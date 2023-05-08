2023/05/08,
商業

泰山宣布36億收購街口40.39%股權，證交所：屢次違法隱匿重要資訊，限期5/9前給交代

泰山宣布36億收購街口40.39%股權，證交所：屢次違法隱匿重要資訊，限期5/9前給交代
Photo Credit: 中央社

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證交所多次強調，公司所發布之重大訊息應詳述發生事實、原因及對公司財務業務影響等，而上市公司代表於「召開重大訊息記者會時，應該依照前述規定詳細說明，並準備相關書面資料。」然而，泰山明顯沒有確實將資訊透明、公平地給傳達給投資大眾⋯⋯

泰山日前發布重訊，以新台幣36億元的價格收購街口的40.39%股權，引起市場譁然。對此，臺灣證券交易所指出，自泰山於今（2023）年1月遭罰200萬元、4月再處250萬元違約金後，如今又沒有如實公布資訊，再次觸及法規底線，證交所要求街口案限期5月9日前給交代。

泰山快速收購街口

泰山於5月5日發布重大訊息通知，其董事會決定以新台幣36億元的價格收購街口金融科技股份有限公司40.39%的股權。此次交易是普通股，每股單位價格為新台幣24.63元。

泰山強調，街口金融科技股份有限公司和Dorian Innovation Limited，兩者與泰山集團無關聯。本次交易依據泰山取得或處分資產處理程序和相關法令規定。

泰山董事會參考KPMG財務、稅務和法務之盡職調查報告。截至目前為止，泰山集團將持有14萬6166仟股街口金融科技股份。

證交所：泰山屢次違法，街口案限期5月9日前給交代

證交所指出，泰山重訊記者會中，對於所提問之審計委員會、董事會召開程序與交易價格合理性評估等，逕以開會全程都有專業律師指導、會議一切合法或交易內容涉及商業機密，不方便透露做為回應，已經違反法規。

證交所多次強調，公司所發布之重大訊息應詳述發生事實、原因及對公司財務業務影響等，而上市公司代表於「召開重大訊息記者會時，應該依照前述規定詳細說明，並準備相關書面資料。」

然而，泰山公司的回應，明顯沒有確實將資訊透明、公平地給傳達給投資大眾，證交所已函請其於5月9日前提供相關議事資料及說明，以釐清該投資案是否有違反法令規定情事。

泰山1月遭罰200萬元、4月再處250萬元違約金

證交所強調，針對年初，泰山重大股權處分案，例如賣全家案，沒有適當揭露訊息，且處分作業有重大違失，例如，證交所先於2023年1月對其違反內部控制制度及重大訊息申報規定，處以新台幣200萬元違約金。

當時，證交所要求它們執行內部控制專案審查，並列入財務重點專區，同時函請嗣後確實改善。

未料，泰山再次因部分交易事項，再次違反內部控制制度及相關規定且情節重大，證交所於2023年4月再對其處以250萬元違約金。

泰山經營三代，但近年屢次觸法聲譽受損

事實上，泰山於1950年由詹玉柱四兄弟在員林設立益裕製油廠開始，從生產沙拉油、畜養飼料、外銷罐頭開始，逐漸成長為專業食品廠，已經傳承三代經營。

1973年，泰山油脂廠與食品廠在田中動土建廠，奠定了泰山壯大的基礎。泰山企業根基以「傳統美食現代化」策略切入內銷市場，成功推出仙草蜜、八寶粥等罐裝甜品，站穩民生消費食品市場一席之地，並於1989年上市。

此外，泰山集團的子公司喜威世是一家具有三十年經驗的現代化便利型通路後勤中心，負責泰山產品銷售業務和物流事業。泰山重要的轉投資，包含福壽實業、福懋油脂共同投資的中聯油脂和全家便利商店。不過，近期卻因為賣全家一案，屢屢遭到開罰，商譽已經受到重挫。

證交所：隱匿重要資訊，從嚴處置

除了證交所以外，金管會也於2月14日公告，指責泰山企業在去年12月2日的董事會中，沒有依規定進行評估並納入會議資料，僅有一頁持股明細表，也沒有提供及補充文件。金管會還指出，會中的會計師與律師在討論及表決時也沒有離席，因此金管會開罰泰山企業負責人詹景超48萬元。

值得注意的是，金管會也檢視了是否違反產金分離原則，但最終判斷此案尚未違反。不過，如果萬寶開發未來有增加對全家的控制力，應先跟金管會洽談。

最後，證交所強調，上市公司應以保障投資人權益、建立有效資本市場為基礎，任何上市公司都要建置並落實良好的內部控制制度。證交所指出，對於治理不善、隱匿重要資訊、踰越內部控制，甚至涉有不法情事之上市公司，絕對零容忍，且必定審慎查核、從嚴處置。

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核稿編輯：翁世航


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