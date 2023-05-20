【小說】《長頸鹿男孩》選摘：牠睜開銅鈴般的褐色大眼看著我，眼裡盡是我熟悉不過的絕望
我們想讓你知道的是
純真的靈魂，足以改變生命的殘酷——本作由真實事件啟發，將現實與虛構的人物交織在一起，透過這趟旅程，你將看到動物們如何化解一個人心中的憤恨，讓一個孤兒男孩蛻變成男人，再度找回自我；在經歷重重險阻後，你會發現，心靈所棲之處，才是一個人永遠的歸依。
文：琳達．洛麗奇（Lynda Rutledge）
紐約港
船隻凌空飛過、街道淹成小河，電線炸如煙火，人群驚聲尖叫，從屋裡被沖向大海。這一天是一九三八年九月二十一日，大颶風來襲的日子。從紐約港到緬因州，颶風鋪天蓋地席捲整個海岸，七百條性命猶如鯖魚般回歸大海。
當時，沒人有所警覺，或許察覺到海面颳起風浪，或許正在憂心天邊那抹雲朵的怪異模樣，不曾想，狂風暴雨轉瞬即到，眾人倉皇逃生。
當時的我還很年輕，骨瘦如柴的身軀緊抱住碼頭木樁，一道海浪打飛了木樁，下一刻，當我恢復意識，整個人躺在壕溝裡，一名流浪漢正扯下我的牛仔靴。看到我活過來，他放聲大叫地落荒而逃。我滿身瘀青，渾身是血，褲吊帶不翼而飛，幸好人完好無缺。倖存者們大呼小叫，有人四處求救，有人尋找靈車，我抹掉臉上乾涸的血漬，提著褲子蹣跚爬起。原先所在的船屋跟著老闆庫茲堂哥一塊被沖毀，當我找到他時，他已躺在帆船碎片之中，桅杆刺穿他的身體。我是個農家子弟，長相不算帥氣，脖子上有塊胎記，如今又落得遍體麟傷，但怎樣也比庫茲強。我這輩子跟幸運沾不上邊，但要說這是我人生中最悽慘的一天，那還真差得遠了。我原以為颶風是我生平所見最壯觀的一幕。
我錯了。
目光所及，船隻傾倒，房屋著火，屍橫遍野，警報聲大作，而你怎麼也想不到，在滿目瘡痍之中，居然能看到兩隻長頸鹿。
我來到這個地方還不到六個星期，肺部仍充斥著黑色風暴的沙塵，每吸一口氣，堵住肺部的沙塵就會讓我難以呼吸。在來到庫茲這間老鼠肆虐的船屋之前，我住在德州潘漢德地區。我有個虔誠的老媽，但我自己是個邋遢的不良少年，脾氣和牛屎一樣臭，個性像野豬一樣難搞，當地警長可認識我了。
三○年代，黑色風暴來襲，近千萬畝農田被毀，人民流離失所。有人死了，就像我爸媽和妹妹，有人跟隨奧克移民離鄉背井遷往加州，有人則像我一樣投靠親戚。我在世上唯一的親人是住在東岸一個名叫庫茲的陌生人。對我這個十七歲的農家子弟來說，他就好比住在月亮上的人。如今，我孤苦伶仃，在荒涼的大地上替親愛的家人挖墳，唯一能求助的對象是警長，但我不能去自投羅網。
當時一整晚，我坐在父母和妹妹的墓穴旁。天亮後，我帶著一身害死大家的沙子，蓬頭垢面跑到媽媽枯萎的花園裡，挖出她放在密封罐裡的錢幣。我沒流下一滴淚，蹣跚地走向馬路。一台聯結車開來，問我去哪，我發現自己居然發不出聲音。
「你是奧克移民嗎？」
我語塞。
「怎麼不說話，孩子？」司機說。
我一個字也吐不出來。他打量了我一番，大拇指比比空蕩的後車斗，隨後將我放在牧爾舒車站。正對面可是警察局啊！在等待東行列車的同時，我警惕地盯著警局大門，不然萬一被警長逮到，少不了一頓盤問。我坐上車，列車發動時，警長正好走出門和我對上眼。
