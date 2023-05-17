《巴菲特投資攻略圖解》：巴菲特買入後以「終生持有」為原則，但何時應該汰換投資組合？
我們想讓你知道的是
本書將揭開巴菲特的選股原則，一步步帶你了解巴菲特如何解讀資訊、挑選企業、鑑定經營者，兼顧「價值型投資」和「成長型投資」，並落實「核心投資」。任何人都可以磨練出精準的投資眼光，找出具備未來成長可能性的公司！
文：三原淳雄
揭開巴菲特的投資組合
相較於機械式分散投資的指數型投資，巴菲特建議的「核心投資」更適合只想投資少數精選個股的積極型投資人。
讓我們先來看看巴菲特的投資組合吧，巴菲特經營的波克夏・海瑟威的投資組合如下頁圖表所示。儘管這個投資組合的市價總值高達1,705億美元，主要的個股卻只有15家公司，而且持有時間都長得驚人。其中，可口可樂、美國運通等都是本書中多次提到的個股。
隨著時代趨勢提高投資組合的報酬率，幾乎是每個投資組合經理人都會做的事，但巴菲特的投資組合的特徵是，一旦認定是好的個股，就會集中投資，這就是「核心投資」。
一般認為，只要盡可能分散持有個股或金融商品，就可以降低風險。可是巴菲特卻認為，持有許多沒有經過仔細調查的個股，風險反而比較高。
核心投資的五大成功法則
接著，讓我們來看看核心投資的主要特徵有哪些。這裡引用《巴菲特勝券在握的12個原則》書中的一段內容作為參考。
1. 找出表現優異的公司
所謂表現優異的公司，指的是那些業績長期維持穩定、經營者誠實面對股東的公司。前幾章談到巴菲特的選股原則，都是找出這類公司的方法。只要運用方法，找出表現優異的公司，就能找到適合長期持有的績優個股。
2. 投資個股檔數越少越好
對於已經習慣分散投資思考模式的投資人而言，可能會對這一點感到不太自在。巴菲特的核心投資概念受到費雪相當大的影響，費雪認為，與其分散投資在許多自己不太熟悉的企業，還不如集中投資在自己相當了解的少數企業比較好。
巴菲特也曾經說過，雖然對完全沒有投資概念的投資人來說，指數型基金是不錯的選擇，但是對股票投資有一點經驗與相關知識的人而言，核心投資是更好的方式。因為只要具備一定程度的相關知識，找出表現優異的公司，精選個股，就能架構出成功的投資組合。
3. 提高命中率
巴菲特的投資原則之一，是只鎖定那些他確信會投入自有資金至少10％的公司。每檔個股配置10％的資金，表示持股不會超過十檔以上。
然而，巴菲特所謂的核心投資，並非找出十檔績優股之後平均分配資金，他篩選出的個股當然也會有優劣之分，因此相對優異的公司就應該投入較多的資金。
4. 耐心地長期持有
找出那些至少可以持有五到十年的績優個股。巴菲特曾經說過，買進股票應該以「終生持有」為原則，買進那些馬上就打算賣掉的個股是愚蠢的行為。
然而，如下一節要介紹的，如果發現更好的公司，或企業的經營方針有所改變，投資人就有必要重新檢視投資組合，調整投資組合。
5. 不因股價的變化而陷入恐慌
股票市場經常在變動，但優秀企業的股價遲早會上漲，所以沒有必要跟著市場波動而心情起伏不安。
巴菲特對於股票市場的動態幾乎毫不在意，他曾經說過：
在我心中有著不為漲跌所動的鎮靜，因為我就是和那些相信沒什麼好怕的人們一起成長的。
事實上，他的事業夥伴蒙格也是完全不受股價影響的人，因為比起股價的波動，更重要的是建構高品質的投資組合。
巴菲特決定汰換投資組合的時機
由於巴菲特的投資法是以「終生持有」為原則，所以他對於投資組合的調整相當慎重。正如本書第82頁提到的，一直反覆買賣股票會造成手續費和資本利得稅金的增加，抵銷了「複利效果」。
可是，買進之後就這麼放著不管好嗎？
當然不是。巴菲特在買進股票之後還是會繼續研究這家公司，同時也會留意那些還沒買進的潛在標的。只要符合以下條件，他就會進行成分股的汰換：
