郭台銘近期狂言囈語連發並非老番顛，而是他壓根就沒打算選總統
我們想讓你知道的是
郭台銘信口開河、亂開空頭支票的紀錄，堪稱罄竹難書。但倚賴中國昔日低廉人口紅利壯大企業規模的郭台銘，自然知曉如何謹言慎行，與因地制宜發言，近日郭台銘發言漫無邊際，代表他無心競選，只企圖藉此發揮政治影響力，讓中國政府投鼠忌器，掩護富士康集團將生產基地移出中國。
文：陳文瀾（作者學生時代，醉心科學、哲學、棒球，就業後，出版過政治、教育、體育、財經類書籍，現專事產業研究）
從4月底起，「努力」爭取中國國民黨總統候選人提名的鴻海科技集團創辦人郭台銘，媒體曝光度陡增。只是，財經新聞中的郭台銘是「虎與狐」，出現在政治新聞版面的郭台銘，卻像虎落平陽、狐奔鼠竄，因為吸引媒體、民眾目光的，並非他的行程、空洞的政治口號，而是他愈發頻繁的突兀言行。
郭是明修棧道，暗渡陳倉
其實，郭台銘根本不可能獲得中國國民黨提名為總統候選人，就連郭台銘本人也心知肚明。郭台銘佯作參選總統，目的在以最小的代價，保護其企業利益，至於媒體批評、反對者訕笑，都無關緊要，如此反倒更能激發泛藍支持者同仇敵愾，拉抬其聲勢，遂行其目的。
一如2020年總統大選，中國國民黨是輸家，代表中國國民黨參選的韓國瑜卻是贏家。在這場選舉，韓國瑜無意勝選，參選目的在「能撈就撈」，連競選都頗為敷衍，賺足了政治獻金，敗選後的他，便快樂地過退休生活。
影響所及，迎戰2024年總統大選，爭逐中國國民黨總統候選人徵召的侯友宜、郭台銘，都坐等黨中央抬轎，不願耗費自己的資源。否則，以郭台銘的財力、知名度，大可效法2000年的宋楚瑜，以公民連署方式，取得參選總統的門票，完全不必理會中國國民黨。
然而，掌握黨機器的中國國民黨黨主席朱立倫，既是破壞黨內民主制度的前科犯，自己參選總統的意圖，亦路人皆知。朱立倫規避總統候選人提名選舉，一意孤行採用徵召，期待的是競爭對手自曝其短或鷸蚌相爭，待泛藍民意對其競爭對手失望時，再營造「先生不出，如蒼生何」的氛圍，自己徵召自己。
泛藍支持者根本不在意失言種種
郭台銘的突兀言行，在反對者眼中，是失言、缺乏民主常識，但在泛藍支持者眼中，卻是率真，且瑕不掩瑜。畢竟，泛藍支持者已擁護過與草包無異的韓國瑜，與韓國瑜相較，郭台銘同樣開空頭支票，但因國際企業家、前台灣首富等響亮名頭支撐，其言辭再離譜，只要能搶賴清德的鋒頭，泛藍支持者皆不在意。
實際上，先前曾宣佈退黨的郭台銘，是否有成為中國國民黨總統獲選人的資格，仍是一個謎題。在朱立倫破壞中國國民黨黨內民主機制後，這個謎題的答案是「朱立倫說了算」；朱立倫為何遲遲不說可或不可，企圖無他，乃藉郭台銘壓制侯友宜的氣勢，避免侯友宜一家獨大，屆時若不徵召侯，必引發眾怒。
只是，侯友宜、郭台銘兩人相敬如賓，絲毫未聞火藥味，讓朱立倫持續邊緣化。「機關算盡太聰明」的朱立倫，當下比2015年「換柱事件」時更加落寞，除非發生特殊且巨大的事件，不然他再上層樓的夢想已幾近破碎。
不少論者譏笑，郭台銘近來的突兀言行，與韓國瑜相去不遠，已是老番顛。但正因為郭台銘的活躍，加上言行「韓國瑜化」，取代了韓國瑜的位置，才壓制韓國瑜復出「再撈一筆」，正式終結了韓國瑜的影響力。
更有人認為，郭台銘的競選幕僚專業能力薄弱，壓根不熟悉台灣政治、選舉生態，坐任郭台銘滿嘴跑火車。甚至有人相信，郭台銘精明一世、糊塗一時，或雖是企業經營的鐵血總裁，卻是政治弱智，被競選幕僚騙得團團轉，把他當提款機，或太相信中國國民黨的善意，註定將再被糊弄一次。
郭根本無意競選
嚴格地說，郭台銘根本沒有競選幕僚，只有公關團隊，以公關團隊應付政治場面，自是左支右絀。無可諱言，郭台銘只要願意砸錢，絕對可聘僱頂尖的競選團隊，制定較具吸引力的政策，與面面俱到的競選策略；若真如此，郭台銘當可一馬平川，直取總統大位，民進黨亦難與之抗衡。
切勿遺忘，在2020年總統大選，韓國瑜都能囊括552萬多票，而在縣市長選舉，幾位頗具爭議的中國國民黨候選人，都可輕鬆獲勝。郭台銘若成為總統候選人，只要謹言慎行，不僅可席捲泛藍票源、中間選民選票，還有可觀的泛綠選民會棄民進黨總統候選人，轉投給他。
