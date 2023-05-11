從《人選之人》看勞動問題：黨工適用勞基法嗎？遇到職場性騷擾該怎麼辦？
我們想讓你知道的是
在《人選之人》我們可以看到，好幾幕在下班時間後用LINE交辦訊息，那到底這樣算不算加班呢，其實關鍵在於是否有因為該訊息而「立即實際提供勞務」；此外，劇中花了蠻多的篇幅在處理性騷擾，倘若真的遇到這種事，我們又該如何尋求幫助與解方？
文：小保羅勞動小教室
最近正在熱播的台劇《人選之人 - 造浪者》，一部幕僚職人劇，主軸是選舉及政治生態，不過既然是一部幕僚職人劇，一定就會有工作上的情況，本篇我們就來探討《人選之人 - 造浪者》可能會碰到的勞動問題吧。
以下會有些許暴雷，還沒看得人可以先去看喔。
黨工適用勞動基準法嗎？
既然是幕僚，片中文方、家競及文宣部的同仁（包含易安、阿龍、雅婷、詩敏等）、及其他部門的同仁，在片中均為黨工。那麼黨工適不適用勞基法呢，事實上是適用的，為了保障政黨勞工的勞動條件，特別是有關加班費、退休金等，自民國92年10月1日開始政黨也開始適用勞基法的規定。
- 黨部的實習生
大家有沒有發現，在列文宣部同仁時，卻漏了凱開，凱開在劇中的設定為實習生，那實習生到底算不算勞工？以現行的法令下，勞基法的規定的確沒有規範到實習生，但要注意的是，不是職稱叫實習生就是實習生，目前所承認的實習生範圍，只有公司跟大學專科學校簽立產學合作的，才屬於實習生。
如果是一般公司自行招募的實習生，雖名為實習生但其實與一般勞工無異，仍然是適用勞基法，公司在對於此類人員給薪還是必須符合基本薪資，常見的是僅有車馬費或交通費，沒有給到應該的基本工資。
- 下班LINE算加班嗎
在劇中我們可以看到，好幾幕在下班時間後用LINE交辦訊息，那到底這樣算不算加班呢，其實關鍵在於是否有因為該訊息而「立即實際提供勞務」，也就是說，如果員工能夠提供雇主交辦業務的證明，如「通訊軟體的對話截圖」、「電子郵件的內容」並且有加班的事實，那麼就會屬於加班時間，雇主必須依法計入工作時間並核算延長工時的工資。
那要如何計算加班時間，員工可自行記錄加班工作的起迄時間，並輔以對話紀錄、電子郵件回覆內容等紀錄，來證明加班時間無誤，依此計算加班費。
不過，好在的是在劇中看到的，雖然下班後有LINE訊息，但都不是需要立即交辦的事項，而不需馬上立即處理。
- 責任制嗎
選舉幕僚、黨工的工作性質特殊，尤其在選舉期間可能會因為臨時的交辦事項，或是因應選情緊張可能會有長時間工作的情形，但還是得留意，因為黨工還是適用勞動基準法的規定，所以1日工作時間仍有12小時的上限，所以如果像珊如、小簡是工作到凌晨1、2點，那麼就很有可能會構成超時工作的情形。
- 選舉造勢辦活動
在劇中因為要選舉造勢的緣故，需要辦大遊行或造勢活動，而為了要有人潮這類活動通常容易辦在假日，文宣部的同仁在劇中幾乎也是全員出動，那麼就要留意的是，文宣部同仁可能是在休息日出勤、甚至有沒有可能是連續出勤的狀況呢，如果確實在休息日出勤的話，則雇主記得要依休息日出勤的算法計算加班費，但切記千萬不要有連續出勤的情形。
- 職場性騷擾
劇中亞靜在電梯中及在茶水間被騷擾，亞靜跟文方說簡哥摸她，雅婷說簡哥是著名的豬哥，之前女同事就是因為他離職，亞靜說不會申訴並表示，「我如果申訴了，我就要一直不斷地重複回答這整個過程，最後就會因為沒有人證、物證然後不了了之，搞不好還會有人懷疑我想要從他那邊得到什麼」。文方去見組織部的張主任及高副祕，黨部卻要文方別申訴並私了，文方打給亞靜，說不想就這樣算了，並協助亞靜申訴。
「我們不要就這樣算了，好不好。」——翁文方
劇中花了蠻多的篇幅在處理性騷擾，可以看到亞靜被小簡性騷擾，亞靜提出申訴，而最後因為選舉因素，黨部決定低調處理這件事，那麼，發生這些事情時，亞靜應該如何處理以及雇主也就是黨部這邊應該要做那些事？
- 性騷擾
在性平法中規範了兩種性騷擾的定義，一為敵意式性騷擾，二為交換式性騷擾（性別工作平等法第12條），小簡對於亞靜行為，可以看到是一種敵意式的肢體上騷擾，另外在亞靜演完行動劇，在電梯中也遭遇到組織部同仁對他有敵意式的言語上騷擾，使亞靜本人感到相當不舒服，身心受到影響，看起來是構成性騷擾的行為。