- 發現新的績優個股時
- 現有持股已經不再符合當初設定的基準時
- 事後發現自己先前的決策有誤時
在這種情況下，巴菲特是怎麼做出汰換投資組合的決定呢？
首先，發現新的績優個股時，手上的現有持股會是很有用的判斷資料。也就是說，新發現的個股必須與現有持股一一比較，只有當新的個股更加符合自己的投資哲學時，才進行個股的汰換。除此之外，投資組合應該維持不變。
在比較兩檔個股時，應該採行與當初選股時完全一樣的基準：事業是否簡單易懂、企業的未來展望好不好、經營者是否誠實面對股東、股價與企業價值相比是否被低估了……一一對照這些標準檢視，如果很明顯是新的個股占上風，那麼就來到巴菲特認為應該汰換的時機了。
巴菲特決定「賣出」的時機
此外，只要一發現現有持股已經不再符合當初設定的基準時，巴菲特就會毫不猶豫地賣出持股。
不管當初買進時是多麼優秀的企業，隨著時間的更迭，情況也可能會有所變化。例如經營者改朝換代，導致經營方針改變，或是大環境的改變，造成核心事業已經不合時宜等，這些情況都有可能發生。當巴菲特察覺到這類變化時，就是賣出的時機。
另外，當他發現自己先前的決策有誤時，也會出脫持股。
本書第147頁介紹過的全美航空就是一例，還有，明明是大宗商品事業，卻誤以為具有相對優勢，或誤判具有高收益力……發生這些情形時，巴菲特的做法就是盡早拋售持股。
如果沒有符合以上這三種情況，就應該以「終生持有」為基本原則。
書籍介紹
本文摘錄自《巴菲特投資攻略圖解：實踐巴菲特投資法的最佳入門【暢銷15年經典版】》，時報出版
作者：三原淳雄
譯者：蕭仁志
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等地區之南投地區農場、休閒農業區，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於臺灣中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
國姓鄉
南投休閒農業區 - 糯米橋休閒農業區
糯米橋休閒農業區位於國姓鄉北港村，是一處位於山區的客家小農村，區內有許多特色景點，如縣定古蹟糯米橋、「看見台灣」的百年茄苳老樹、音樂水車、 打石文化園區、當地信仰中心「碧雲宮」、松柏崙步道、 眉冷山步道、芙蓉瀑布等，適合全家一同出遊。四季宜人的氣候也孕育許多優質農產，有國姓咖啡、香茅、 檸檬、芭樂、絲瓜、橄欖及冷泉米等，讓人吃的安心、健康。當然，來這裡更要享受悠遊慢活，糯米橋休閒農業區內內有多家休閒農場、渡假民宿、特色餐廳與咖啡館。團體遊客亦可事先預約區內景點導覽解說服務與產業體驗活動，如香茅香皂體驗、咖啡沖泡體驗、咖啡烘豆體驗、葉拓T恤、檸檬醋體驗、冷泉米包裝體驗、爆米香體驗、季節性採果等，寓教於樂、回憶滿滿。非常推薦您來糯米橋休閒農業區旅遊與夜宿，親山樂水之餘， 也能身歷其境感受客家庄多元的產業文化與夜晚的寧靜星空之美。
地址：南投縣國姓鄉北港村北原路50號（糯米橋休閒農業區促進協會）
【鄰近景點】
糯米橋
茄苳神木老樹
芙蓉瀑布
【農業與伴手禮】
冷泉米、香茅精油、國姓咖啡、橄欖
【交通方式】
由國道3號轉國道6號下國姓交流道，轉往國姓方向沿著省道台14線（中潭公路）前行，於柑仔林左轉接往133縣道，經過國姓市區於長流加油站右轉接省道台21線，約十分鐘車程即可到達「糯米橋休閒農業區」。
（南下）
走國道一號至南屯交流道下，接中彰快速道路，再接國道三號往南投、草屯方向，至草屯交流道下經台 14 線道往國姓鄉再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
（北上）
走國道三號至草屯交流道下，經台 14 線道往國姓鄉，再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
