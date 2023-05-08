TNL+ 2023/05/08,
影劇

《流水落花》深情中的留白美學，10個你可能沒注意的細節

《流水落花》深情中的留白美學，10個你可能沒注意的細節
圖片來源：電影《流水落花》劇照

我們想讓你知道的是

賈勝楓導演在《流水落花》中大量使用日本電影常見的空鏡頭與遠景，加上大自然的聲音，拍出日式簡約細膩與空靈，也很有是枝裕和電影《歩いても歩いても》（橫山家之味）的味道。兩齣電影都盛載角色間血緣與非血緣關係的愛，同時在面對人生的種種突如其來時（同樣有喪子、外遇、媽媽離世），儘管也許無法放下傷痛，卻還是得一步一步走下去。

真愛如流水，春去秋來，永不止息；人生又如流水，每個跟落花相遇的瞬間，都是一期一會的緣份，珍愛也好，後悔也好，那個瞬間一旦錯過就再也不會回來了。

《流水落花》是一部情感細膩得讓人動容，情節寫實得令人唏噓的電影，表面以寄養家庭為主題，實際上談的卻是人生。

（以下內容含有劇透）

賈勝楓導演在《流水落花》中大量使用日本電影常見的空鏡頭與遠景，加上大自然的聲音，拍出日式簡約細膩與空靈，也很有是枝裕和電影《歩いても歩いても》（橫山家之味）的味道。兩齣電影都盛載角色間血緣與非血緣關係的愛，同時在面對人生的種種突如其來時（同樣有喪子、外遇、媽媽離世），儘管也許無法放下傷痛，卻還是得一步一步走下去。

《流水落花》的剪接非常獨特，過場以停頓黑畫面銜接，代表人生突然而來的離別。電影中的每段親子關係，「終結」從來不受陳天美（暱稱天美姨姨，鄭秀文飾）與何彬（暱稱彬叔叔，陸駿光飾）控制，每次突兀的黑畫面宣告上一段收養關係，正好反映他們跟孩子的感情，因無法控制的現實而硬生生中斷，最明顯的要算是文森（黃梓樂飾）與小花（吳祉嶠飾）的情節了。

【甲上娛樂提供】20230314《流水落花》劇照04
圖片來源：電影《流水落花》劇照

除演技與剪接外，《流水落花》沒直接點明的留白美，也很值得細味：

雨水、流水與落花

電影中出現很多跟水有關的鏡頭，呈現大自然永不止息的循環，有時是流水，有時是雨水；時而細雨霏霏，時而狂風暴雨。花開花落自有時，人生悲歡離合生老病死其實也是自然循環。

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