亞靜應該怎麼辦呢？
亞靜可以做的事可以分為以下三步：
- 內部申訴
- 外部申訴
- 要求損害賠償
亞靜可以向公司、雇主或僱用人反應，公司、雇主或僱用人在知道性騷擾之情形時，依法應該對騷擾者採取立即有效之糾正措施，並進行相關補救措施。當工作的單位處理不完善時，則可以向縣市政府申訴。另外亞靜是可以對小簡要求賠償，可以要求金錢及回復名譽的處分，並且要再一定期限內請求，另外對於公司所發生的性騷擾案件，如果雇主沒有處理好而造成損害，也是要連帶負賠償責任。
那雇主有沒有責任呢？
- 事前預防：
依照性平法規定，雇主應訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，規定處理性騷擾事件之程序。實施防治性騷擾之教育訓練。設置性騷擾申訴之專線電話、傳真、專用信箱或電子信箱，並指定人員或單位負責。與勞工代表共同組成申訴處理委員會。
- 事後補救措施：
- 採取立即有效糾正補正措施
- 啟動調查程序
- 組成性騷擾申訴處理委員會
- 追蹤處理結果與引介專業輔導或醫療機構
- 責任
- 行政責任：僱用受僱者30人以上者，未訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，或未在工作場所公開揭示以及雇主於知悉性騷擾之情形時，未採取立即有效之糾正及補救措施，要處以行政罰鍰（性別工作平等法第13條）。
- 民事責任：受雇者或求職者因被職場性騷擾性而受有損害者，由雇主及行為人連帶負損害賠償責任或雇主若於知悉性騷擾之情形而未採取立即有效之糾正及補正措施，受僱者或求職者應而受有損害者，雇主應負賠償責任。（性別工作平等法第27、28條）
結語
追完整部劇後，劇中所呈現可能會碰到的勞動問題大概就分上述這幾類，尤其是在職場中女性碰到性騷擾時，職場壓力往往會讓被害者不敢站出來申訴，就向亞靜一開始的想法不敢申訴就默默吞下，要是沒有碰到像文方這樣的主管，或許也可能成為珊如那樣的處境。
因此雇主必須積極落實職場性別平等的環境、消除職場性騷擾、建立友善職場，讓所有的員工都可以喊出，「我很確定，喜歡跟你們一起工作的感覺」！
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：《人選之人 - 造浪者》 勞動篇
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：朱家儀
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等地區之南投地區農場、休閒農業區，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於臺灣中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
國姓鄉
南投休閒農業區 - 糯米橋休閒農業區
糯米橋休閒農業區位於國姓鄉北港村，是一處位於山區的客家小農村，區內有許多特色景點，如縣定古蹟糯米橋、「看見台灣」的百年茄苳老樹、音樂水車、 打石文化園區、當地信仰中心「碧雲宮」、松柏崙步道、 眉冷山步道、芙蓉瀑布等，適合全家一同出遊。四季宜人的氣候也孕育許多優質農產，有國姓咖啡、香茅、 檸檬、芭樂、絲瓜、橄欖及冷泉米等，讓人吃的安心、健康。當然，來這裡更要享受悠遊慢活，糯米橋休閒農業區內內有多家休閒農場、渡假民宿、特色餐廳與咖啡館。團體遊客亦可事先預約區內景點導覽解說服務與產業體驗活動，如香茅香皂體驗、咖啡沖泡體驗、咖啡烘豆體驗、葉拓T恤、檸檬醋體驗、冷泉米包裝體驗、爆米香體驗、季節性採果等，寓教於樂、回憶滿滿。非常推薦您來糯米橋休閒農業區旅遊與夜宿，親山樂水之餘， 也能身歷其境感受客家庄多元的產業文化與夜晚的寧靜星空之美。
地址：南投縣國姓鄉北港村北原路50號（糯米橋休閒農業區促進協會）
【鄰近景點】
糯米橋
茄苳神木老樹
芙蓉瀑布
【農業與伴手禮】
冷泉米、香茅精油、國姓咖啡、橄欖
【交通方式】
