「資遣」和「解僱」有什麼差別？勞工該如何爭取權益？雇主有哪些義務需遵守？
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疫情期間有許多小商家倒閉，而就算疫後生活逐漸恢復正常，隨之而來的物價飛漲也讓許多小商家難以支撐，這時老闆該如何與員工好聚好散呢？
文：Ching
資遣和解僱都是雇主終止勞動契約的一種手段，但哪裡不同呢？按照台灣《勞基法》規定，要進行資遣和解僱員工時都必要的法定程序，也就是說雇主必須先符合相對應的法規才能合法開除你，因無論是「解僱」或「資遣」，勞工必須被清楚交代被開除的原因是否合理。
且資遣（或解僱）後續也有應盡的義務和流程，當雇主沒有按照法規走，也就是違法解僱（或資遣）時，勞工就能向當地勞工局申訴。
台灣疫情嚴重時，指揮中心曾在2021年宣布三級警戒延長，當時就有網友在臉書《爆廢公社》發文表示，朋友老闆決定「資遣全公司員工」而崩潰哭了，掀起網友們的討論。疫情嚴峻造成公司、店家經營困難，迫使必須縮編人力而開除員工。
然而，雇主隨意fire人沒有問題嗎？員工有哪些權益可爭取？事實上，雇主在開除員工時必須履行對應的法定義務，下面將用一案例及圖表詳細說明資遣和解僱的差異。
資遣或解僱員工必須符合法令要件
依照《勞基法》規定，雇主如果要終止勞動契約（資遣或解僱）都必須符合特定的法定事由（如下圖），意思是雇主如果沒有符合的事由就終止契約的話，就不具備效力。
再來，因為法令並沒有規定勞雇雙方不能合意資遣，因此若有這樣的情形發生，實務上通常也會基於契約自由原則，同意雙方終止勞動契約（依民法§153Ⅰ規定）。但對勞工朋友來說，若非真心想離職或還需要工作有穩定的薪資收入，必須思考清楚以免反悔。
勞基法中的資遣、解僱規定？
《勞基法》第11條、第13條但書及第20條都有「資遣」相關規定，指的是勞雇雙方無法繼續勞動契約，但非勞工造成的結果不可歸責勞工，因此雇主必須依法依法事先預告勞工才能終止勞動契約，並付給員工資遣費，規定內容如下：
勞基法第11條：
- 歇業或轉讓
- 虧損或業務緊縮時
- 不可抗力暫停工作在一個月以上
- 業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可安置時
- 勞工對於所擔任之工作確不能勝任時
勞基法第13條：
勞工在第五十條規定之停止工作期間或第五十九條規定之醫療期間，雇主不得終止契約。但雇主因天災、事變或其他不可抗力致事業不能繼續，經報主管機關核定者，不在此限。
勞基法第20條：
事業單位改組或轉讓時，除新舊雇主商定留用之勞工外，其餘勞工應依第十六條規定期間預告終止契約，並應依第十七條規定發給勞工資遣費。其留用勞工之工作年資，應由新雇主繼續予以承認。
《勞基法》第12條為「懲戒解僱」相關規定，指的是因為勞工的因素，導致雇主必須中止勞動契約，也因為是勞工的因素造成，因此雇主可以不用預告就終止勞動契約，並且不用付資遣費，規定如下：
勞基法第12條：
- 於訂立勞動契約時為虛偽意思表示，使雇主誤信而有受損害之虞。
- 對於雇主、雇主家屬、雇主代理人或其他共同工作之勞工，實施暴行或者重大侮辱之行為者。
- 受有期徒刑以上行之宣告確定，而未喻知緩刑或未准易科罰金者。
- 違反勞動契約或工作規定，情節重大者。
- 故意損耗機器、工具、原料、或其他雇主所有物品，或故意洩露雇主技術上、營業上之祕密，至雇主受有損害者。
- 無正當理由連續曠工三日或一個月內曠工達六日者。
雇主開除勞工在一般情況下必須符合以上任一條規定，但如果勞工有特殊身分或狀況，例如為發生職災的勞工或是懷孕勞工，基於特殊保護原則有其他法令規定，也不一定適用以上規定，因此開除員工雇主必須留意眾多法令規定並謹慎執行。
