《二手書店店員日記》：我寧願偶爾少本書也不想裝監視攝影機，這裡又不是《一九八四》
我們想讓你知道的是
在這個「書店愈來愈稀有，庫存倒充足得很」的年代，尚恩表示下輩子再也不想開書店了，但他始終沒有離開。人們熱愛書籍的根本理由成為尚恩持續堅守書店的主要動力——生活總使我們疼痛，而閱讀撫慰我們、讓我們快樂。
文：尚恩．貝西爾（Shaun Bythell）
三月
我在二手書店工作時——如果你不在那種地方工作，很容易會把那裡想像成某種天堂，有迷人的老紳士一直在翻看著小牛皮封面的對開本——最令我驚訝的是真正愛書的人很罕見。——喬治．歐威爾，《書店記憶》
真正愛書的人很罕見，不過有非常多人自以為愛書。後者特別容易辨認——他們進入店裡時經常介紹自己是「愛書人」，而且會堅持要告訴你「我們很愛書」。他們穿的T恤或提的袋子會有標語，確切說明他們覺得自己有多麼熱愛書，然而識別他們最佳的方式則是他們永遠不會買書。
這陣子我很難得有時間可以讀書，如果有，那種感覺就像是最純粹的享受——其他任何感官體驗都比不上。我在三十幾歲結束一段重要的關係時，唯一能做的事就是閱讀，而我累積了一堆書，沉浸其中，藉此逃離周圍和內心的世界。強納森．米德（Jonathan Meades）、威廉．波伊（William Boyd）、喬賽．薩拉馬戈（José Saramago）、約翰．布肯（John Buchan）、阿拉斯泰爾．里德（Alastair Reid）、約翰．甘迺迪．涂爾（John Kennedy Toole）和其他作家描寫的景象，讓我不會受到自己的想法煩擾，讓那些思緒在背景安靜運作。我用書在我的桌上堆了一面牆，隨著閱讀的進度，牆面會逐漸縮小，直至消失。
從更實際的意義來說，書是我買賣的商品，而世界上書本數量龐大這件事令我特別興奮。我去別人家買書時，都會有種獨一無二的期待感。那就像撒下一張網，永遠不知道自己會收集到什麼。我想書商跟古董商在處理案子時的興奮感大概一樣吧。正如果戈里在《死魂靈》中所言：「曾經，許久以前，在我年輕時，在我童年時，在那些飛逝而不復返的時光中，第一次驅車前往未知之處總會使我滿心歡喜。」
三月一日，星期六
- 線上訂單：5
- 找到的書：5
美好晴朗的一天。
我們的亞馬遜賣家評分（Amazon Seller Rating）已經掉到了差（Poor）。
一如往常，郵遞員凱特（Kate）今天上午十點送件過來。在一般帳單和慈善團體的募捐文件中，有一封皇家郵政寄來的信，告知我——為了提升效率——他們要提高運費。顯然我們全都能夠省到錢，因為他們調漲的價格低於通貨膨脹。我稍微計算了一下，得出我的包裹平均運費會從一點六九英鎊變成一點八七英鎊。這等於漲了百分之十。我上次查的時候，通貨膨脹率才大約百分之二。亞馬遜會為了因應皇家郵政漲價而提高他們對顧客收取的郵資嗎？幾乎不可能。
目前我們一本書收二點八英鎊的郵資，跟每本書的實際運費價差很大，所以比較重的書會讓我們在郵資上虧本，這點讓人很不高興，而比較輕的書則會讓我們在郵資上賺到錢，這又會讓顧客不高興。唯一的贏家是亞馬遜，他們會在向顧客收取的郵資中拿走四十九便士，留給我們每本書二點三一英鎊的郵資。
午餐時間，有位顧客問我們曾不曾被偷過書。我其實不太在意這件事，儘管店裡迷宮般的布局提供了可能想偷書的人許多機會。過去我偶爾找不到書的時候會以為或許被偷走了，結果那些書最後幾乎都在不同的地方出現。不知為何，比起偷別的東西，例如一支錶，偷書在道德上犯的過錯似乎比較沒那麼嚴重。也許是因為書通常被視為具有教化意義，因此獲取書中蘊含的知識所帶來的社會與個人價值大於犯罪的衝擊。或者，這麼做的益處就算無法蓋過犯罪的事實，至少也一定能減輕影響。
厄文．威爾許（Irvine Welsh）在《猜火車》（Trainspotting）中讓懶蛋（Renton）和屎霸（Spud）被抓到在水石偷東西，探討了這個概念。在法庭上，屎霸坦承他偷書是為了賣掉，懶蛋則宣稱他被發現偷走齊克果（Kierkegaard）的那本書是因為他想讀。心有懷疑的地方法官想挑戰懶蛋對這位存在主義哲學家認識多少，而他回答：
我對他在主觀與真理的概念很有興趣，尤其是他對「選擇」的想法；真正的選擇來自於懷疑與不確定，並且不依靠他人的經驗。我們有理由可以說那主要是一種中產階級的存在哲學，目的是要逐漸削弱集體的社會智慧。然而，那也是一種解放的哲學，因為當這樣的社會智慧被否定，社會對於個人的控制也會減弱，而且……我覺得自己有點扯遠了。我就講到這裡吧。他們討厭聰明的傢伙。你很容易因為多嘴就害自己罰款更多，要不就是他媽的被判刑更重。態度尊重點啊，懶蛋，態度尊重點。
法官宣告懶蛋無罪，可是判了屎霸有罪。
總之，我非常不喜歡監視攝影機，寧願偶爾少本書，也不想用那種擾人的方式監控店裡。這又不是《一九八四》（Nineteen Eighty-Four）。
貓尿味又出現了。
- 總收入236英鎊
- 14位顧客
三月三日，星期一
- 線上訂單：9
- 找到的書：8
又是美好的一天，只是很早就被一位顧客掃興，對方穿著短褲和及膝羊毛襪，撞倒了一堆書就直接讓它們散落在地上。沒過多久，一位顧客吹著口哨出現，他綁著馬尾，頭戴一頂想必是向小丑借的帽子，買了一本保羅．科爾賀（Paulo Coelho）的《牧羊少年奇幻之旅》（The Alchemist），而我懷疑這是刻意想要損害我對人性的信心，並且讓我的情緒更加沮喪。
我們在亞馬遜賣了一本《東方快車：一場私人旅行》（Orient-Express: A Personal Journey），而且在三週前寄出，結果今天被退回，還附了一張顧客寫的字條：「可惜不如預期。想要有更多插圖的版本。請換書或退款。」我懷疑這位顧客把我們當成了線上圖書館，也已經讀過了書。
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。