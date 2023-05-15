在南海吃麻辣鍋，不中暑也中風——中共為什麼要在西沙群島開火鍋店？
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西沙開火鍋店的動機，是政治因素大於商業因素的原因很簡單，成本效益算一算就懂了。那麼熱的地方吃四川麻辣鍋，不中暑也中風，解解鄉愁倒是可以，若非政治考量，在這個雞不生蛋、鳥不拉屎的島上開火鍋店，實在有違常理。
據香港《南華早報》4月底報導，中國近日在西沙群島中面積最大的永興島上，開了一家名為「寬窄巷子」的火鍋店，讓島上軍民滿足「來一鍋」的期盼。同時以軟性手段，將中國對南海諸島的主權認定往前推進一步。
中國在西沙群島的戮力經營已不是新聞。一開始，中國只是駐軍，並以美軍基地的維持方式供應駐軍所需民生服務，順便也把約1千個當地居民的服務事業給辦了。現在永興島上大約有2300名居民，還不包括駐軍，加一加約有三、四千人。2014年機場開通後，島上便出現了醫院、郵局、法院、銀行、電影院、體育館等民生設施，現在又有了咖啡廳和火鍋店。中國在南海永暑礁、美濟礁等駐軍島上，一樣設有各種軍營超市，一如美軍基地一定有漢堡王一樣。
2012年中國便在永興島上成立了三沙市政府，管轄西沙、南沙諸島，宣示其南海「九段線」主張。否決越南、菲律賓等周邊國家對南海的主權主張，同時拒絕美國的「南海航行自由」主張，馬前總統的「南海和平倡議」更被當作廢紙一張。
隨著中國在南海的經營愈來愈深，各國在南海的衝突也愈來愈多。日前即發生中國海警船與菲律賓海巡艦的衝突事件，菲國指控中國海警船以軍用雷射瞄準駕駛台，令菲軍警短暫致盲。雙方衝突的仁愛礁，距菲律賓巴拉望島僅約200公里，北邊的黃岩島也距呂宋島不到250公里。雙方的經濟海域重疊，衝突在所難免。即使國際法庭判菲律賓有理，中國也大條不甩，繼續我行我素。
妙的是新開的這家火鍋店，名為「寬窄巷子」。「寬窄巷」是成都著名的文創與旅游城區，原本是清朝八旗所居的「滿城」。大約2008年左右，共青團所經營的中青旅集團與都市計劃和建築設計集團合作改造，其間有許多餐廳、茶館、文創商品店進駐，獲得相當成功。其間的星巴克，當時可能是全中國最古色古香的星巴克。
「寬窄巷子」也從此成為一個著名的商業品牌，火鍋店便是其中一項營業項目，連台灣新北市板橋都有家「寬窄巷成都川味麵飯館」。不過這間應該是借其名號開的，不是原本品牌經營。
「寬窄巷子」開進西沙，預示著中國下一步經營，應該是開發西沙群島的旅游業。中青旅本身的營業項目中，便有「海島旅游」，所以肥水不落外人田，在西沙旅游中再刮一瓢游客也是很正常的。中青旅後來由共青團轉移到中國光大集團轄下，而中國光大集團是由中國財政部與匯金公司在改革開放後，於1983年成立的。所以怎麼看，這間火鍋店的開設，都不純粹是商業考量下的產物，而多少負有政治任務與國家經營的色彩。
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【圖解】領航5G勢在必行！5G+創新應用師資最佳產業實戰推手等你同行
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除了校園與產業的媒合，師資人才培訓也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的重點目標；舉凡輔導業師、校園教師、育成經理人以及5G產業相關新創領袖，都是創新應用師資人才招募計畫的目標對象，盼能透過計畫的參與交流，教學相長輔導校園與新創人才。
