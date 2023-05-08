泰山宣布36億收購街口40.39%股權，證交所：屢次違法隱匿重要資訊，限期5/9前給交代
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證交所多次強調，公司所發布之重大訊息應詳述發生事實、原因及對公司財務業務影響等，而上市公司代表於「召開重大訊息記者會時，應該依照前述規定詳細說明，並準備相關書面資料。」然而，泰山明顯沒有確實將資訊透明、公平地給傳達給投資大眾⋯⋯
泰山日前發布重訊，以新台幣36億元的價格收購街口的40.39%股權，引起市場譁然。對此，臺灣證券交易所指出，自泰山於今（2023）年1月遭罰200萬元、4月再處250萬元違約金後，如今又沒有如實公布資訊，再次觸及法規底線，證交所要求街口案限期5月9日前給交代。
泰山快速收購街口
泰山於5月5日發布重大訊息通知，其董事會決定以新台幣36億元的價格收購街口金融科技股份有限公司40.39%的股權。此次交易是普通股，每股單位價格為新台幣24.63元。
泰山強調，街口金融科技股份有限公司和Dorian Innovation Limited，兩者與泰山集團無關聯。本次交易依據泰山取得或處分資產處理程序和相關法令規定。
泰山董事會參考KPMG財務、稅務和法務之盡職調查報告。截至目前為止，泰山集團將持有14萬6166仟股街口金融科技股份。
證交所：泰山屢次違法，街口案限期5月9日前給交代
證交所指出，泰山重訊記者會中，對於所提問之審計委員會、董事會召開程序與交易價格合理性評估等，逕以開會全程都有專業律師指導、會議一切合法或交易內容涉及商業機密，不方便透露做為回應，已經違反法規。
證交所多次強調，公司所發布之重大訊息應詳述發生事實、原因及對公司財務業務影響等，而上市公司代表於「召開重大訊息記者會時，應該依照前述規定詳細說明，並準備相關書面資料。」
然而，泰山公司的回應，明顯沒有確實將資訊透明、公平地給傳達給投資大眾，證交所已函請其於5月9日前提供相關議事資料及說明，以釐清該投資案是否有違反法令規定情事。
泰山1月遭罰200萬元、4月再處250萬元違約金
證交所強調，針對年初，泰山重大股權處分案，例如賣全家案，沒有適當揭露訊息，且處分作業有重大違失，例如，證交所先於2023年1月對其違反內部控制制度及重大訊息申報規定，處以新台幣200萬元違約金。
當時，證交所要求它們執行內部控制專案審查，並列入財務重點專區，同時函請嗣後確實改善。
未料，泰山再次因部分交易事項，再次違反內部控制制度及相關規定且情節重大，證交所於2023年4月再對其處以250萬元違約金。
泰山經營三代，但近年屢次觸法聲譽受損
事實上，泰山於1950年由詹玉柱四兄弟在員林設立益裕製油廠開始，從生產沙拉油、畜養飼料、外銷罐頭開始，逐漸成長為專業食品廠，已經傳承三代經營。
1973年，泰山油脂廠與食品廠在田中動土建廠，奠定了泰山壯大的基礎。泰山企業根基以「傳統美食現代化」策略切入內銷市場，成功推出仙草蜜、八寶粥等罐裝甜品，站穩民生消費食品市場一席之地，並於1989年上市。
此外，泰山集團的子公司喜威世是一家具有三十年經驗的現代化便利型通路後勤中心，負責泰山產品銷售業務和物流事業。泰山重要的轉投資，包含福壽實業、福懋油脂共同投資的中聯油脂和全家便利商店。不過，近期卻因為賣全家一案，屢屢遭到開罰，商譽已經受到重挫。
證交所：隱匿重要資訊，從嚴處置
除了證交所以外，金管會也於2月14日公告，指責泰山企業在去年12月2日的董事會中，沒有依規定進行評估並納入會議資料，僅有一頁持股明細表，也沒有提供及補充文件。金管會還指出，會中的會計師與律師在討論及表決時也沒有離席，因此金管會開罰泰山企業負責人詹景超48萬元。
值得注意的是，金管會也檢視了是否違反產金分離原則，但最終判斷此案尚未違反。不過，如果萬寶開發未來有增加對全家的控制力，應先跟金管會洽談。
最後，證交所強調，上市公司應以保障投資人權益、建立有效資本市場為基礎，任何上市公司都要建置並落實良好的內部控制制度。證交所指出，對於治理不善、隱匿重要資訊、踰越內部控制，甚至涉有不法情事之上市公司，絕對零容忍，且必定審慎查核、從嚴處置。
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核稿編輯：翁世航
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
我們想讓你知道的是
江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
風水強調順勢而為、師法自然，相信可以利用天地間的自然能量，來改善居家、工作的環境，進而讓生活在其中的人們，感到平靜、和諧、愉快，運勢也能隨之開闊順暢。而在一個空間中，除了既有的方位之外，外部環境的條件、內部的裝潢佈置如何達到能量的相輔相成、和諧共好，也是落實風水哲學的面向之一。
天、地、人、時的最佳平衡
「一個好的風水方法，加上完整的事先規劃，就是創造最佳空間的重點。」江老師強調。所謂好的風水方法，指的是追本溯源。「風水是一個流傳千年的學問，而這一切，都濃縮在一本《青囊經》中。後代對《青囊經》的註釋、拆解，甚至其他所謂風水學的著作，可能都慢慢地背離原意，甚至往玄幻、迷信的方向偏離。所以如果真的要理解風水、利用風水，就必須回到經典，才能真正的認識風水是什麼，也才能更好地利用這門學問。」對江老師來說，一個好的風水師，應該要以經典中的知識，來掌握風水對人和空間的影響，進一步去設計、利用、活化這個空間中的所有條件，引入外部環境的旺氣，才能真正創造出一個適合人居住，或者辦公、做生意的所在。
「我們家是三代同堂，所以當初在設計的時候， 讓三代可以和和氣氣、快快樂樂地住在同個屋簷下，就是我的優先考量。」考慮到每個人生活的習慣有所不同，家庭生活中不可或缺的，就是完善的公共空間以及私人空間，無論多少人住在一起，都應該做到讓彼此可以輕鬆相聚，又能保留各自隱私。「長輩的需求和兒孫輩的需求絕對不一樣，如果空間規劃沒有考慮到這一點，就會造成生活上的種種不便，進而影響情緒。而居住環境對人來說，又是一個重要的『充電』場所，電沒充飽，人當然沒有精力去工作、唸書，甚至心平靜氣的跟人相處，所有的問題就是都從這裡跑出來。」
對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
當然，在可以控制的範圍內，江老師建議大家要對所選擇的地區有一定的了解，特別是該區的風水地理特徵，是不是能夠創造出良好氣場。同時也要注意選擇遠離污染源、噪音和繁忙交通的地點，「不過，選擇的重點還是要回歸到使用者身上。比方繁忙的交通對於做生意可能是有幫助的，但一個安靜、休息用的住家，可能就並不需要這些。所以並不是交通繁忙不好，而是這個條件對空間以及使用者帶來什麼樣的影響。」在江老師的風水學中，整理好自己的條件，認清空間的屬性，就是創造好風水的第一步。
同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。