2023/05/08,
訃聞

中國藏族導演萬瑪才旦逝世享年53歲，《塔洛》、《撞死了一隻羊》等名作成絕響

中國藏族導演萬瑪才旦逝世享年53歲，《塔洛》、《撞死了一隻羊》等名作成絕響
萬瑪才旦｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

中國著名藏族導演、編劇、作家萬瑪才旦，因突發急病醫治無效，於5月8日凌晨在西藏過世，享年53歲。此消息一出引起影壇弔念，而其作品也多次入選威尼斯影展、金馬獎等等，是國際上重要的藏族導演。

根據《中國美術學院》官方微博指出，中國著名藏族導演、編劇、作家，中國美術學院電影學院教授萬瑪才旦，因突發急病醫治無效，於5月8日凌晨在西藏過世，享年53歲。萬瑪才旦的逝世消息，青海藏族研究會也發出新聞稿聲明證實，而同為導演的應亮接受《關鍵評論網》訪問也證實此消息，並表示「難以置信」。

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Photo Credit: GettyImages
萬瑪才旦
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Photo Credit: 中國美術學院

萬瑪才旦於1969年12月出生在青海省海南藏族自治州貴德縣，先後畢業於西北民族大學、北京電影學院，萬瑪才旦是首位從北京電影學院畢業的藏族學生。而在電影創作之前，萬瑪才旦在青海擔任教職人員，直至2002年開始以藏語為主進行電影創作，首部作品為《靜靜的嘛呢石》。

萬瑪才旦之後創作數部於國際影壇廣受肯定的作品，代表劇情長片包含《老狗》、《塔洛》、《撞死了一隻羊》、《氣球》等片，萬瑪才旦在國際影壇備受推崇，包含歐洲三大影展的威尼斯影展。其中《塔洛》、《撞死了一隻羊》、《氣球》都在威尼斯影展地平線競賽單元亮相，而萬瑪才旦也憑藉《撞死了一隻羊》獲得此單元的最佳劇本。除了威尼斯影展之外，2009年的作品《尋找智美更登》則是去了盧卡諾影展，也是重要的歐洲影展之一。

回歸到華語影壇，萬瑪才旦也多次入圍金馬獎，《塔洛》入圍第52屆金馬獎最佳劇情片、導演、改編劇本、攝影等4項大獎，最終抱回改編劇本獎，而由香港名導王家衛監製的《撞死了一隻羊》，則是入圍第55屆金馬獎最佳導演、改編劇本獎。至於2019年問世的《氣球》，則是因中國抵制金馬獎的關係，未出現在金馬獎之中。

《氣球》之後，萬瑪才旦便一直未有作品公開亮相，直至去（2022）年，萬瑪才旦於7月完成了《雪豹》的拍攝工作，此片講述雪豹殺死牧民的9隻山羊後，進而讓父子產生衝突——兒子想殺死雪豹，但父親堅持保護雪豹，此片仍在後製階段。此外，萬瑪才旦的全新作品《陌生人》則是於今（2023）年3月拍攝完成，此片由中國影星黃軒主演，故事同樣聚焦於藏族部落，描述一名男子試圖找到一名名為卓瑪的女子，此片是萬瑪才旦的遺作。

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Photo Credit: GettyImages
萬瑪才旦憑藉《撞死了一隻羊》獲得威尼斯影展地平線單元最佳劇本獎。

至於萬瑪才旦今（8）日傳出逝世消息，也引起各界的掉念不捨，其中，青海藏族研究會即表示，「作為一位藏族導演，萬瑪才旦長期致力於將藏族文化與現代電影相結合，用鏡頭記錄了西藏的歷史、風土人情和文化傳統。他的電影作品多次在國際電影節上獲獎，他的電影不僅展現了西藏獨特的自然風光和民俗文化，更傳遞了對生命、人性、信仰等深層次主題的思考和探索。」

最後青海藏族研究會也提及，萬瑪才旦不僅是一位傑出的電影人，更是一個堅持傳統、崇尚自由、熱愛生命的文化人，萬瑪才旦的去世，是中國電影和文化界的巨大損失。「我們相信，萬瑪才旦的精神和電影作品將永遠留在人們心中，激勵更多的年輕人傳承和發揚藏族文化，為中華文化的多元發展做出更大的貢獻」。

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核稿編輯：翁世航


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