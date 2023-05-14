「8+9」活該被歧視？網紅Cheap的發文充分呈現台灣既得利益者的嘴臉，與人心的涼薄

我們想讓你知道的是
網路粉專Cheap日前點名8+9是社會亂源，表示8+9有刺青、普遍偏瘦、宮廟、抽菸喝酒髒話，沒水準，工作離不開八大⋯⋯等造成普羅大眾特徵。不過對於8+9的反感或甚至歧視是怎麼來的呢？本文分為三個元素來討論，低社經的群體的價值與存在，再者為台灣本土泛靈信仰的價值與意義，三是否定黑道與非法行為。
打從不知何時開始，PTT流行一個名詞：「8+9」。有時寫作八嘎囧、巴嘎囧、或八嘎迥。此名詞源自台語「八家將」的諧音，是典型的歧視用語。
原本「8+9」的指稱，是因為部分黑道吸收青少年，以陣頭或家將為幌子，從事不法活動。這些青少年多被學校與家庭社會放棄，常是輟學生，被黑道利用，本屬於台灣社會邊緣的群體。
但隨著名詞的廣傳通用，後來也包括下層階層、低學歷、好勇鬥狠、刺青、本土穿著⋯⋯等，帶著階級歧視與文化歧視的偏見的擴大用法。
平常「8+9」就已是流行詞，但每隔一段時間，就會有心懷惡意的人，拿「8+9」作文章，抨擊自己看不慣的人事物。明明已是老哏，卻時不時引發一波網路熱議。
5月2日，YouTuber網紅「Cheap」發布一則短文，隨即又引發一陣論戰。文章很短，卻把「8+9」這個名詞的歧視點都提了一遍，很刻意地想吸引熱度。
內文是這樣的：
從基隆到屏東，發現「8+9」真是無所不在、滿街跑，真是社會亂源，為了兩萬元給人家潑熱湯、被叭一聲就把人拖下來打，夭壽。
「8+9」特徵：刺青、普遍偏瘦、嘴唇薄，智商低、學歷低、道德感低、玻璃心、宮廟、抽菸喝酒髒話，沒水準，工作離不開八大、黃賭毒詐騙，動不動就要找人來公司泡茶聊天。
而+9妹通常身材很好又敢穿，有的長得還不錯，但一說話就破功，年紀輕輕就當單親媽媽，口頭禪是「我們不偷不搶」（休旦幾咧⋯⋯哪個行業又偷又搶）。
覺得應該做一集來探討「8+9」文化，為什麼台灣「8+9」這麼多，是怎樣的體制，才誕生這麼多「8+9」。「8+9」的日常，一天都在幹嘛，為什麼都跟宮廟脫離不了關係，「8+9」老了要何去何從，應該蠻好玩的。
重點是我已經想到要業配的東西了，嘻嘻。
這篇文章是一個典型，充分呈現台灣既得利益者的嘴臉，與人心的涼薄，更凸顯台灣社會不公的問題。
「8+9」偏見的形成
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韓國文化觀光大展瘋韓流：從舞台到餐桌，盤點那些你不曾體驗的韓國特色！
我們想讓你知道的是
韓國觀光公社於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的台灣人介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活！
「好想出國啊～」大概是這幾年來，許多人心中反覆叨唸的盼望。直到去年底，全球疫情逐漸趨緩，許多國家開始放寬邊境管制──大家期盼已久的解封之日終於到來，不少被悶壞的人們齊聲高呼：終於可以出國啦！
久違的出國一趟，想要不錯過任何一道在地美食、深度體驗異國特色文化，最後還要瘋狂血拚，塞爆行李箱嗎？今明兩年（2023-2024）恰逢「韓國訪問年」，韓國官方觀光推廣機構「韓國觀光公社」特別於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配特別企劃「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的民眾介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活，喜歡或準備前往韓國的你絕對不能錯過！
