉上安村水信路3段75巷6號
【鄰近景點】
信義鄉農會
丹大溫泉
夫妻樹
【農業與伴手禮】
蜂蜜、百香果、高麗菜、絲瓜
【交通方式】
由水里鄉沿著新中橫公路往信義東埔、玉山方向，經過水里鄉郡坑村、上安村即可抵達，水里鄉至此約15公里。
竹山鎮
南投農場 - 富州休閒農場
「富州休閒農場」位於竹山鎮北方，原是濁水溪沖積下的平原，古稱「溪州仔」。土壤肥沃，富含礦物質，形成得天獨厚栽種農作物的最佳環境，故有「富庶之州」的美名。為求農業資源的永續，提供國人享受田園之樂，富州藉著「休閒農業生產之經濟價值，得以保有經濟弱勢的農地、綠地資源之永續利用」的理想，發展休閒農業，並藉由研發竹製自行車連結在地文化產業，打造四季綠色自行車道，讓遊客更能體驗，生命、生活，生產、生態等四生共榮的「農業之旅」。享受在地美景美食之餘，亦能體會珍惜自然之美。
地址：南投縣竹山鎮集山路一段324號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
竹炭片、竹醋液、蕃薯餅、地瓜餅、養生茶、杉林溪茶
【交通方式】
行駛國道3號下竹山交流道，左轉經過秀傳醫院遇三岔路口往右走台3丙線往集集、水里方向行駛，經過7-11社寮門市再行駛4K處富州巷口左轉。
南投農場 - 天野休閒農場
「天野休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有占地一公頃的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野休閒農場。
鹿谷鄉
南投農場 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。