臺灣自108年5月10日核定「臺灣5G行動計畫」，全力發展各式5G電信加值服務及垂直應用服務，提升數位競爭力、實現智慧生活，時至今日，隨著5G應用場景越來越普及， 5G相關的技術研發和人才需求也快速增加，根據國家發展委員會《111-113年重點產業人才供需調查及推估》彙整報告，因應物聯網、5G產品與應用服務持續增加，通訊（含5G）產業人才需求年增5000人，是需求量增加前三大產業，而IC設計、通訊相關產業平均每年新增的需求人數合計為2萬6340人，結合智慧製造、AI應用服務更高達7萬4990人，顯見由於5G趨勢議題發酵，進而帶動通訊暨5G相關產業專業人才需求上升。從學校到企業、政府部門皆紛紛加強5G人才培訓，因此，優秀的5G師資人才，勢必也將成為推動產業升級和創新應用的重要關鍵。
人才 x 技術，多角媒合交流打造亮眼成果
當國內企業市場普遍求才若渴，為了促進臺灣產業轉型升級，自民國109年起，經濟部工業局即開辦「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，不只是從產學合作端著手，更瞄準傳道授業的師資超前部署，以強大的國內外大廠資源，為師資們提供一個多元的增能環境，加值後不僅優化國內師資能量，更為培訓5G人才繼續努力。
不過，了解創新應用師資內容之前，讓我們先看看過去幾年推動5G師資人才培訓這方面，擁有怎樣亮眼成績？109至111年期間，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」共推動74位種子師資，這些種子師資都是經過培訓後協助新創團隊、企業或校園人才，加速產業升級的重要推手之一！讓我們透過以下的實例，看看5G+創新應用師資究竟達成了什麼樣具體的幫助。
#亮點一：加深跨域交流應用，1+1>2！
當5G技術與室內設計跨域結合，能夠激盪出什麼樣的火花？由陽明交通大學與僑光科技大學共同組成的「室實擺在眼前」，在僑光科技大學機械與電腦輔助工程系林昱呈主任的指導與鄭淳詩講師的帶領下，應用5G XR數位虛擬設計建構數位展場，榮獲2022通訊大賽-5G領航創新應用競賽斬獲概念組數位娛樂領域冠軍。團隊也以3D掃描與追蹤定位之核心技術，進一步與中興大學物聯網製造基地合作，開發國產晶片並持續以AI演算法讓沉浸體驗最佳化，優化使用者體驗，讓概念產品能夠創造產品商品化。
另一個例子則是將5G技術應用在農業，致理科大行銷與流通管理系暨商務與智慧創新研究所費聿明副教授，透過本計畫加值5G專業知能，輔導團隊「雲聯勁網」將5G技術結合AI辨識雞隻健康狀態，成功獲得2021通訊大賽-5G領航創新應用競賽概念組冠軍。此外，團隊也加入RFID技術，記錄雞隻的移動距離並換算雞跑步步數，成功入選科技部2022Fiti創新創業激勵計畫。
這樣類似的技術，費聿明副教授也進一步協助團隊應用於臺製咖啡烘培機聯網智能化，買家透過遠端控制烘豆流程，運用5G即時傳輸影像與聲音，再經由AI辨別協助完成咖啡豆烘焙，從農業到餐飲，逐步將5G通訊擴散應用在不同領域中。
#亮點二：激發產學合作，開拓更多可能！
各領域延伸應用外，企業與校園間的資源整合更利於5G量能的延續，新創公司「獵戶科技」便是透過計畫平台與國立陽明交通大學串接，展開「5G專網場域測試」與「定位數據優化5G網路管理功能」合作，並於MWC(Mobile World Congress) 2023巴塞隆納進行相關展示。
而國立高雄科技大學智慧商務系李仕雄副教授，則是透過整合衛星與5G通訊，將技術轉移衛星通訊模組與對話啟動協定相互傳輸功能應用於產業界，且在計畫支持下持續投入產業人才培育與發展，因應高齡化社會變遷，以物聯網技術與人工智慧演算法，開發更便民有感的智慧長照系統與免鑰匙智慧辨識模組。
目前負責南臺科技大學校園行動電信中心的資訊工程學系杜俊育助理教授，亦在完成計畫多元課程後，融合國際5G知能並與臺廠網通業者合作，斥資千萬打造國內自主5G企業專網平台，致力5G O-RAN技術與應用服務驗證，創造貼近產業實作環境，深化產學合作。
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