南投休閒農業區 - 福龜休閒農業區
福龜村名源自於境內最大聚落「龜仔頭」之首字，加上吉言佳字「福」而成。福龜村為草屯鎮進入國姓鄉的首經之地，居民以客家人居多。土地利用早年以旱田為主，但在福龜圳開鑿之後，紛紛轉作高經濟價值作物。「福龜休閒農業區」地點在南投縣國姓鄉福龜村，位於台14線通往埔里、日月潭中點，處烏溪南岸緊鄰烏溪畔，景色優美宜人，內有水圳生態步道、環村自行車 道，不管是騎車、散步都能欣賞區內的山林綠野風光，還可眺望遠處的九九峰，自然天成的景觀令人身心舒暢。除外，更透過休閒農業的深度，將本區塑造為生態、產業、生活之田園樂活區。
地址：南投縣國姓鄉中正路一段206-5號（福龜休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
阿嬤洗衣墩
橋聳雲天
北玄宮
【農業與伴手禮】
檸檬、草莓、木瓜、砂糖橘、枇杷、蜜棗、咖啡
【交通方式】
1. 國道3號轉國道6號，國姓交流道下台 14 線，即抵達福龜休閒農業區。
2. 高鐵台中站搭乘南投客運往埔里，轉日月潭線(不經國道6號) ，於福龜站下車
3. 台中火車站搭乘南投客運、全航客運往埔里 (不經國道6號) ，於福龜站下車。
埔里鎮
南投休閒農業區 - 桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，台21線往日月潭方向途中。921地震後，當地居民攜手重建，結合在地豐富的農業和生態，加強社區營造，創造出多元的自然觀光旅程，深受遊客喜愛。透過在地導覽，可觀賞社區內蝴蝶、青蛙、蜻蜓、豆娘、鳥類、螢火蟲、野生植物…等。「桃米休閒農業區」除串聯當地商家、景點，並與暨南大學合作，加強觀光資源開發與行銷，多次榮獲政府機關表揚，成為農村再造典範。
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號（桃米休閒農業區推展協會）
【鄰近景點】
桃米親水公園
暨南大學
紙教堂
妮娜巧克力城堡
【農業與伴手禮】
茭白筍、桃米筍干、醬筍、百香果
【交通方式】
國道3號214k接國道6號，國道6號29k下愛蘭交流道，往日月潭方向行駛，於台21線51k右轉（全家便利商店），即可抵達。
南投農場 - 台一生態休閒農場
「台一生態休閒農場」位於南投縣埔里鎮，園區廣大。園區以自然教育生態為主軸，近年來增加多設施，如蝴蝶園、昆蟲生態館、水上花園餐廳、花屋、光合廣場、仙人掌生態區、押花生活館……等主題場域；較特別的是，園區還設置全台唯一的「花神廟」，一旁還有「花神許願池」供遊客許願，許願成功花仙子還會贈送你一個小驚喜。園區門票分為純欣賞風景與折抵消費（飲食或採果），是情侶、親子旅遊的好去處。
【鄰近景點】
埔里觀光酒廠
台灣地理中心碑
台光香草園
埔里鯉魚潭
【農業與伴手禮】
百香果、果醋、香蕉果乾、柿子果乾、草莓果乾
【交通方式】
從南部或北部前往：國道三號於霧峰系統214K接國道六號，至埔里終點端處出口下，左轉台14線往霧社方向，下出口約3分鐘即可抵達。
從東部前往：花蓮太魯閣入山往合歡山方向行駛，經清境農場、霧社、奧萬大國家森林遊樂區，接台14線西行下山沿著指標即可到達。
魚池鄉
南投休閒農業區 - 大雁休閒農業區
「大雁休閒農業區」位於魚池鄉大雁村，為知名日月潭紅茶產地。921地震後，當地居民投入重建與社區營造工作，推廣紅茶種植，經多年的改良和推廣，魚池鄉的紅玉紅茶、紅韻紅茶、阿薩姆紅茶、蜜香紅茶已遠近馳名，深獲國內外消費者認可。到大雁休閒農業區，除了可以品嘗紅茶料理、體驗捏陶外，亦可登上金龍山頂欣賞壯闊雲海美景，當地也有許多民宿供住宿，可以趁此遠離塵囂，好好放鬆沉澱再出發。
地址：南投縣魚池鄉大雁村大雁巷42-2號（大雁休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
