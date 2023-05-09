郭台銘近期狂言囈語連發並非老番顛，而是他壓根就沒打算選總統

文：陳文瀾（作者學生時代，醉心科學、哲學、棒球，就業後，出版過政治、教育、體育、財經類書籍，現專事產業研究）

從4月底起，「努力」爭取中國國民黨總統候選人提名的鴻海科技集團創辦人郭台銘，媒體曝光度陡增。只是，財經新聞中的郭台銘是「虎與狐」，出現在政治新聞版面的郭台銘，卻像虎落平陽、狐奔鼠竄，因為吸引媒體、民眾目光的，並非他的行程、空洞的政治口號，而是他愈發頻繁的突兀言行。

郭是明修棧道，暗渡陳倉

其實，郭台銘根本不可能獲得中國國民黨提名為總統候選人，就連郭台銘本人也心知肚明。郭台銘佯作參選總統，目的在以最小的代價，保護其企業利益，至於媒體批評、反對者訕笑，都無關緊要，如此反倒更能激發泛藍支持者同仇敵愾，拉抬其聲勢，遂行其目的。

一如2020年總統大選，中國國民黨是輸家，代表中國國民黨參選的韓國瑜卻是贏家。在這場選舉，韓國瑜無意勝選，參選目的在「能撈就撈」，連競選都頗為敷衍，賺足了政治獻金，敗選後的他，便快樂地過退休生活。

影響所及，迎戰2024年總統大選，爭逐中國國民黨總統候選人徵召的侯友宜、郭台銘，都坐等黨中央抬轎，不願耗費自己的資源。否則，以郭台銘的財力、知名度，大可效法2000年的宋楚瑜，以公民連署方式，取得參選總統的門票，完全不必理會中國國民黨。

然而，掌握黨機器的中國國民黨黨主席朱立倫，既是破壞黨內民主制度的前科犯，自己參選總統的意圖，亦路人皆知。朱立倫規避總統候選人提名選舉，一意孤行採用徵召，期待的是競爭對手自曝其短或鷸蚌相爭，待泛藍民意對其競爭對手失望時，再營造「先生不出，如蒼生何」的氛圍，自己徵召自己。

泛藍支持者根本不在意失言種種

郭台銘的突兀言行，在反對者眼中，是失言、缺乏民主常識，但在泛藍支持者眼中，卻是率真，且瑕不掩瑜。畢竟，泛藍支持者已擁護過與草包無異的韓國瑜，與韓國瑜相較，郭台銘同樣開空頭支票，但因國際企業家、前台灣首富等響亮名頭支撐，其言辭再離譜，只要能搶賴清德的鋒頭，泛藍支持者皆不在意。

實際上，先前曾宣佈退黨的郭台銘，是否有成為中國國民黨總統獲選人的資格，仍是一個謎題。在朱立倫破壞中國國民黨黨內民主機制後，這個謎題的答案是「朱立倫說了算」；朱立倫為何遲遲不說可或不可，企圖無他，乃藉郭台銘壓制侯友宜的氣勢，避免侯友宜一家獨大，屆時若不徵召侯，必引發眾怒。

只是，侯友宜、郭台銘兩人相敬如賓，絲毫未聞火藥味，讓朱立倫持續邊緣化。「機關算盡太聰明」的朱立倫，當下比2015年「換柱事件」時更加落寞，除非發生特殊且巨大的事件，不然他再上層樓的夢想已幾近破碎。

不少論者譏笑，郭台銘近來的突兀言行，與韓國瑜相去不遠，已是老番顛。但正因為郭台銘的活躍，加上言行「韓國瑜化」，取代了韓國瑜的位置，才壓制韓國瑜復出「再撈一筆」，正式終結了韓國瑜的影響力。

更有人認為，郭台銘的競選幕僚專業能力薄弱，壓根不熟悉台灣政治、選舉生態，坐任郭台銘滿嘴跑火車。甚至有人相信，郭台銘精明一世、糊塗一時，或雖是企業經營的鐵血總裁，卻是政治弱智，被競選幕僚騙得團團轉，把他當提款機，或太相信中國國民黨的善意，註定將再被糊弄一次。

郭根本無意競選

嚴格地說，郭台銘根本沒有競選幕僚，只有公關團隊，以公關團隊應付政治場面，自是左支右絀。無可諱言，郭台銘只要願意砸錢，絕對可聘僱頂尖的競選團隊，制定較具吸引力的政策，與面面俱到的競選策略；若真如此，郭台銘當可一馬平川，直取總統大位，民進黨亦難與之抗衡。

切勿遺忘，在2020年總統大選，韓國瑜都能囊括552萬多票，而在縣市長選舉，幾位頗具爭議的中國國民黨候選人，都可輕鬆獲勝。郭台銘若成為總統候選人，只要謹言慎行，不僅可席捲泛藍票源、中間選民選票，還有可觀的泛綠選民會棄民進黨總統候選人，轉投給他。

當然，郭台銘信口開河、亂開空頭支票的紀錄，堪稱罄竹難書。但倚賴中國昔日低廉人口紅利壯大企業規模的郭台銘，自然知曉如何謹言慎行，與因地制宜發言，近日郭台銘發言漫無邊際，代表他無心競選，只企圖藉此發揮政治影響力，讓中國政府投鼠忌器，掩護富士康集團將生產基地移出中國。

何況，郭台銘若正經八百地談論政策，言辭必然平淡、乏味，完全引不起媒體、民眾的興致，還不如放膽狂言，引發媒體、民眾競相議論。既然如此，郭台銘只要張嘴，說些引媒體側目的話語，便可激起媒體、網路社群的漣漪，實是一本萬利，又何必重金籌組競選團隊、巡遊各縣市造勢。

成為總統候選人或總統，對郭台銘而言，都是麻煩事。可以確定的是，中國國民黨無論由誰出馬參選總統，都得「安撫」郭台銘，讓他心甘情願地當金主。一如派遣高虹安到台灣民眾黨般，中國國民黨總統候選人讓郭台銘「退選」、出資的條件，可能就是接受他的人馬進駐。

侯郭朱的鬧劇無益於台灣

侯、郭、朱上演爾虞我詐的《三國演義》，卻未激盪出任何有益國計民生的建言、政策，讓中國國民黨總統候選人徵召已變成一場鬧劇，實非台灣之福，更是台灣民主的嚴重倒退。

中國國民黨的總統候選人提名、民進黨的直轄市市長候選人提名，都在黨主席的意志下，從黨內選舉改為徵召，其他政黨或是一人獨裁政黨，或勇於內鬥，怯於民主競爭。台灣政黨的黨內民主，已愈發搖搖欲墜，其對台灣民主的傷害，遠遠超過郭台銘的狂言囈語，卻少有人注意、在意！