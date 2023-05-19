《普魯斯特先生》：如果普魯斯特沒遇見她，有可能完成《追憶逝水年華》這部文學鉅構嗎？

文：吳錫德（淡江大學法文系榮譽教授）

普魯斯特和他的女僕賽萊斯特

賽萊斯特（Céleste Albaret, 1891-1984）原是個識字不多，快樂的鄉下姑娘，嫁給在巴黎當計程（車）司機的先生，一時難以適應生疏的都市生活。那時丈夫經常跑大文豪普魯斯特的包車。她因緣際會做了他的女僕，前後近十年。這十年也是普魯斯特創作最爆發的年代。1922年普魯斯特過世後，她緘默了近五十年，1973年才同意錄音出版她的回憶（全書約464頁）。那時當然也就洛陽紙貴，人們亦更能貼近這位曠世作家。2022年，普魯斯特百歲冥誕，法國又出版了這本濃縮版，並配上活潑的人物插畫。讓當代的讀者更親近這位廿世紀國際級的大文豪。

賽萊斯特說：「十年的時間，其實並不算長，但因為是普魯斯特先生，在他家和他一起生活的這十年，對我而言是一整個生命。我感謝命運給了我這個好運，這是意想不到的美好歲月。我是他的信差、他的褓姆、他的心腹、他的守護者、他的管家、他的護士、他的助理……實際上，我沒有任何頭銜，我就是……賽萊斯特。」其實，她豈止是普魯斯特的女僕而已。從他隨意戲作寫給她一首韻詩即可看出這位作家是如何器重，甚至依賴她：

高挑，優雅，美麗且清瘦，

時而疲憊，時而矯健，

既能迷倒王子，也能讓底層眾生折服，

對我的批評毫不留情面，

要蜂蜜，卻送來酸醋，

靈性，伶俐，廉潔，

真不愧是內格爾主教的姪女！

1921年五月，作家出版了《蓋爾芒家那邊》（《追憶逝水年華》第三冊）及《索多姆和戈德摩》（第四冊），送了賽萊斯特一本合集。在扉頁上他熱情的寫道：「獻給八年來我忠實的朋友賽萊斯特。她與我的思維如此契合，我必須稱她為永遠的摯友。很難想像我對她是素面平生，從她現時的任性，知道她曾是備受寵愛的女孩。必須頒發一枚軍功勳章給賽萊斯特，因為她忍受敵人德軍的空襲及轟炸。獻給同樣忍受我壞脾氣的賽萊斯特，榮譽勳章應歸她所有。——她的好友普魯斯特。」

賽萊斯特也在回憶中委婉的告訴我們：她可說是作家晚年無所不談的密友及知己，是作家母親過世後最依賴的人，更是他的貼身祕書：有時她記錄作家口述的小說情節，提供第一位讀者的看法，甚至發生過爭吵。被引為奇觀的手稿修潤貼紙（最長達140公分），也是出自她的建議。在作家閉門隱居全心創作時，她幾乎就是他對外唯一的窗口。但這一切是要付出代價的。賽萊斯特回顧到：

我根本就是一名女囚（按：《追憶逝水年華》第五冊書名即為《女囚》，1923），我是自願做個女囚的。是的，普魯斯特先生，我的的確確就是一名女囚。我從不踏出門，隨時隨地聽候您的差遣。一整夜他都在寫作，或者呼叫我做東做西的……。我抱持著最大程度的歡愉及樂趣與他相處，他的魅力、與他的對話，以及陪伴這位超群卓越的男士。他充實了我的生命。

透過賽萊斯特的回憶，我們很驚奇的獲知幾段秘辛；1913年，四十二歲的普魯斯特送出他的處女作《斯萬家那邊》到法國最大的伽利瑪出版社，被擔任總編輯紀德（André Gide, 1869-1951）退稿。理由是認定普魯斯特只是個「追逐風雅，熱衷上流社會的業餘作家」。後來紀德也公開承認他這樣「以人廢言」的態度是錯誤的。事實上，紀德當初是連稿子的包裹都沒拆開，就給人家退稿了！

我們也都知道繼承祖產，家財萬貫的普魯斯特早年揮金如土、夜夜笙歌，經常出入巴黎上流奢華社會的派對，以為他不過是個虛榮的公子哥兒。殊不知，透過賽萊斯特的回憶，我們才知道普魯斯特早已有了寫作計畫，甚至他進出聲色場合也是為了實地觀察。為了具體刻畫書中作曲家凡德伊（Vinteuil）這個人物。他願意花大錢包下一個四重奏樂團，凌晨一點鐘將整個樂團請到家裡演奏。

賽萊斯特是幸運的，她曾兩度被寫進《追憶逝水年華》書裡。她口述四十五小時的錄音帶被永遠保存在法國國家圖書館裡。以她的故事所撰寫的專書及拍攝的電影將繼續傳頌著這段罕有的主僕奇緣。賽萊斯特也是絕妙的，如果普魯斯特沒遇見她，他有可能完成這部文學鉅構？那麼賽萊斯特肯定是上天派來的使者？她的名字之意不就是「屬於天上的」，也就是「只因天上有」！總之，賽萊斯特真的太幸運了，她活到九十二歲高齡，並獲得法國政府頒贈藝文最高榮譽勳章，表彰她對文化的貢獻。要知道，這在法國可是終身榮譽，是可以刻在墓碑上的。

書籍介紹

本文摘錄自《普魯斯特先生：貼身女管家的口述回憶，法國文豪普魯斯特逝世百年經典插畫紀念版》，菓子文化出版

作者：賽萊斯特．阿爾巴雷（Céleste Albaret）

繪者：史戴凡．馬內（Stéphane Manel）

譯者：嚴慧瑩

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賽萊斯特是馬塞爾．普魯斯特於1913至1922年（過世前）這段期間，為他工作的女管家。甫從法國洛澤爾省家鄉跟隨丈夫嫁到巴黎居住，因丈夫是普魯斯特的司機，她便開始服侍作家起居，全心付出，隨之深入簡出，在實際層面上參與《追憶逝水年華》的寫作（由普魯斯特口述而聽寫記錄、黏貼增添的「記事紙頭」……）。