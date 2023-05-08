敘利亞睽違11年重返阿拉伯聯盟，美英譴責、卡達反對「關係正常化」
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阿拉伯聯盟強調，他們會致力於結束敘利亞內戰，以及由此產生的難民和毒品走私危機，也將成立一個由埃及、沙烏地阿拉伯、黎巴嫩、約旦和伊拉克組成的委員會，幫助敘利亞。敘利亞一名流離失所的男子直言：「阿拉伯的領導人們沒有幫助我們，不僅沒有讓我們離開這些使我們受苦的營地，還用我們的鮮血，清洗了殺手和罪犯的雙手。」
結合《CNN》與《BBC》報導，阿拉伯國家聯盟於5月7日，歡迎敘利亞政府重返該組織，結束對其11年的停權，也確保遭孤立多年的敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）重返阿拉伯陣營。
敘利亞政府在2011年因為暴力鎮壓反政府抗議活動，遭阿拉伯聯盟暫停會員國資格。針對阿拉伯聯盟的決定，美國、英國皆表示批評，阿拉伯聯盟秘書長蓋特（Ahmed Aboul Gheit）則承諾，此舉是解決敘利亞危機的開始。
敘利亞將可以參加阿拉伯聯盟高峰會
根據阿拉伯聯盟的一份聲明，該組織22個成員國中，有13個國家的外交部長在5月7日召開會議，並同意「恢復敘利亞阿拉伯共和國政府代表團，參加阿拉伯國家聯盟理事會的會議。」
阿拉伯聯盟成員包含中東、非洲國家，與巴勒斯坦解放組織，其目的是促進成員之間更密切的政治、經濟、文化和社會關係。
同日，蓋特表示：「從今晚開始，敘利亞成為阿拉伯聯盟的正式成員，從明天開始，他們有權參加任何會議。」他也補充，如果阿薩德願意，敘利亞也可以參加，即將在沙烏地阿拉伯舉行的阿拉伯聯盟高峰會。
敘利亞外交部在一份聲明中表示，敘國十分關注阿拉伯聯盟的這項決定，並承諾會持續加強與阿拉伯國家的合作與夥伴關係。
敘利亞國內情況仍未改善，美英譴責，卡達表示不會與敘國恢復關係
敘利亞政府於2011年鎮壓示威後，導致該國陷入內戰，根據聯合國統計，在內戰期間有超過30萬名平民被殺害，超過10萬人遭拘留或失蹤。
敘利亞在內戰爆發前的2100萬人口中，大約一半因為內戰在國內流離失所，或逃至國外成為難民。聯合國表示，敘利亞民眾正在面對著前所未見的貧困和糧食危機。世界糧食計劃署估計，截至2022年，超過1200萬名敘利亞人處於糧食不安全的狀態。
敘利亞西北部地區，一名流離失所的敘利亞民眾表示，當地民眾對阿拉伯聯盟的決定感到震驚。一名男子直言：「阿拉伯的領導人們沒有幫助我們，不僅沒有讓我們離開這些使我們受苦的營地，還用我們的鮮血，清洗了殺手和罪犯的雙手。」
多年來，敘利亞也因為內戰一直受到西方嚴厲的制裁，其中最突出的是美國於2019年通過的《凱撒法案》。該法案限制所有個人、公司或政府，從事協助阿薩德政權進行戰爭的經濟活動，使阿薩德政府在經濟上遭受嚴重孤立。
因此美國對阿拉伯聯盟的決定也表示批評，美國國務院即表示，阿拉伯聯盟不應該恢復敘利亞的會員國資格，但美國支持該聯盟解決敘利亞危機的長期目標。
英國外交和發展事務國務大臣艾哈邁德（Lord Ahmad）也表示，由於阿薩德持續「拘留、折磨和殺害無辜的敘利亞人」，英國仍然「反對與阿薩德政權接觸」。
此外，在阿拉伯聯盟中的卡達，也宣佈儘管阿拉伯聯盟接納敘利亞，但卡達不會與敘利亞「關係正常化」。卡達外交部發言人梅吉德（Majid bin Muhammad Al-Ansari）表示，卡達在「與敘利亞政權正常化方面的立場沒有改變」。
敘利亞與阿拉伯聯盟的未來
蓋特表示，重新接納敘利亞，是解決敘利亞危機進程的開始，且這個過程將是「漸進的」。敘利亞日益嚴重的貧困、缺乏工作機會，導致許多人轉向毒品交易。.因此阿拉伯聯盟強調，他們將致力於結束敘利亞內戰，以及由此產生的難民和毒品走私危機。他們將成立一個由埃及、沙烏地阿拉伯、黎巴嫩、約旦和伊拉克組成的委員會，以幫助敘利亞實現這些目標。
不過蓋特也強調，接納敘利亞的決定，並不意味著所有阿拉伯國家，都一定會和敘利亞恢復關係，是否與敘國恢復正常關係，仍取決於每個國家各自的決定。
官員和分析人士表示，敘利亞重新加入阿拉伯聯盟具有象徵意義，也可能使阿薩德在國際上擺脫孤立，並促使各國取消對阿薩德政權的嚴厲制裁。
卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）中東學者赫勒（HA Hellyer）則認為，敘利亞重返阿拉伯聯盟，會讓許多一直猶豫不決的中立成員國，更直接地與阿薩德政權互動。
新聞來源
- Arab League readmits Syria after 11-year absence（CNN）
- Arab League: Syria reinstated as Assad rehabilitation continues（BBC）
- Qatar Holds Steady on Syria Ties Despite Arab League Vote（THE MEDIA LINE）
延伸閱讀
- 中東和解效應：伊朗與沙烏地恢復邦交後，阿聯總統呼籲接納敘利亞重返阿拉伯世界
- 敘利亞正式向歐盟求援，內戰分裂各有盤算，敘北叛軍控制地區恐淪為人道救援黑洞
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
我們想讓你知道的是
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