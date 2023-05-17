《二手書店店員日記》：我寧願偶爾少本書也不想裝監視攝影機，這裡又不是《一九八四》

文：尚恩．貝西爾（Shaun Bythell）

三月

我在二手書店工作時——如果你不在那種地方工作，很容易會把那裡想像成某種天堂，有迷人的老紳士一直在翻看著小牛皮封面的對開本——最令我驚訝的是真正愛書的人很罕見。——喬治．歐威爾，《書店記憶》

真正愛書的人很罕見，不過有非常多人自以為愛書。後者特別容易辨認——他們進入店裡時經常介紹自己是「愛書人」，而且會堅持要告訴你「我們很愛書」。他們穿的T恤或提的袋子會有標語，確切說明他們覺得自己有多麼熱愛書，然而識別他們最佳的方式則是他們永遠不會買書。

這陣子我很難得有時間可以讀書，如果有，那種感覺就像是最純粹的享受——其他任何感官體驗都比不上。我在三十幾歲結束一段重要的關係時，唯一能做的事就是閱讀，而我累積了一堆書，沉浸其中，藉此逃離周圍和內心的世界。強納森．米德（Jonathan Meades）、威廉．波伊（William Boyd）、喬賽．薩拉馬戈（José Saramago）、約翰．布肯（John Buchan）、阿拉斯泰爾．里德（Alastair Reid）、約翰．甘迺迪．涂爾（John Kennedy Toole）和其他作家描寫的景象，讓我不會受到自己的想法煩擾，讓那些思緒在背景安靜運作。我用書在我的桌上堆了一面牆，隨著閱讀的進度，牆面會逐漸縮小，直至消失。

從更實際的意義來說，書是我買賣的商品，而世界上書本數量龐大這件事令我特別興奮。我去別人家買書時，都會有種獨一無二的期待感。那就像撒下一張網，永遠不知道自己會收集到什麼。我想書商跟古董商在處理案子時的興奮感大概一樣吧。正如果戈里在《死魂靈》中所言：「曾經，許久以前，在我年輕時，在我童年時，在那些飛逝而不復返的時光中，第一次驅車前往未知之處總會使我滿心歡喜。」

三月一日，星期六

線上訂單：5

找到的書：5

美好晴朗的一天。

我們的亞馬遜賣家評分（Amazon Seller Rating）已經掉到了差（Poor）。

一如往常，郵遞員凱特（Kate）今天上午十點送件過來。在一般帳單和慈善團體的募捐文件中，有一封皇家郵政寄來的信，告知我——為了提升效率——他們要提高運費。顯然我們全都能夠省到錢，因為他們調漲的價格低於通貨膨脹。我稍微計算了一下，得出我的包裹平均運費會從一點六九英鎊變成一點八七英鎊。這等於漲了百分之十。我上次查的時候，通貨膨脹率才大約百分之二。亞馬遜會為了因應皇家郵政漲價而提高他們對顧客收取的郵資嗎？幾乎不可能。

目前我們一本書收二點八英鎊的郵資，跟每本書的實際運費價差很大，所以比較重的書會讓我們在郵資上虧本，這點讓人很不高興，而比較輕的書則會讓我們在郵資上賺到錢，這又會讓顧客不高興。唯一的贏家是亞馬遜，他們會在向顧客收取的郵資中拿走四十九便士，留給我們每本書二點三一英鎊的郵資。

午餐時間，有位顧客問我們曾不曾被偷過書。我其實不太在意這件事，儘管店裡迷宮般的布局提供了可能想偷書的人許多機會。過去我偶爾找不到書的時候會以為或許被偷走了，結果那些書最後幾乎都在不同的地方出現。不知為何，比起偷別的東西，例如一支錶，偷書在道德上犯的過錯似乎比較沒那麼嚴重。也許是因為書通常被視為具有教化意義，因此獲取書中蘊含的知識所帶來的社會與個人價值大於犯罪的衝擊。或者，這麼做的益處就算無法蓋過犯罪的事實，至少也一定能減輕影響。

厄文．威爾許（Irvine Welsh）在《猜火車》（Trainspotting）中讓懶蛋（Renton）和屎霸（Spud）被抓到在水石偷東西，探討了這個概念。在法庭上，屎霸坦承他偷書是為了賣掉，懶蛋則宣稱他被發現偷走齊克果（Kierkegaard）的那本書是因為他想讀。心有懷疑的地方法官想挑戰懶蛋對這位存在主義哲學家認識多少，而他回答：

我對他在主觀與真理的概念很有興趣，尤其是他對「選擇」的想法；真正的選擇來自於懷疑與不確定，並且不依靠他人的經驗。我們有理由可以說那主要是一種中產階級的存在哲學，目的是要逐漸削弱集體的社會智慧。然而，那也是一種解放的哲學，因為當這樣的社會智慧被否定，社會對於個人的控制也會減弱，而且……我覺得自己有點扯遠了。我就講到這裡吧。他們討厭聰明的傢伙。你很容易因為多嘴就害自己罰款更多，要不就是他媽的被判刑更重。態度尊重點啊，懶蛋，態度尊重點。

法官宣告懶蛋無罪，可是判了屎霸有罪。

總之，我非常不喜歡監視攝影機，寧願偶爾少本書，也不想用那種擾人的方式監控店裡。這又不是《一九八四》（Nineteen Eighty-Four）。

貓尿味又出現了。

總收入236英鎊

14位顧客

三月三日，星期一

線上訂單：9

找到的書：8

又是美好的一天，只是很早就被一位顧客掃興，對方穿著短褲和及膝羊毛襪，撞倒了一堆書就直接讓它們散落在地上。沒過多久，一位顧客吹著口哨出現，他綁著馬尾，頭戴一頂想必是向小丑借的帽子，買了一本保羅．科爾賀（Paulo Coelho）的《牧羊少年奇幻之旅》（The Alchemist），而我懷疑這是刻意想要損害我對人性的信心，並且讓我的情緒更加沮喪。

我們在亞馬遜賣了一本《東方快車：一場私人旅行》（Orient-Express: A Personal Journey），而且在三週前寄出，結果今天被退回，還附了一張顧客寫的字條：「可惜不如預期。想要有更多插圖的版本。請換書或退款。」我懷疑這位顧客把我們當成了線上圖書館，也已經讀過了書。