金龍山
大雁茶園風光
靈龍護庄
澀水森林步道水上瀑布
【農業與伴手禮】
香菇、蘭花與紅茶、陶藝品
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，至愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池方向，經過大雁隧道後，於54.5公里處依指標轉進投66-1鄉道，即可進入大雁澀水社區。
（北上）
國道3號至竹山交流道下左轉往社寮轉往集集方向，接新台16線經集集、水里再接台131線（或台21線經日月潭）至魚池鄉，即可進入大雁澀水區。
南投休閒農業區 - 大林休閒農業區
「大林休閒農業區」位於魚池鄉大林村，原是典型的農業聚落。在近幾年休閒旅遊興盛的帶動下，開始轉型朝向觀光產業發展，包括民宿、餐飲、農場、 農特產開發販售等，提供給遊客更豐富的賞玩服務。 本區屬於日月潭國家風景區轄內，不難想見此處山水的迷人之處，而知名的遊樂園九族文化村就位於本區的中心位置，更具備吸引遊客到訪的優勢資源。除了美麗風光與設備完善的園區外，純樸農村的風貌，更讓遊客有機會體驗貼近自然的休閒樂趣。 多元的農村景觀與自然生態，植物原始林相完整，還有台港特有種「桃實百日青」的國寶級樹種，蝶類、鳥類、蟬類、甲蟲等種類繁多。這裡不僅可以觀賞蘭花及參觀菇園，更有世界虹吸式咖啡大賽得到亞軍的優質咖啡，歡迎您來細細品嘗！
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷8號（大林休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、紅茶梅、懷古茶簍、香菇、咖啡、蘭花
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，在愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池、九族方向。
（北上）
走國道三號至竹山交流道下左轉往社寮、集集方向接台16線經集集、水里，接投131線至魚池（或台21線經日月潭）、九族。
南投休閒農業區 -日月潭頭社活盆地休閒農業區
頭社活盆地休閒農業區位於南投縣魚池鄉台21線上、水里與日月潭之間，為日月潭環潭公路的入口，亦屬國家風景區轄內。在行政區上包括武登村與頭社村， 共同組成的一個近橢圓形的盆地，是個小而美、小而豐富的精緻休閒農業區。本區原本為邵族部落的居住地，「頭社」即來自於原住民，後來居民以漢人為主， 在本區仍可看到原住民及漢族拓墾的文化遺跡。至於「活盆地」則是因為本區由較淺的湖泊區域淤積而成，加上特有的泥炭土層豐富的含水量，讓整個盆地底似乎有點晃動，猶如活著一般。豐富多樣的自然美景，加上人文歷史的資產，以及傳統農業與村莊的純樸美感，頭社活盆地是個適合盤桓數日的休閒旅遊區域，尤其便利的交通與鄰近日月潭風景區的特點，更推薦您把這兒當成深度體驗南投風情的核心據點！
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷46號（日月潭頭社活盆地休閒農業區促進會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、香菇
【交通方式】
（南下）
國道 3 號→國道 6 號→愛蘭交流道下→台 14 線往埔里→台 21 線往 日月潭→經商店區、水社壩及水社隧道→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
（北上）
國道 3 號→名間交流道下→左轉台 3 線往集集、水里→台 16 線至 水里後右轉往蛇窯→台 21 線往日月潭→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。