當然，郭台銘信口開河、亂開空頭支票的紀錄，堪稱罄竹難書。但倚賴中國昔日低廉人口紅利壯大企業規模的郭台銘，自然知曉如何謹言慎行，與因地制宜發言，近日郭台銘發言漫無邊際，代表他無心競選，只企圖藉此發揮政治影響力，讓中國政府投鼠忌器，掩護富士康集團將生產基地移出中國。
何況，郭台銘若正經八百地談論政策，言辭必然平淡、乏味，完全引不起媒體、民眾的興致，還不如放膽狂言，引發媒體、民眾競相議論。既然如此，郭台銘只要張嘴，說些引媒體側目的話語，便可激起媒體、網路社群的漣漪，實是一本萬利，又何必重金籌組競選團隊、巡遊各縣市造勢。
成為總統候選人或總統，對郭台銘而言，都是麻煩事。可以確定的是，中國國民黨無論由誰出馬參選總統，都得「安撫」郭台銘，讓他心甘情願地當金主。一如派遣高虹安到台灣民眾黨般，中國國民黨總統候選人讓郭台銘「退選」、出資的條件，可能就是接受他的人馬進駐。
侯郭朱的鬧劇無益於台灣
侯、郭、朱上演爾虞我詐的《三國演義》，卻未激盪出任何有益國計民生的建言、政策，讓中國國民黨總統候選人徵召已變成一場鬧劇，實非台灣之福，更是台灣民主的嚴重倒退。
中國國民黨的總統候選人提名、民進黨的直轄市市長候選人提名，都在黨主席的意志下，從黨內選舉改為徵召，其他政黨或是一人獨裁政黨，或勇於內鬥，怯於民主競爭。台灣政黨的黨內民主，已愈發搖搖欲墜，其對台灣民主的傷害，遠遠超過郭台銘的狂言囈語，卻少有人注意、在意！
Tags：
【圖解】領航5G勢在必行！5G+創新應用師資最佳產業實戰推手等你同行
我們想讓你知道的是
除了校園與產業的媒合，師資人才培訓也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的重點目標；舉凡輔導業師、校園教師、育成經理人以及5G產業相關新創領袖，都是創新應用師資人才招募計畫的目標對象，盼能透過計畫的參與交流，教學相長輔導校園與新創人才。
臺灣自108年5月10日核定「臺灣5G行動計畫」，全力發展各式5G電信加值服務及垂直應用服務，提升數位競爭力、實現智慧生活，時至今日，隨著5G應用場景越來越普及， 5G相關的技術研發和人才需求也快速增加，根據國家發展委員會《111-113年重點產業人才供需調查及推估》彙整報告，因應物聯網、5G產品與應用服務持續增加，通訊（含5G）產業人才需求年增5000人，是需求量增加前三大產業，而IC設計、通訊相關產業平均每年新增的需求人數合計為2萬6340人，結合智慧製造、AI應用服務更高達7萬4990人，顯見由於5G趨勢議題發酵，進而帶動通訊暨5G相關產業專業人才需求上升。從學校到企業、政府部門皆紛紛加強5G人才培訓，因此，優秀的5G師資人才，勢必也將成為推動產業升級和創新應用的重要關鍵。
人才 x 技術，多角媒合交流打造亮眼成果
當國內企業市場普遍求才若渴，為了促進臺灣產業轉型升級，自民國109年起，經濟部工業局即開辦「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，不只是從產學合作端著手，更瞄準傳道授業的師資超前部署，以強大的國內外大廠資源，為師資們提供一個多元的增能環境，加值後不僅優化國內師資能量，更為培訓5G人才繼續努力。
不過，了解創新應用師資內容之前，讓我們先看看過去幾年推動5G師資人才培訓這方面，擁有怎樣亮眼成績？109至111年期間，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」共推動74位種子師資，這些種子師資都是經過培訓後協助新創團隊、企業或校園人才，加速產業升級的重要推手之一！讓我們透過以下的實例，看看5G+創新應用師資究竟達成了什麼樣具體的幫助。
#亮點一：加深跨域交流應用，1+1>2！
當5G技術與室內設計跨域結合，能夠激盪出什麼樣的火花？由陽明交通大學與僑光科技大學共同組成的「室實擺在眼前」，在僑光科技大學機械與電腦輔助工程系林昱呈主任的指導與鄭淳詩講師的帶領下，應用5G XR數位虛擬設計建構數位展場，榮獲2022通訊大賽-5G領航創新應用競賽斬獲概念組數位娛樂領域冠軍。團隊也以3D掃描與追蹤定位之核心技術，進一步與中興大學物聯網製造基地合作，開發國產晶片並持續以AI演算法讓沉浸體驗最佳化，優化使用者體驗，讓概念產品能夠創造產品商品化。