「飛向韓國心發現」2023韓國文化觀光大展，華山文創園區盛大開展！
今年韓國觀光公社以「飛向韓國心發現」為主題，於5月12日至5月14日在華山舉辦「2023韓國文化觀光大展」，推廣韓國文化、擴大韓國旅遊宣傳。本次展覽內容由西一館的活動舞台、西二館的參展特色韓國企業組成的K-Shopping，以及重現韓流（K-POP）場面並提供多樣觀光旅遊商品、機票的西五館組成，且全程免費對外開放。
● 活動舞台：
舞台活動邀請國際巨星小S開幕站台，以及Super Junior厲旭、型男主廚詹姆士等多組台韓藝人接力，以不間斷韓流帶給民眾絕無僅有的舞台饗宴。
● 觀光文化展示：
展示館亦有許多K-Culture相關的體驗活動，例如地方機場、重點城市的介紹；郵輪、自駕、自行車等觀光路徑；韓劇景點、四季慶典以及海女等傳統文化體驗……等。
● 企業攤位：
展區中有11家旅行社、7間航空公司、5家特色韓國企業前來參展，推廣特色商品、韓國旅遊行程及機票，現場還有航空公司舉辦的特別活動，滿滿的下單精美好禮、機票抽獎等專屬優惠，想要尋找韓國旅遊行程的朋友也絕對不會失望！
這次2023韓國文化觀光大展還有一項與關鍵評論媒體集團合作的特別企劃──「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，韓國觀光公社收集了17個地方政府各自推薦當地特色、有名、或代表性的食物，再從中挑出百項精選特色美食，不管是主食、零食還是甜點，只要夠好吃、夠特色就有入選機會。想要趁機盤點饕客必吃韓國美食，就不能錯過任何一項候選美食的簡介！
除此之外，只要在活動現場參與投票，即可獲得試飲韓國傳統飲品一杯，還有機會抽中韓國觀光吉祥物「Kingdom Friends」大禮包、BTS TinyTan鑰匙圈T-money等好禮，熱愛韓流文化的民眾千萬別錯過。
「你還沒吃過的韓國」線上票選，趕快為您心目中的美食投票！
截至目前的前10名得票排行，得票數由高到低的前五名分別為烤腸、堅果黑糖餅、燉排骨、豬肉湯飯、黑豬肉烤肉；第六到十名則是東大門一隻雞、春川辣炒雞、雪濃湯、海鮮湯，以及炸醬麵。
若從美食「溯源」，我們會發現大邱廣域市及釜山廣域市包辦了美食排行榜的前四名，其中前者更以「大邱十味」之二的「烤腸（곱창）」與「燉排骨（갈비찜）」，用壓倒性的票數霸佔排行榜前三名中的兩個位置；據說，獨特的醬汁是它們霸榜的關鍵，甚至被冠上了「偷飯賊」的響亮稱號！
但是，身為韓國第二大城的釜山廣域市也不干示弱，以獨一無二的街頭小吃「堅果黑糖餅（씨앗호떡）」全力出擊，以238張票數之差緊追在烤腸之後。堅果黑糖餅以其獨特的製作手法聞名。先將糖餅炸至焦黃後對半切開，裹上滿滿的堅果顆粒，讓酥脆表皮混和甜香黑糖及堅果香氣後再一口咬下，魅力十足。
最後，不得不提這看似普遍，但卻只有韓國濟州島才品嘗得到的美味──第五名的「黑豬肉烤肉（흑돼지구이）」。濟州島被聯合國指定為世界自然遺產、世界地質公園、生物圈保存地區，有著別於韓國半島上的溫帶氣候，其漢拏山半山腰上的原生土種黑毛豬，吃著濟州島的栗子、橡實、根等濟州自然食物後長大，不只豬肉口感彈嫩許多，味道也更有層次，可以說是獨一無二的豬肉。若有機會前往，熱愛美食的饕客們絕對不可錯過。
如果上面幾項介紹不是您的首選，那何不點進線上票選活動投票網頁，從大韓民國的百項美食中，挑選出專屬於你的前5名美食吧！
韓流好食、秘境全盤點，心動不如馬上行動！
出國旅遊最辛苦的部分，莫過於出發前行程安排時的猶豫及煩惱，但因為這次的韓國文化觀光大展，韓國觀光公社已經幫大家整理妥當，吃喝玩樂一樣不少。韓國觀光公社台北支社長李長儀也表示，本次韓國文化觀光大展結合了2023至2024韓國訪問年K-Culture的特色，希望台灣民眾不但可以重「新」發現韓國、還可以從「心」發現韓國，繼而真正的飛向韓國，留下一段美好的回憶！