回到上面的情境範例，B老闆受到疫情影響雖仍可繼續營業，但必須開除部分外場員工，原則上較適用勞基法§11(2)「虧損或業務緊縮」。然而，實際上能不能依照上面的事由資遣，還是要視個案狀況來決定，假使員工在產假或職災醫療期間等，因為有保護條款（勞基法§13），是不能資遣的。
再來要注意的事，實務上認定勞基法§11(2)中的「虧損」，指的是入不敷出，通常會用資產負債或財務報告作為證明，而「業務緊縮」指的是縮小範圍、減少生產能量、撤裁銷售門市等，通常會看企業實際經營的業務狀況，但都必須符合事實才可終止勞動契約。
另外，勞基法§11(3)中指的「不可抗力」，一般而言是企業外部發生異於尋常且人力無法抗拒的事情，像是自然事件如地震、颱風，或人為事件如法律修改等。
雇主資遣、解僱員工時應盡七大義務一覽表
當確認終止勞動契約是符合法令要件後，雇主還有哪些義務需遵守？勞工該如何爭取自己的權益呢？可以對照下表來看：
預告期
資遣員工時必須提前預告，也就是說公司必須事先通知員工資遣事實，預告期天數按勞基法§16規定，依員工年資有不同的天數：
- 任職3個月以上、未滿1年：10天預告期。
- 任職1年以上、未滿3年：20天預告期。
- 任職滿3年以上：30天預告期。
預告期間工資
如果沒有按照第1點預告期規定事先預告員工，就必須發給員工預告期間的薪水。
帶薪求職假
員工在離職前每7天有2天帶薪求職假。
離職證明書（服務證明書）
無論是資遣或解僱，按勞基法§19規定，員工離職時可要求雇主發給離職證明書，雇主不得拒絕。
非自願離職證明書
按就保法§11Ⅲ及就保法§25Ⅲ規定，雇主須提供給員工非自願離職證明書，讓員工能申請失業給付。
資遣費
雇主應在員工離職30日內發給資遣費。舊制資遣費是依勞基法§17規定，新制資遣費則是依勞退條例§12規定來計算，勞工工作每滿一年，可拿到「半個月的平均工資」，未滿一年者以比例計算，最多發給6個月平均工資，且雇主最晚須在終止勞動契約後30天內發給員工資遣費。
你也可以直接上勞動部官方網站進行試算。
資遣通報、大量解僱須提報解僱計畫書
員工離職前10天，雇主須向當地主管機關通報，而如果員工到職不滿10天，可在員工離職3日內補通報(依就服法§33規定)。公司如果有符合大量解僱勞工保護法§2的其中一種情況，則必須在解僱60天前，將解僱計畫書通知主管機關、勞工等相關人員並公告(依大量解僱勞工保護法§4規定)。
回到案例說明，B老闆較有可能運用資遣的方式和員工終止勞動契約，而要合法資遣勞工，法律也有課予雇主相關的義務，因此，B老闆需要再完成上圖資遣欄位應盡的義務，才算是走完合法的資遣程序喔。
資遣和解僱哪裡有差？有無「資遣費、非自願離職證明書」對勞工影響最大
資遣和解僱哪裡有差，對勞工朋友而言最大的差別就是有無「資遣費」和「非自願離職證明書」的差異。資遣費由雇主發給，算是勞工被離職的補償金，為了幫助勞工在失業尋找下一份工作期間能有一些金錢來救濟生活。
非自願離職證明書原則上也是由雇主發給，因此被資遣時務必記得向雇主申請，提供如果雇主不願意開立，勞工也可以向工作所在地勞工局提出申請。
非自願離職證明書是讓「非自願離職」的勞工能在還沒找到下一份工作時，可向當地公立就業服務機構申請「失業給付」（失業補助金）或「職業訓練」（包含職訓課程和補助津貼）的證明文件之一，因此有無開立這份文件會影響你的能否申請這些政府補助/服務的權益。
失業勞工可擇一選擇領取失業補助金，或參加政府舉辦的各種職業訓練課程，若選擇參加職訓課程，能同時上課和取津貼。
雇主在開除員工前務必清楚相關法令規定，以免違法還可能吃上官司，當確定資遣或解僱員工時，也能和員工好好面談並完成後續程序，善盡雇主最後的義務。
本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此
原標題：被資遣和解僱哪裡有差？資遣費和預告期怎麼算？勞工同意「合法資遣」恐喪失權益
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。