從《人選之人》看勞動問題：黨工適用勞基法嗎？遇到職場性騷擾該怎麼辦？

文：小保羅勞動小教室

最近正在熱播的台劇《人選之人 - 造浪者》，一部幕僚職人劇，主軸是選舉及政治生態，不過既然是一部幕僚職人劇，一定就會有工作上的情況，本篇我們就來探討《人選之人 - 造浪者》可能會碰到的勞動問題吧。

以下會有些許暴雷，還沒看得人可以先去看喔。

Photo Credit: Netflix提供

黨工適用勞動基準法嗎？

既然是幕僚，片中文方、家競及文宣部的同仁（包含易安、阿龍、雅婷、詩敏等）、及其他部門的同仁，在片中均為黨工。那麼黨工適不適用勞基法呢，事實上是適用的，為了保障政黨勞工的勞動條件，特別是有關加班費、退休金等，自民國92年10月1日開始政黨也開始適用勞基法的規定。

黨部的實習生

大家有沒有發現，在列文宣部同仁時，卻漏了凱開，凱開在劇中的設定為實習生，那實習生到底算不算勞工？以現行的法令下，勞基法的規定的確沒有規範到實習生，但要注意的是，不是職稱叫實習生就是實習生，目前所承認的實習生範圍，只有公司跟大學專科學校簽立產學合作的，才屬於實習生。

如果是一般公司自行招募的實習生，雖名為實習生但其實與一般勞工無異，仍然是適用勞基法，公司在對於此類人員給薪還是必須符合基本薪資，常見的是僅有車馬費或交通費，沒有給到應該的基本工資。

下班LINE算加班嗎

在劇中我們可以看到，好幾幕在下班時間後用LINE交辦訊息，那到底這樣算不算加班呢，其實關鍵在於是否有因為該訊息而「立即實際提供勞務」，也就是說，如果員工能夠提供雇主交辦業務的證明，如「通訊軟體的對話截圖」、「電子郵件的內容」並且有加班的事實，那麼就會屬於加班時間，雇主必須依法計入工作時間並核算延長工時的工資。

那要如何計算加班時間，員工可自行記錄加班工作的起迄時間，並輔以對話紀錄、電子郵件回覆內容等紀錄，來證明加班時間無誤，依此計算加班費。

不過，好在的是在劇中看到的，雖然下班後有LINE訊息，但都不是需要立即交辦的事項，而不需馬上立即處理。

責任制嗎

選舉幕僚、黨工的工作性質特殊，尤其在選舉期間可能會因為臨時的交辦事項，或是因應選情緊張可能會有長時間工作的情形，但還是得留意，因為黨工還是適用勞動基準法的規定，所以1日工作時間仍有12小時的上限，所以如果像珊如、小簡是工作到凌晨1、2點，那麼就很有可能會構成超時工作的情形。

選舉造勢辦活動

在劇中因為要選舉造勢的緣故，需要辦大遊行或造勢活動，而為了要有人潮這類活動通常容易辦在假日，文宣部的同仁在劇中幾乎也是全員出動，那麼就要留意的是，文宣部同仁可能是在休息日出勤、甚至有沒有可能是連續出勤的狀況呢，如果確實在休息日出勤的話，則雇主記得要依休息日出勤的算法計算加班費，但切記千萬不要有連續出勤的情形。

職場性騷擾

劇中亞靜在電梯中及在茶水間被騷擾，亞靜跟文方說簡哥摸她，雅婷說簡哥是著名的豬哥，之前女同事就是因為他離職，亞靜說不會申訴並表示，「我如果申訴了，我就要一直不斷地重複回答這整個過程，最後就會因為沒有人證、物證然後不了了之，搞不好還會有人懷疑我想要從他那邊得到什麼」。文方去見組織部的張主任及高副祕，黨部卻要文方別申訴並私了，文方打給亞靜，說不想就這樣算了，並協助亞靜申訴。

「我們不要就這樣算了，好不好。」——翁文方

劇中花了蠻多的篇幅在處理性騷擾，可以看到亞靜被小簡性騷擾，亞靜提出申訴，而最後因為選舉因素，黨部決定低調處理這件事，那麼，發生這些事情時，亞靜應該如何處理以及雇主也就是黨部這邊應該要做那些事？

性騷擾

在性平法中規範了兩種性騷擾的定義，一為敵意式性騷擾，二為交換式性騷擾（性別工作平等法第12條），小簡對於亞靜行為，可以看到是一種敵意式的肢體上騷擾，另外在亞靜演完行動劇，在電梯中也遭遇到組織部同仁對他有敵意式的言語上騷擾，使亞靜本人感到相當不舒服，身心受到影響，看起來是構成性騷擾的行為。

亞靜應該怎麼辦呢？

亞靜可以做的事可以分為以下三步：

內部申訴

外部申訴

要求損害賠償

亞靜可以向公司、雇主或僱用人反應，公司、雇主或僱用人在知道性騷擾之情形時，依法應該對騷擾者採取立即有效之糾正措施，並進行相關補救措施。當工作的單位處理不完善時，則可以向縣市政府申訴。另外亞靜是可以對小簡要求賠償，可以要求金錢及回復名譽的處分，並且要再一定期限內請求，另外對於公司所發生的性騷擾案件，如果雇主沒有處理好而造成損害，也是要連帶負賠償責任。

那雇主有沒有責任呢？

事前預防：

依照性平法規定，雇主應訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，規定處理性騷擾事件之程序。實施防治性騷擾之教育訓練。設置性騷擾申訴之專線電話、傳真、專用信箱或電子信箱，並指定人員或單位負責。與勞工代表共同組成申訴處理委員會。

事後補救措施：

採取立即有效糾正補正措施 啟動調查程序 組成性騷擾申訴處理委員會 追蹤處理結果與引介專業輔導或醫療機構

責任

Photo Credit: Netflix提供

結語

追完整部劇後，劇中所呈現可能會碰到的勞動問題大概就分上述這幾類，尤其是在職場中女性碰到性騷擾時，職場壓力往往會讓被害者不敢站出來申訴，就向亞靜一開始的想法不敢申訴就默默吞下，要是沒有碰到像文方這樣的主管，或許也可能成為珊如那樣的處境。

因此雇主必須積極落實職場性別平等的環境、消除職場性騷擾、建立友善職場，讓所有的員工都可以喊出，「我很確定，喜歡跟你們一起工作的感覺」！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：《人選之人 - 造浪者》 勞動篇

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：朱家儀