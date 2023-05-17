漢寶德《繆思談片》：對博物館建築的幾點建議——五大原則與三大陷阱
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本書《繆思談片》分為上下篇，上篇「博物館談片」是漢寶德擔任國立自然科學博物館館長任內，在《博物館學季刊》所撰寫之「論評」結集而成；下篇「宗教建築」則收錄「世界十大宗教建築」三篇相關專文，綜合回顧台灣博物館的發展歷程，並且對於全球博物館的所見所聞也有獨特觀點。
文：漢寶德
對博物館建築的幾點建議
我國正進入博物館興建的時代，國立自然科學博物館正進入最後階段，也是最繁重的發展階段。科學工藝博物館已經完成建築設計作業，即將發包。國立台灣科學教育館的建館計畫正在積極進行中。中、南、北三座科學性博物館均已緊鑼密鼓，大步推行中。國立海洋博物館經過幾年的爭辯，已經決定分為兩處，一在基隆，一在屏東，均在積極籌劃中。國立史前文化館將在台東卑南文化遺址上建造起來，南海學園中的國立歷史博物館與國立藝術教育館亦將在土地問題解決後，進行大規模的擴建。高雄市政府正在興建一座市立美術館，其規模將不下於台北市與台灣省的美術館。地方性的展覽館為數尤多，無法統計。
在私人方面，在不久的未來會有很多小型的、精緻的博物館出現，我國經濟快速成長，企業界在藝術品的收藏方面頗有成就，以企業為後盾具有企業形象表徵的高收費型的博物館，都在醞釀之中。在這樣一個博物館昌盛的時代，本刊推出「博物館建築」的專題是有特殊意義的。建築是博物館的硬體，也是博物館的形象所寄。世上有很多大型的博物館都是精心設計的紀念性建築，其造型就是該博物館的表誌。所以一座博物館的建築不能完全以外殼視之，應有其精神的內涵是毋庸置疑的。
同時我們也要注意，博物館是種特殊的建築，有其特殊的功能與空間需求。國內建築界最近若干年來成長迅速，但大多為商業建築或投機性住宅建築，對博物館所知甚少。大部分建築師都輕視博物館的特殊需要，在建築完成的少數美術館中，可以看出輕率的設計所可能造成的嚴重錯誤，是很難彌補的。我們希望自國外刊物引介的幾篇文章，可能使未來博物館的負責人與設計人深入的了解博物館建築的特質，而能改正過去的錯誤，建造出幾座真正精彩的博物館來。
筆者以身為博物館負責人，同時亦為建築家之立場，願就所知提出幾點意見，勉強稱為原則，供與建館決策有關的朋友們參考。
原則一：空間組織力求簡明易辨
大型的博物館常有組織複雜，使觀眾如入迷陣的感覺，如芝加哥科工館，是建築的一大敗筆。為什麼多數一流的博物館都有一個入口大廳呢？就是要有一個匯合處，使觀眾不會迷失，結伴來遊的觀眾有一個可以約會的地方，以免互捉迷藏，敗興而歸。
原則二：避免博物館疲勞症候
大型的博物館最嚴重的問題是所謂疲勞症。參觀博物館的人，雖因人而異平均只有一、二小時的持續力，他們到館時常常興高采烈，不知愛護體力，但看了不久都感到兩方面的疲勞。一方面是因注意力過分集中，而產生之視覺或精神的疲勞，另方面是因不停的走來走去，而產生的身體，尤其是腿腳的疲勞。前者會使觀眾對展品的吸收力降低，後者則易產生腰酸背痛、興趣索然的感覺。為避免疲勞症，必須注意所謂「人性設計」的要則，此處不詳定。
原則三：展示空間力求彈性
博物館展示是常變的，即使是「永久展示」，也不會超過十五年。尤其是最近的趨勢，博物館經營以市場取向，展品的更換不得不較過去頻繁，為了應付常變的需要，展示空間以具有可變性為最佳。所謂「彈性」就是空間愈大、愈連續愈佳，使未來的展示具有伸展、縮小的適應性。大型博物館不容易做百分之百的彈性，但在可能範圍內應做到此一原則。
原則四：別忘了展示以外的空間
生手設計博物館常常只注意展示面積，忘記展示活動需要很多人的支援，及很多配合性活動的輔助。尤其是現代的展示，維護人員很多，且不可輕忽。如果建造一座博物館，如同清湯掛麵，乾淨俐落就做到了，味道卻消失了。到了真正經營博物館的人手上，就苦不堪言。
原則五：裡裡外外要雅俗共賞
由於博物館與美術館類屬於所謂「高格調」的文化性建築，常是喜歡表達自我的建築家的獲取對象。因此種可能性是格調甚高，失去群眾性。雅是很好的品質，無論如何不能失掉，但在雅之外，一定要能使一般大眾共同激賞，否則不但會失掉對大眾的吸引力，而且會成為上流社會少數人的玩物，當然最不好的是不雅不俗的作品。這種稀鬆平常的東西最多，若做為一個規模龐大的文化建築，就顯得平凡的可怕。
在這五大原則之外，我也想到幾個陷阱，在生手新建博物館時，常容易一腳踩下去的，寫出供有關朋友們參考。
陷阱一，過份信賴專家
各行各業之專家，學有專精，當然應該尊重，但博物館是種綜合性的機構，而且是大眾取向的機構，過份以專門學問為指導原則是很容易絞成一團亂線，理不出頭緒來。即使是博物館專家，也要看他是博物館學之通才，還是博物館工作的人，或固守其專業的人，否則難免誤導，而步入歧途。他們的意見如影響建築，尤其應該特別注意，即使他們是建築師也要小心。誰都有盲點，建築師當然也不例外。
陷阱二：過份預期遠景
博物館建設是百年大計，當然應該考慮其發展的遠景，在過去，博物館建築的短缺是未能考慮遠景。這幾年來，情形完全相反，常常以遠景為藉口，而影響到建築的設計。如果考慮遠景是相當可以掌握的，亦即在預算之內的，當然應該，如果是莫須有的，只是空洞的理論，就不應過份重視而犧牲近期的經營條件。理由很簡單，過去的博物館是靜態的、少變的，反而宜於做長期的預估，現階段的博物館是常變的，無人有能力預料十年後的發展需要，反而不如順其自然。
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
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太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。