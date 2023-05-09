G7唯一簽署「一帶一路」的義大利喊退出，中國學者：北京臉丟大了
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拿坡里東方大學副教授兼ChinaMed研究團隊主任法德拉（Enrico Fardella）表示，自從與中國簽了MOU之後，義大利並未取得任何經濟利益。他說：「義大利沒拿到任何經濟回饋，反而不願與中國簽MOU的歐洲國家卻獲得更優渥的經濟利潤。」
一帶一路第三條道路，傳義大利考慮與中改簽貿易協議
（中央社）中國外交部歐洲司司長王魯彤為「一帶一路」訪問羅馬，但義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）仍在為義國總體戰略目標和歐洲及大西洋的合作願景而努力。義媒指出，義國外交部傳出除退出與續簽「一帶一路」外的第三條道路，即改簽貿易協議，但這也可能出現反對聲浪。
《蟻報》（Le Formiche）5日報導，王魯彤為了「一帶一路」續簽一事前往羅馬訪問，會見義大利外交部副部長奇列利（Edmondo Cirielli）等官員，主要會談核心是戰略夥伴關係及「一帶一路」。另外也討論義國外交部長塔加尼（Antonio Tajani）、總理梅洛尼和總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）未來訪問北京。
隨著5月19日至21日在廣島的七大工業國（G7）領袖高峰會即將到來，盟國和美國都在等待梅洛尼對「一帶一路」的最終決定。中國也非常清楚2019年3月，義大利時任總理孔蒂（Giuseppe Conte）與中國簽署「一帶一路」在5年後會自動續約，除非雙方其中一方在到期前3個月，即今年底前向另一方表示不續簽。
報導指出，當初中國承諾的商業利益在這4年裡並沒有實現，但是考慮到北京的可能反應，在羅馬看來，退出「一帶一路」比續簽代價更大。正因為如此，中國外交官和某些義大利官員都希望梅洛尼撤回她在選舉前做出退出「一帶一路」的承諾。但梅洛尼政府仍在為義國總體戰略目標和歐洲及大西洋的合作願景而努力。
據《蟻報》報導，除退出與續簽外，第三條道路正在義大利外交部流傳，即不續簽「一帶一路」，但與中國另外簽署一份貿易協議，既可以擺脫「一帶一路」對義國的政治影響，同時避免北京的嚴厲反應，與中國保持良好關係。
但中國駐義大利大使賈桂德已於4月底表達排除對「一帶一路」進行「修改或更新」的可能性。對北京來說，除了續簽之外沒有別的選項。
美國華府智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）非常駐高級研究員奧登（Alexander Alden）在接受《蟻報》訪問時指出，與中國另外簽署一份貿易協議代替「一帶一路」這種第三條路，可能會令所有人不快，對美國來說，另簽一份貿易協議只是再一次重蹈之前錯誤的外交政策。此外採用這種方式，義大利將面臨不被中國認真對待的風險。
報導另指出，最近幾週中國官員的其他代表團也前往羅馬訪問，並在許多議題上更加強硬，第一個就是關於台灣，北京認為台灣是叛亂省分，然而義大利正在透過與盟友和夥伴的討論設法加強與台灣的關係。
義大利喊退出一帶一路，中國學者：北京臉丟大了
（中央社）義大利是首個與中國簽「一帶一路」倡議的7大工業國集團會員國，如今卻打算退出，中國學者表示，義大利想要退，這對於中國而言真的是面上無光，因中國當時非常重視義大利的參與。
香港英文媒體《南華早報》（SCMP）7日報導，儘管美中對立升高，同時歐盟日益警惕對中國的經貿關係，中國與義大利仍於2019年簽「一帶一路」倡議諒解備忘錄（MOU），而且是率先加入的7大工業國集團（G7）會員國。
中國人民大學專精於歐洲研究的教授王義桅表示，中國當時非常重視義大利的參與，「如今義大利想要退出……對於中國而言真是丟臉」。
目前義大利仍是G7當中，唯一與中國簽署「一帶一路」倡議MOU的國家，但截至目前為止，位於南歐的義大利從中的獲利卻非常有限。
據上海復旦大學泛海國際金融學院發布的統計數據，挹注於義大利與「一帶一路」相關的投資額，從2019年的25億1000萬美元（約新台幣769億元），隔年降至僅8億1000萬美元。
美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）提供更進一步的數據指出，中國2019年在義大利落實的外國直接投資（foreign direct investment）達6億5000萬美元，2020年驟降至2000萬美元，2021年略增至3300萬美元。
於此同時，中國2020年在德法的FDI分別是19億和18億美元。
拿坡里東方大學副教授兼ChinaMed研究團隊主任法德拉（Enrico Fardella）表示，自從與中國簽了MOU之後，義大利並未取得任何經濟利益。
他說：「義大利沒拿到任何經濟回饋，反而不願與中國簽MOU的歐洲國家卻獲得更優渥的經濟利潤。」
王義桅卻說，當前就俄烏戰爭與台海情勢的緊張加劇之際，義大利受西方國家施壓而對中國採取強硬路線，而且歐盟內部也浮現切斷對中國經濟倚賴的聲浪，如今歐洲每天都在談要減少仰賴中國。
卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）的法國學者陸克（Philippe Le Corre）則歸納，義大利打算退出「一帶一路」的原因大致有三。
他說，首先是前總理德拉吉（Mario Draghi）任內對中國採取更強硬政策，義大利對中國負評的民意益增，以及自從與中國簽了MOU以來收效甚微，可以這麼說，2019年迄今，義大利對中國感到非常失望。
中國一帶一路投資發生變化，日媒：軟性投資增加
（中央社）日媒報導，中國「一帶一路」海外相關投資結構正發生變化，大型基礎設施減少，尖端領域的生物和數位等的軟性投資正在增加。
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
我們想讓你知道的是
致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。