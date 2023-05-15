在南海吃麻辣鍋，不中暑也中風——中共為什麼要在西沙群島開火鍋店？

據香港《南華早報》4月底報導，中國近日在西沙群島中面積最大的永興島上，開了一家名為「寬窄巷子」的火鍋店，讓島上軍民滿足「來一鍋」的期盼。同時以軟性手段，將中國對南海諸島的主權認定往前推進一步。

中國在西沙群島的戮力經營已不是新聞。一開始，中國只是駐軍，並以美軍基地的維持方式供應駐軍所需民生服務，順便也把約1千個當地居民的服務事業給辦了。現在永興島上大約有2300名居民，還不包括駐軍，加一加約有三、四千人。2014年機場開通後，島上便出現了醫院、郵局、法院、銀行、電影院、體育館等民生設施，現在又有了咖啡廳和火鍋店。中國在南海永暑礁、美濟礁等駐軍島上，一樣設有各種軍營超市，一如美軍基地一定有漢堡王一樣。

2012年中國便在永興島上成立了三沙市政府，管轄西沙、南沙諸島，宣示其南海「九段線」主張。否決越南、菲律賓等周邊國家對南海的主權主張，同時拒絕美國的「南海航行自由」主張，馬前總統的「南海和平倡議」更被當作廢紙一張。

隨著中國在南海的經營愈來愈深，各國在南海的衝突也愈來愈多。日前即發生中國海警船與菲律賓海巡艦的衝突事件，菲國指控中國海警船以軍用雷射瞄準駕駛台，令菲軍警短暫致盲。雙方衝突的仁愛礁，距菲律賓巴拉望島僅約200公里，北邊的黃岩島也距呂宋島不到250公里。雙方的經濟海域重疊，衝突在所難免。即使國際法庭判菲律賓有理，中國也大條不甩，繼續我行我素。

妙的是新開的這家火鍋店，名為「寬窄巷子」。「寬窄巷」是成都著名的文創與旅游城區，原本是清朝八旗所居的「滿城」。大約2008年左右，共青團所經營的中青旅集團與都市計劃和建築設計集團合作改造，其間有許多餐廳、茶館、文創商品店進駐，獲得相當成功。其間的星巴克，當時可能是全中國最古色古香的星巴克。

「寬窄巷子」也從此成為一個著名的商業品牌，火鍋店便是其中一項營業項目，連台灣新北市板橋都有家「寬窄巷成都川味麵飯館」。不過這間應該是借其名號開的，不是原本品牌經營。

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「寬窄巷子」開進西沙，預示著中國下一步經營，應該是開發西沙群島的旅游業。中青旅本身的營業項目中，便有「海島旅游」，所以肥水不落外人田，在西沙旅游中再刮一瓢游客也是很正常的。中青旅後來由共青團轉移到中國光大集團轄下，而中國光大集團是由中國財政部與匯金公司在改革開放後，於1983年成立的。所以怎麼看，這間火鍋店的開設，都不純粹是商業考量下的產物，而多少負有政治任務與國家經營的色彩。