G7唯一簽署「一帶一路」的義大利喊退出，中國學者：北京臉丟大了

一帶一路第三條道路，傳義大利考慮與中改簽貿易協議

（中央社）中國外交部歐洲司司長王魯彤為「一帶一路」訪問羅馬，但義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）仍在為義國總體戰略目標和歐洲及大西洋的合作願景而努力。義媒指出，義國外交部傳出除退出與續簽「一帶一路」外的第三條道路，即改簽貿易協議，但這也可能出現反對聲浪。

《蟻報》（Le Formiche）5日報導，王魯彤為了「一帶一路」續簽一事前往羅馬訪問，會見義大利外交部副部長奇列利（Edmondo Cirielli）等官員，主要會談核心是戰略夥伴關係及「一帶一路」。另外也討論義國外交部長塔加尼（Antonio Tajani）、總理梅洛尼和總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）未來訪問北京。

隨著5月19日至21日在廣島的七大工業國（G7）領袖高峰會即將到來，盟國和美國都在等待梅洛尼對「一帶一路」的最終決定。中國也非常清楚2019年3月，義大利時任總理孔蒂（Giuseppe Conte）與中國簽署「一帶一路」在5年後會自動續約，除非雙方其中一方在到期前3個月，即今年底前向另一方表示不續簽。

報導指出，當初中國承諾的商業利益在這4年裡並沒有實現，但是考慮到北京的可能反應，在羅馬看來，退出「一帶一路」比續簽代價更大。正因為如此，中國外交官和某些義大利官員都希望梅洛尼撤回她在選舉前做出退出「一帶一路」的承諾。但梅洛尼政府仍在為義國總體戰略目標和歐洲及大西洋的合作願景而努力。

據《蟻報》報導，除退出與續簽外，第三條道路正在義大利外交部流傳，即不續簽「一帶一路」，但與中國另外簽署一份貿易協議，既可以擺脫「一帶一路」對義國的政治影響，同時避免北京的嚴厲反應，與中國保持良好關係。

但中國駐義大利大使賈桂德已於4月底表達排除對「一帶一路」進行「修改或更新」的可能性。對北京來說，除了續簽之外沒有別的選項。

美國華府智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）非常駐高級研究員奧登（Alexander Alden）在接受《蟻報》訪問時指出，與中國另外簽署一份貿易協議代替「一帶一路」這種第三條路，可能會令所有人不快，對美國來說，另簽一份貿易協議只是再一次重蹈之前錯誤的外交政策。此外採用這種方式，義大利將面臨不被中國認真對待的風險。

報導另指出，最近幾週中國官員的其他代表團也前往羅馬訪問，並在許多議題上更加強硬，第一個就是關於台灣，北京認為台灣是叛亂省分，然而義大利正在透過與盟友和夥伴的討論設法加強與台灣的關係。

義大利喊退出一帶一路，中國學者：北京臉丟大了

（中央社）義大利是首個與中國簽「一帶一路」倡議的7大工業國集團會員國，如今卻打算退出，中國學者表示，義大利想要退，這對於中國而言真的是面上無光，因中國當時非常重視義大利的參與。

香港英文媒體《南華早報》（SCMP）7日報導，儘管美中對立升高，同時歐盟日益警惕對中國的經貿關係，中國與義大利仍於2019年簽「一帶一路」倡議諒解備忘錄（MOU），而且是率先加入的7大工業國集團（G7）會員國。

中國人民大學專精於歐洲研究的教授王義桅表示，中國當時非常重視義大利的參與，「如今義大利想要退出……對於中國而言真是丟臉」。

目前義大利仍是G7當中，唯一與中國簽署「一帶一路」倡議MOU的國家，但截至目前為止，位於南歐的義大利從中的獲利卻非常有限。

據上海復旦大學泛海國際金融學院發布的統計數據，挹注於義大利與「一帶一路」相關的投資額，從2019年的25億1000萬美元（約新台幣769億元），隔年降至僅8億1000萬美元。

美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）提供更進一步的數據指出，中國2019年在義大利落實的外國直接投資（foreign direct investment）達6億5000萬美元，2020年驟降至2000萬美元，2021年略增至3300萬美元。

於此同時，中國2020年在德法的FDI分別是19億和18億美元。

拿坡里東方大學副教授兼ChinaMed研究團隊主任法德拉（Enrico Fardella）表示，自從與中國簽了MOU之後，義大利並未取得任何經濟利益。

他說：「義大利沒拿到任何經濟回饋，反而不願與中國簽MOU的歐洲國家卻獲得更優渥的經濟利潤。」

王義桅卻說，當前就俄烏戰爭與台海情勢的緊張加劇之際，義大利受西方國家施壓而對中國採取強硬路線，而且歐盟內部也浮現切斷對中國經濟倚賴的聲浪，如今歐洲每天都在談要減少仰賴中國。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）的法國學者陸克（Philippe Le Corre）則歸納，義大利打算退出「一帶一路」的原因大致有三。

他說，首先是前總理德拉吉（Mario Draghi）任內對中國採取更強硬政策，義大利對中國負評的民意益增，以及自從與中國簽了MOU以來收效甚微，可以這麼說，2019年迄今，義大利對中國感到非常失望。

圖表製作：關鍵評論網 Loso

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