另一個例子則是將5G技術應用在農業，致理科大行銷與流通管理系暨商務與智慧創新研究所費聿明副教授，透過本計畫加值5G專業知能，輔導團隊「雲聯勁網」將5G技術結合AI辨識雞隻健康狀態，成功獲得2021通訊大賽-5G領航創新應用競賽概念組冠軍。此外，團隊也加入RFID技術，記錄雞隻的移動距離並換算雞跑步步數，成功入選科技部2022Fiti創新創業激勵計畫。
這樣類似的技術，費聿明副教授也進一步協助團隊應用於臺製咖啡烘培機聯網智能化，買家透過遠端控制烘豆流程，運用5G即時傳輸影像與聲音，再經由AI辨別協助完成咖啡豆烘焙，從農業到餐飲，逐步將5G通訊擴散應用在不同領域中。
#亮點二：激發產學合作，開拓更多可能！
各領域延伸應用外，企業與校園間的資源整合更利於5G量能的延續，新創公司「獵戶科技」便是透過計畫平台與國立陽明交通大學串接，展開「5G專網場域測試」與「定位數據優化5G網路管理功能」合作，並於MWC(Mobile World Congress) 2023巴塞隆納進行相關展示。
而國立高雄科技大學智慧商務系李仕雄副教授，則是透過整合衛星與5G通訊，將技術轉移衛星通訊模組與對話啟動協定相互傳輸功能應用於產業界，且在計畫支持下持續投入產業人才培育與發展，因應高齡化社會變遷，以物聯網技術與人工智慧演算法，開發更便民有感的智慧長照系統與免鑰匙智慧辨識模組。
目前負責南臺科技大學校園行動電信中心的資訊工程學系杜俊育助理教授，亦在完成計畫多元課程後，融合國際5G知能並與臺廠網通業者合作，斥資千萬打造國內自主5G企業專網平台，致力5G O-RAN技術與應用服務驗證，創造貼近產業實作環境，深化產學合作。
#亮點三：投入混成培育，一起壯大5G能量！
除了實戰應用，創新應用師資也會成為加值數位內容的重要推手，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」官方網站上有許多提供給學員學習的線上課程，以及社群論壇交流等資源，經培訓之後，種子師資也會擔任講師、資訊專家等，協同學員成長；或者投入這些相關線上資源的產出，如自製影音課程、撰寫社群專欄文章等。
即刻加入創新應用師資方案，拓展你的5G能量 ！
透過5G創新應用師資綜合培育，以及多元課程加值，讓師資結合其原本既有育成輔導經驗，就能共同協助新創/學生團隊孵育5G應用，同時也讓自己擁有更多實戰經驗與拓展人脈網絡、與更多同好交流。112年 5G+ 創新應用師資歡迎盡快報名加入，培訓方案詳細內容請見下圖：
不僅有完善的研習時數，還提供國際5G專業課程以及5G場域體驗、資源交流等豐富資源機會，如果你具備相關條件，對於5G產業也懷抱高度熱忱，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」創新應用師資就是你絕佳的舞台！
☞現在馬上申請：https://www.5g-jump.org.tw/zh-tw/bulletin/content/1785
5G跨域創新時代，實戰應用成關鍵！
除了前述的創新應用師資可以幫助提升產業5G相關技術含量，為了讓學生未來投入職場時，能夠快速接軌產業節奏與實作需求，如何鏈結產業與新鮮人也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」很重要的一環，截至112年4月17日，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」已累積1120位學生報名參加，成功推動至少10案產學合作計畫、媒合395位產業新星，歷年媒合率高達98％。「5G+產業新星揚帆啟航計畫」作為培養5G產業即戰力的推手，希望透過邀請大專校院應屆畢業生、大三以上或碩博士在學生前來參與5G研發實戰，只要報名完成媒合，即可進入相關實戰研習，藉此精準鏈結企業與新鮮人，不僅讓學生畢業即可學以致用，更是作為讓學生超前部署、提前做好職涯規劃的最佳利器。
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G應用賦能加值！
▶延伸閱讀：《5G人才布局之道，給5星級的你知道！》特別報導專區
經濟部工業局廣告