由國道3號轉國道6號下國姓交流道，轉往國姓方向沿著省道台14線（中潭公路）前行，於柑仔林左轉接往133縣道，經過國姓市區於長流加油站右轉接省道台21線，約十分鐘車程即可到達「糯米橋休閒農業區」。
（南下）
走國道一號至南屯交流道下，接中彰快速道路，再接國道三號往南投、草屯方向，至草屯交流道下經台 14 線道往國姓鄉再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
（北上）
走國道三號至草屯交流道下，經台 14 線道往國姓鄉，再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
南投休閒農業區 - 福龜休閒農業區
福龜村名源自於境內最大聚落「龜仔頭」之首字，加上吉言佳字「福」而成。福龜村為草屯鎮進入國姓鄉的首經之地，居民以客家人居多。土地利用早年以旱田為主，但在福龜圳開鑿之後，紛紛轉作高經濟價值作物。「福龜休閒農業區」地點在南投縣國姓鄉福龜村，位於台14線通往埔里、日月潭中點，處烏溪南岸緊鄰烏溪畔，景色優美宜人，內有水圳生態步道、環村自行車 道，不管是騎車、散步都能欣賞區內的山林綠野風光，還可眺望遠處的九九峰，自然天成的景觀令人身心舒暢。除外，更透過休閒農業的深度，將本區塑造為生態、產業、生活之田園樂活區。
地址：南投縣國姓鄉中正路一段206-5號（福龜休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
阿嬤洗衣墩
橋聳雲天
北玄宮
【農業與伴手禮】
檸檬、草莓、木瓜、砂糖橘、枇杷、蜜棗、咖啡
【交通方式】
1. 國道3號轉國道6號，國姓交流道下台 14 線，即抵達福龜休閒農業區。
2. 高鐵台中站搭乘南投客運往埔里，轉日月潭線(不經國道6號) ，於福龜站下車
3. 台中火車站搭乘南投客運、全航客運往埔里 (不經國道6號) ，於福龜站下車。
埔里鎮
南投休閒農業區 - 桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，台21線往日月潭方向途中。921地震後，當地居民攜手重建，結合在地豐富的農業和生態，加強社區營造，創造出多元的自然觀光旅程，深受遊客喜愛。透過在地導覽，可觀賞社區內蝴蝶、青蛙、蜻蜓、豆娘、鳥類、螢火蟲、野生植物…等。「桃米休閒農業區」除串聯當地商家、景點，並與暨南大學合作，加強觀光資源開發與行銷，多次榮獲政府機關表揚，成為農村再造典範。
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號（桃米休閒農業區推展協會）
【鄰近景點】
桃米親水公園
暨南大學
紙教堂
妮娜巧克力城堡
【農業與伴手禮】
茭白筍、桃米筍干、醬筍、百香果
【交通方式】
國道3號214k接國道6號，國道6號29k下愛蘭交流道，往日月潭方向行駛，於台21線51k右轉（全家便利商店），即可抵達。
南投農場 - 台一生態休閒農場
「台一生態休閒農場」位於南投縣埔里鎮，園區廣大。園區以自然教育生態為主軸，近年來增加多設施，如蝴蝶園、昆蟲生態館、水上花園餐廳、花屋、光合廣場、仙人掌生態區、押花生活館……等主題場域；較特別的是，園區還設置全台唯一的「花神廟」，一旁還有「花神許願池」供遊客許願，許願成功花仙子還會贈送你一個小驚喜。園區門票分為純欣賞風景與折抵消費（飲食或採果），是情侶、親子旅遊的好去處。
【鄰近景點】
埔里觀光酒廠
台灣地理中心碑
台光香草園
埔里鯉魚潭
【農業與伴手禮】
百香果、果醋、香蕉果乾、柿子果乾、草莓果乾
【交通方式】
從南部或北部前往：國道三號於霧峰系統214K接國道六號，至埔里終點端處出口下，左轉台14線往霧社方向，下出口約3分鐘即可抵達。
從東部前往：花蓮太魯閣入山往合歡山方向行駛，經清境農場、霧社、奧萬大國家森林遊樂區，接台14線西行下山沿著指標即可到達。
魚池鄉
南投休閒農業區 - 大雁休閒農業區
「大雁休閒農業區」位於魚池鄉大雁村，為知名日月潭紅茶產地。921地震後，當地居民投入重建與社區營造工作，推廣紅茶種植，經多年的改良和推廣，魚池鄉的紅玉紅茶、紅韻紅茶、阿薩姆紅茶、蜜香紅茶已遠近馳名，深獲國內外消費者認可。到大雁休閒農業區，除了可以品嘗紅茶料理、體驗捏陶外，亦可登上金龍山頂欣賞壯闊雲海美景，當地也有許多民宿供住宿，可以趁此遠離塵囂，好好放鬆沉澱再出發。