火車每停一站，我就提心吊膽一次。我用老媽的錢最遠只能搭到田納西州查塔努加市，之後我跳上一列篷車，目睹一群流浪漢偷了一名乞丐的鞋子後把他推下火車，於是我偷了一台摩托車，沿路像流浪狗一樣偷食物吃，還被一名乞丐拿折疊式剃刀給搶了。車子沒油了，我就用走的，我睜著乾枯的雙眼走了又走，直到眼前出現一片望不盡的汪洋大海。
庫茲質問我的身分，我用煤塊在碼頭上寫下回答，他冷哼道：「看來我們家族裡出了個啞巴啊！」我得替他工作才有飯吃，就這樣度過了四十個無聲的日夜。晚上只能睡在船屋後頭的行軍床上，最後連床也沒了。我舉目無親，沒人來關心我，也沒人需要我去哀悼他。庫茲是沒血沒淚的人渣，我原本還打算搶了他的錢之後逃跑。
我緊抓褲子，踩過被颶風肆虐後的斷垣殘瓦。我橫越大半個美國來投靠的男人如今成了具死屍。我避開血跡斑斑的桅杆去摸他的口袋，裡頭空空如也，只有一隻幸運兔腳。我狠狠踹他，氣得破口大罵——我竟然可以發出聲音了。我一邊踢一邊罵，罵庫茲，罵陰沉的天空、黑暗的大海、污穢的空氣，也罵媽媽敬愛的耶穌和全能的上帝，直到不小心腳下一滑，整個人往後跌了個倒栽蔥。我仰望著滿天濛濛細雨，內心積壓已久的情緒一口氣爆發，痛哭得像個迷路的小孩。
哭完之後，我爬起來，用船繩綁緊褲頭，走回碼頭。
我失魂落魄地坐在碼頭上，望著一艘艘滿目瘡痍的船駛入碼頭。
然後看到了長頸鹿。
碼頭上，死裡逃生的船員正在卸貨。我不記得自己何時站起來走了過去，只記得自己混在一群藍色吊帶制服的水手之中，死盯著眼前宛如一箱輪胎被起重機吊起的兩隻長頸鹿。其中一隻還活著，伸長筆直的脖子，露出一顆大頭，在挺過風暴的箱子裡搖搖晃晃。另一隻奄奄一息橫躺在碼頭上，身軀佔據整座碼頭的寬度，支離破碎的箱子像手風琴一樣包圍牠。當時，沒多少人聽過長頸鹿這種生物。在沙塵暴來襲之前，我在學校學過一點，也看過照片，所以叫得出名字。現在，一隻活生生的瀕死長頸鹿就躺在我面前……牠睜開銅鈴般的褐色大眼看著我，眼裡盡是我熟悉不過的絕望，我的背脊竄起一陣寒顫。
我所知道的動物是用來勞動、擠乳、食用、射殺的，我絕不會把豬當寵物。爸會在餐桌上逼你感謝上帝賜給我們美味的一餐。豬除了尖叫以外，全身上下都可以吃。要是你膽敢去餵食一隻流浪狗，那無異於搶了家人的食物，後果就是被打個半死。「你在搞什麼？那是隻畜生！」爸常說。我不過是個毛沒長齊的小鬼，沒資格談憐憫，一個不小心還會下地獄遭火刑。大家都說任何低等的兩腳人類都好過沒有靈魂的四腳動物。問題是，每當我注視著動物的眼睛，那雙眼睛卻比任何人類的眼睛都來得靈動有神。那隻長頸鹿躺在地上，眼珠呆滯蒼白，看得我心都碎了。那種眼神我再熟悉不過，每當爸考慮要將牲畜宰掉、埋掉或燒掉時，動物們就會流露出那種眼神。我湊上前去看，做好被一群模樣狼狽的船員推開的心理準備。
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GIMBA雙聯學位，跨界培養AI大數據人才
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Global Innovation MBA學員來自各方產業的菁英，現任仁寶電腦品管副理的第一屆校友黃先生特別在自己的部落格上回顧：
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