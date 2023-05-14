TNL+ 2023/05/14,
社會

「8+9」活該被歧視？網紅Cheap的發文充分呈現台灣既得利益者的嘴臉，與人心的涼薄

「8+9」活該被歧視？網紅Cheap的發文充分呈現台灣既得利益者的嘴臉，與人心的涼薄
Photo Credit: 佳里吉和堂八家將

我們想讓你知道的是

網路粉專Cheap日前點名8+9是社會亂源，表示8+9有刺青、普遍偏瘦、宮廟、抽菸喝酒髒話，沒水準，工作離不開八大⋯⋯等造成普羅大眾特徵。不過對於8+9的反感或甚至歧視是怎麼來的呢？本文分為三個元素來討論，低社經的群體的價值與存在，再者為台灣本土泛靈信仰的價值與意義，三是否定黑道與非法行為。

打從不知何時開始，PTT流行一個名詞：「8+9」。有時寫作八嘎囧、巴嘎囧、或八嘎迥。此名詞源自台語「八家將」的諧音，是典型的歧視用語。

原本「8+9」的指稱，是因為部分黑道吸收青少年，以陣頭或家將為幌子，從事不法活動。這些青少年多被學校與家庭社會放棄，常是輟學生，被黑道利用，本屬於台灣社會邊緣的群體。

但隨著名詞的廣傳通用，後來也包括下層階層、低學歷、好勇鬥狠、刺青、本土穿著⋯⋯等，帶著階級歧視與文化歧視的偏見的擴大用法。

平常「8+9」就已是流行詞，但每隔一段時間，就會有心懷惡意的人，拿「8+9」作文章，抨擊自己看不慣的人事物。明明已是老哏，卻時不時引發一波網路熱議。

5月2日，YouTuber網紅「Cheap」發布一則短文，隨即又引發一陣論戰。文章很短，卻把「8+9」這個名詞的歧視點都提了一遍，很刻意地想吸引熱度。

內文是這樣的：

從基隆到屏東，發現「8+9」真是無所不在、滿街跑，真是社會亂源，為了兩萬元給人家潑熱湯、被叭一聲就把人拖下來打，夭壽。

「8+9」特徵：刺青、普遍偏瘦、嘴唇薄，智商低、學歷低、道德感低、玻璃心、宮廟、抽菸喝酒髒話，沒水準，工作離不開八大、黃賭毒詐騙，動不動就要找人來公司泡茶聊天。

而+9妹通常身材很好又敢穿，有的長得還不錯，但一說話就破功，年紀輕輕就當單親媽媽，口頭禪是「我們不偷不搶」（休旦幾咧⋯⋯哪個行業又偷又搶）。

覺得應該做一集來探討「8+9」文化，為什麼台灣「8+9」這麼多，是怎樣的體制，才誕生這麼多「8+9」。「8+9」的日常，一天都在幹嘛，為什麼都跟宮廟脫離不了關係，「8+9」老了要何去何從，應該蠻好玩的。

重點是我已經想到要業配的東西了，嘻嘻。

這篇文章是一個典型，充分呈現台灣既得利益者的嘴臉，與人心的涼薄，更凸顯台灣社會不公的問題。

「8+9」偏見的形成

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