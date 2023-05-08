香港律政司司長指區議會為「非政權性」組織：一定不能行使政治權力
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香港律政司司長林定國指稱，按照《基本法》的規定，區議會將來一定不能行使政治權力。他又指，現屆部分區議員的行為及表現，實際上沒有履行《基本法》第97條所規定的職能，政府「經一事、長一智」，因此完善有關制度。
（中央社）香港律政司司長林定國今天（8日）表示，按照《基本法》的規定，區議會將來一定不能行使政治權力。
港府上週提出修改區議會的組成及職能，當中強調要落實《基本法》第97條對區議會的職能定位，即區議會是「非政權性的區域組織」。
《基本法》第97條：
香港特別行政區可設立非政權性的區域組織，接受香港特別行政區政府就有關地區管理和其他事務的諮詢，或負責提供文化、康樂、環境衞生等服務。
《香港電台》今天報導，林定國接受該台專訪時說，按照《基本法》的規定，區議會有兩大職能，包括就地區管理或其他事務接受港府諮詢，以及提供文化康樂等地區服務。區議會將來一定不能行使政治權力。
他指出，第6屆區議會（本屆）部分區議員的行為及表現，實際上沒有履行《基本法》第97條所規定的職能，政府「經一事、長一智」，因此需要完善有關制度。
在「反送中」運動後，港府已經削減立法會的直選議席，行政長官李家超上週又公布區議會改革方案，強調下屆區議會的成立必須遵守三個原則，一是維護國家安全，二是落實「愛國者治港」原則，三是由行政主導。
據公布，下屆區議會議席與目前差不多，將有470席，不同的是，目前約450個由一人一票選出的議席將減少至88席，其餘由行政長官委任179席，另外176席由地區委員會界別互選產生，餘下27席是留給新界鄉議委員會的當然議席。
根據新方案，下屆區議會仍保留18區，但選區大幅減少至44個，每個選區產生兩名民選議員。
區議會對上一次於2019年11月改選，全部有479席，其中直選占452席，結果泛民主派大勝，取得388個（85.9%）直選議席，親政府建制派僅拿下59席，席次佔比13%。
香港國安法於2020年中實施後，港府接著修法，要求區議員及公務員必須宣誓遵守《基本法》和效忠特區。大部分泛民區議員在宣誓日前自動請辭，另有一些人遭褫奪資格。
自2021年底起，區議員只剩下約140人左右，因此衍生區議會是否值得繼續存在的問題，而當局最終決定保留區議會，但重新引入委任議席及大幅削減民選議席。
按照規定，下屆區議會應於今年11月改選。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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