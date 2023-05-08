理文決戰傑志，本世紀香港足球又一經典

兩場本世紀經典

論現場氣氛和球賽的張力，這場賽事也算是本世紀香港足球的經典之一。最後的關鍵一球，卻又想起了同是本世紀的另一場聯賽冠軍關鍵之戰。

南華在降班被挽留由羅傑承接手的一屆（2006至2007），在聯賽跟傑志一度呈叮噹馬頭之勢。當年季末的南傑大戰在未重建的旺角場也如今天是高朋滿座。亞古沙在下半場13分鐘的頭球為傑志先開紀錄。但中圈開球後的第一個攻勢，李海強在離門三十碼幾乎無人看管遠射入網。南華追成一比一，比數維持直至完場。

南華憑這場和局保持了爭標主動權，最後順利掄元。當天假如是傑志獲勝，爭標主動權就會易手。

Photo Credit: GettyImages 理文今場兩次慶祝入球，可惜都不能笑到最後。

足球有不少未必有科學或數據為根據的格言。「剛入球就是最易失球的時候」這句話是其中一句。理文球員是否和十六年前傑志球員一樣，因為領先後太興奮而未能全神貫注防守？

今天的傑志不是當年的「後起之秀」（我知傑志的官方創會年份係1931），而是取代了南華地位的擂台躉。而理文也就複製了當年傑志的角色。

兩個驚喜

經過了勞動節傑志淘汰東方一役後，「反傑」球迷都對球證沒有信心。然而，今仗即使單是球員已領了兩紅十三黃（含轉化成紅牌的兩面黃牌），譚炳煥的表現應該是可以收貨吧。尤其是明加索夫插水的那面黃牌，很多球證可能都會沒有膽識發出的。

當然，譚炳煥的執法不是完美，但應該比賽前的期望合理得多。不過，如果馮慶燁把握到保羅甩手的那一個機會的話，保羅的失誤是否由犯規造成，更肯定又引起一大番論戰。

球員方面，或許是有些偏心或者偏好。黃威在這場壓力極高的大戰能踢出這樣的水平，是喜出望外的。

中鋒

丹恩奴域繼續缺陣；金信煜無法擔大旗；亞歷士的性質是後備殺手。傑志繼續以類似無中鋒的陣型上陣。但開賽不久落後下，原是左後衛的費蘭度就被推上前線。但近兩個月毫無霸氣的傑志主要還是只能靠死球來製造威脅。

二比二後，理文旋即以馮慶燁掛帥。這個決定應該令大量球迷超級意外。而同時被換下場的是基華尼頓，更有點令人難以置信。

想起早前菁英盃四強，施沙後備上陣將理文頂進決賽。如果末段要有人客串中鋒在前方衝鋒陷陣，施沙是否一個更合理的選擇？但他不在後備名單上。那天施沙的入球是怎樣來的呢？是一個右路的角球。鄭兆均用右腳開出，被東方球員解圍。但鄭兆均截得皮球後，即以左腳傳中，施沙接應頂入。兩隻腳都可以傳中的球員，在西歐球壇也不多見。如果最後幾分鐘是打算「一味靠滾」，鄭兆均是否比強項是突破能力的張憙延更合適？

足球離不開結果論。如果羅素沒有護到空門，馮慶燁入替踢中鋒就是曾昭達的神級調動了。

Photo Credit: GettyImages 傑志最終守和理文，順利奪得2022-2023港超冠軍。

（標題為編輯所擬。本文獲授權轉載，原文見運動公社Facebook專頁）

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責任編輯︰Alvin

核稿編輯︰Alex