地址：南投縣魚池鄉大雁村大雁巷42-2號（大雁休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
金龍山
大雁茶園風光
靈龍護庄
澀水森林步道水上瀑布
【農業與伴手禮】
香菇、蘭花與紅茶、陶藝品
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，至愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池方向，經過大雁隧道後，於54.5公里處依指標轉進投66-1鄉道，即可進入大雁澀水社區。
（北上）
國道3號至竹山交流道下左轉往社寮轉往集集方向，接新台16線經集集、水里再接台131線（或台21線經日月潭）至魚池鄉，即可進入大雁澀水區。
南投休閒農業區 - 大林休閒農業區
「大林休閒農業區」位於魚池鄉大林村，原是典型的農業聚落。在近幾年休閒旅遊興盛的帶動下，開始轉型朝向觀光產業發展，包括民宿、餐飲、農場、 農特產開發販售等，提供給遊客更豐富的賞玩服務。 本區屬於日月潭國家風景區轄內，不難想見此處山水的迷人之處，而知名的遊樂園九族文化村就位於本區的中心位置，更具備吸引遊客到訪的優勢資源。除了美麗風光與設備完善的園區外，純樸農村的風貌，更讓遊客有機會體驗貼近自然的休閒樂趣。 多元的農村景觀與自然生態，植物原始林相完整，還有台港特有種「桃實百日青」的國寶級樹種，蝶類、鳥類、蟬類、甲蟲等種類繁多。這裡不僅可以觀賞蘭花及參觀菇園，更有世界虹吸式咖啡大賽得到亞軍的優質咖啡，歡迎您來細細品嘗！
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷8號（大林休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、紅茶梅、懷古茶簍、香菇、咖啡、蘭花
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，在愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池、九族方向。
（北上）
走國道三號至竹山交流道下左轉往社寮、集集方向接台16線經集集、水里，接投131線至魚池（或台21線經日月潭）、九族。
南投休閒農業區 -日月潭頭社活盆地休閒農業區
頭社活盆地休閒農業區位於南投縣魚池鄉台21線上、水里與日月潭之間，為日月潭環潭公路的入口，亦屬國家風景區轄內。在行政區上包括武登村與頭社村， 共同組成的一個近橢圓形的盆地，是個小而美、小而豐富的精緻休閒農業區。本區原本為邵族部落的居住地，「頭社」即來自於原住民，後來居民以漢人為主， 在本區仍可看到原住民及漢族拓墾的文化遺跡。至於「活盆地」則是因為本區由較淺的湖泊區域淤積而成，加上特有的泥炭土層豐富的含水量，讓整個盆地底似乎有點晃動，猶如活著一般。豐富多樣的自然美景，加上人文歷史的資產，以及傳統農業與村莊的純樸美感，頭社活盆地是個適合盤桓數日的休閒旅遊區域，尤其便利的交通與鄰近日月潭風景區的特點，更推薦您把這兒當成深度體驗南投風情的核心據點！
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷46號（日月潭頭社活盆地休閒農業區促進會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、香菇
【交通方式】
（南下）
國道 3 號→國道 6 號→愛蘭交流道下→台 14 線往埔里→台 21 線往 日月潭→經商店區、水社壩及水社隧道→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
（北上）
國道 3 號→名間交流道下→左轉台 3 線往集集、水里→台 16 線至 水里後右轉往蛇窯→台 21 線往日月潭→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。