2023/05/08,
商業

中國電池材料大廠璞泰來落地瑞典避碳關稅，中企已囊括全球負極材料過半市占率

中國電池材料大廠璞泰來落地瑞典避碳關稅，中企已囊括全球負極材料過半市占率
圖說：歐洲領導電池產業的公司瑞典北伏（Northvolt）的工廠內部｜Photo Credit: GettyImages

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全球電動車市場正在蓬勃發展，而其動力電池中的關鍵負極材料市場也跟著水漲船高，為了搶佔市場，中國電池負極及石墨化材料大廠璞泰來（Putailai）落地瑞典，將合作歐洲電池業者瑞典Northvolt，市場預料未來中國等供應鏈落地歐洲將加速。

電池負極及石墨化材料大廠璞泰來（Putailai）落地瑞典，將打造歐洲最大的負極材料生產工廠，而其大客戶瑞典電池業者Northvolt指出，璞泰來不僅會降低它們電池的碳足跡，還將吸引到更多電池供應鏈落腳歐洲。此外，中企已經把持全球過半負極材料市占率。

中企建歐洲最大的負極材料廠

璞泰來是一間中國重要的電池負極及石墨化材料公司，成立於2012年11月，2017年11月在上海交易所上市，公司的業務是供應鋰離子電池市場所需材料，處於中國綠色能源和高效儲能的關鍵產業鍊。

近日，璞泰來宣布，將於瑞典中部的松茲瓦爾（Sundsvall）打造歐洲最大的負極材料生產工廠，它們已經成為歐洲領導電池產業的公司瑞典電池大廠Northvolt的首家大客戶。

根據知情人士向《金融時報》透露，相比從中國進口負極材料，直接購買在松茲瓦爾工廠的負極材料，碳足跡可以減少9成。

目前許多全球負極材料業者相繼進軍歐洲，包含韓國的東進（Dongjin）和中國科達利（Kedali），而在瑞典建廠的業者中，璞泰來是供應量最大的一家。

根據璞泰來所公佈的2022年年報宣稱，已經具備較為完善的負極材料全工序生產製造能力，並在石墨化和碳化自給率方面處於行業領先地位，公司已經形成年產超過15萬噸的有效負極材料產能，其中包括11萬噸的石墨化加工和10萬噸的碳化加工配套產能。

目前，四川紫宸一期的10萬噸一體化負極項目的廠房基礎設施建設已經基本完成，陸續進入設備安裝和調試階段，預計2023年下半年開始投產。而四川紫宸通過自動化等技術，有望實現良好的降低成本增加效益的目標。

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璞泰來（Putailai）公開資訊

璞泰來在中國的負極材料工廠分佈。

璞泰來強調，全球動力及儲能電池市場保持快速成長，在負極材料方面，中國國內動力市場實現快速放量，先平衡了全球消費電子及歐洲動力市場低迷的情況。最新公布的2022財報顯示，營業收入達人民幣154.64億元，相較同期成長71.90%，淨利31.04億元，成長77.53%。

中國在負極材料市占率過半，積極落地歐洲

Northvolt供應鏈管理主管亞歷山大斯特里夫（Alexander Streif）表示，Northvolt打造世界最環保的電池是重要的戰略目標，它們邀請供應商不靠以化石燃料為能源的電網、零組件，達到歐洲最高環境標準。

他還指出，璞泰來是全球領先的負極材料生產商，它們在瑞典建廠，不僅會降低Northvolt電池的碳足跡，還會吸引到更多電池供應鏈落腳北歐。

中國業者正在擴大歐洲的電池影響力，負極材料其實是電動車電池的第二零組件市場，這個市場幾乎被中國包攬。《金融時報》報導強調，璞泰來是負極材料4大中國集團之一，這些集團市占率達到全球一半。

這些公司向全球電池龍頭中國寧德時代（CATL）、韓國LG及三星（Samsung）供貨。目前，璞泰來在瑞典松茲瓦爾工廠的初始產能為5萬負極材料，大約等於50GW的電池，可以驅動85萬輛電動車，璞泰來在的最終目標是將產能拉高一倍，成為亞洲在瑞典本土最大的新建工廠。

至於台灣業者在整個電池供應鏈的位置，多集中於下游組裝業，電池芯、各類材料多仰賴進口，其中負極材料業者，如中碳、榮炭、中油、義芳、達興、榮碳和友達等。不過，相較於中國業者已經爭相到歐洲落地建廠，降低碳足跡以規避碳關稅取得相當優勢，意味台企仍須面對眾多挑戰。

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核稿編輯：翁世航


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