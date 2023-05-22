「資遣」和「解僱」有什麼差別？勞工該如何爭取權益？雇主有哪些義務需遵守？

文：Ching

資遣和解僱都是雇主終止勞動契約的一種手段，但哪裡不同呢？按照台灣《勞基法》規定，要進行資遣和解僱員工時都必要的法定程序，也就是說雇主必須先符合相對應的法規才能合法開除你，因無論是「解僱」或「資遣」，勞工必須被清楚交代被開除的原因是否合理。

且資遣（或解僱）後續也有應盡的義務和流程，當雇主沒有按照法規走，也就是違法解僱（或資遣）時，勞工就能向當地勞工局申訴。

台灣疫情嚴重時，指揮中心曾在2021年宣布三級警戒延長，當時就有網友在臉書《爆廢公社》發文表示，朋友老闆決定「資遣全公司員工」而崩潰哭了，掀起網友們的討論。疫情嚴峻造成公司、店家經營困難，迫使必須縮編人力而開除員工。

然而，雇主隨意fire人沒有問題嗎？員工有哪些權益可爭取？事實上，雇主在開除員工時必須履行對應的法定義務，下面將用一案例及圖表詳細說明資遣和解僱的差異。

Photo Credit: 518職場熊報

資遣或解僱員工必須符合法令要件

依照《勞基法》規定，雇主如果要終止勞動契約（資遣或解僱）都必須符合特定的法定事由（如下圖），意思是雇主如果沒有符合的事由就終止契約的話，就不具備效力。 Photo Credit: 518職場熊報 再來，因為法令並沒有規定勞雇雙方不能合意資遣，因此若有這樣的情形發生，實務上通常也會基於契約自由原則，同意雙方終止勞動契約（依民法§153Ⅰ規定）。但對勞工朋友來說，若非真心想離職或還需要工作有穩定的薪資收入，必須思考清楚以免反悔。

勞基法中的資遣、解僱規定？

《勞基法》第11條、第13條但書及第20條都有「資遣」相關規定，指的是勞雇雙方無法繼續勞動契約，但非勞工造成的結果不可歸責勞工，因此雇主必須依法依法事先預告勞工才能終止勞動契約，並付給員工資遣費，規定內容如下： 勞基法第11條： 歇業或轉讓 虧損或業務緊縮時 不可抗力暫停工作在一個月以上 業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可安置時 勞工對於所擔任之工作確不能勝任時 勞基法第13條： 勞工在第五十條規定之停止工作期間或第五十九條規定之醫療期間，雇主不得終止契約。但雇主因天災、事變或其他不可抗力致事業不能繼續，經報主管機關核定者，不在此限。 勞基法第20條： 事業單位改組或轉讓時，除新舊雇主商定留用之勞工外，其餘勞工應依第十六條規定期間預告終止契約，並應依第十七條規定發給勞工資遣費。其留用勞工之工作年資，應由新雇主繼續予以承認。

雇主資遣、解僱員工時應盡七大義務一覽表

當確認終止勞動契約是符合法令要件後，雇主還有哪些義務需遵守？勞工該如何爭取自己的權益呢？可以對照下表來看： Photo Credit: 518職場熊報

資遣和解僱哪裡有差？有無「資遣費、非自願離職證明書」對勞工影響最大

資遣和解僱哪裡有差，對勞工朋友而言最大的差別就是有無「資遣費」和「非自願離職證明書」的差異。資遣費由雇主發給，算是勞工被離職的補償金，為了幫助勞工在失業尋找下一份工作期間能有一些金錢來救濟生活。 非自願離職證明書原則上也是由雇主發給，因此被資遣時務必記得向雇主申請，提供如果雇主不願意開立，勞工也可以向工作所在地勞工局提出申請。 非自願離職證明書是讓「非自願離職」的勞工能在還沒找到下一份工作時，可向當地公立就業服務機構申請「失業給付」（失業補助金）或「職業訓練」（包含職訓課程和補助津貼）的證明文件之一，因此有無開立這份文件會影響你的能否申請這些政府補助/服務的權益。 失業勞工可擇一選擇領取失業補助金，或參加政府舉辦的各種職業訓練課程，若選擇參加職訓課程，能同時上課和取津貼。 雇主在開除員工前務必清楚相關法令規定，以免違法還可能吃上官司，當確定資遣或解僱員工時，也能和員工好好面談並完成後續程序，善盡雇主最後的義務。

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此

原標題：被資遣和解僱哪裡有差？資遣費和預告期怎麼算？勞工同意「合法資遣」恐喪失權益

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航