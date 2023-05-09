美國軍火商訪台尋求合作有三層意義，若美國真的軍援台灣五億美元，我們該買什麼？

5月1至5日，25家美國一級軍火大廠組團訪台，包括洛馬、雷神、AV、GA、BAE等公司。這次主題不是賣武器給台灣，而是在台灣尋求供應鏈合作廠商，洽談方向從台廠生產的零附件採購、在地維修、代工生產（OEM）、資安維護、到合作設計（ODM）等等不一而足。

美方仍舊扮演著系統整合者（SI）的角色，但台廠可以協助生產，供應台灣自家需求，甚至可以進入美軍供應鏈，分享軍工產業的龐大產值。

美方首先看重的自然是台灣的晶片生產能力，其次是在航太、精機、電池、馬達、無人機等方面的精密工業能力。再次是通訊設備與遙控的技術，最後是軟體、資安、與AI。

所以參訪行程中，第一天就去看火箭發射與小型衛星；第二天去國防安全研究院聽簡報，下午去聽工業合作項目簡報，瞭解台灣防衛需求與國防工業資源；第三天開論壇，然後去參觀中科院；第四天參訪瞭解資安系統廠商，下午與無人機相關產業進行對接洽談；第五天各自帶開，與廠商深入接觸。

許多美商都對台廠的技術能力感到高度興趣，表達出與台廠合作意願。同時也對台灣工業系統表達相當的「信任」，這是未來成為「合作伙伴」的關鍵要素。

這次交流會具有三層意義：其一，是台灣未來將不止獲得美國供應武器，而且可以生產自己的載台與彈藥，滿足自身防衛需求；其二，美軍開始改變1991年以來，世界警察與反恐戰爭時代那種偏愛高、精、尖武器的習慣，開始尋求價廉物美，經得起消耗的彈藥及武器系統，這是被俄烏戰爭打醒的；其三，面對中共威脅，台灣想要以小搏大，以寡擊眾，軍事裝備、觀念、戰術、戰略的全面換代勢在必行。

Photo Credit: 中央社 前美軍太平洋陸戰隊司令、退役中將魯德（Steven Rudder）3日出席台美國防產業合作論壇表示，美台終極目標就是共同操作（共同作戰圖像整合），進行不同任務可透過同樣的自動化指揮系統（C4ISR）溝通協調，鏈結網路武器系統。 中央社記者王飛華攝 112年5月3日

這個轉換過程與過去相當不同，以往台軍限於政治因素，不得不因陋就簡，有什麼裝備打什麼仗。理論上是走「打、裝、編、訓」的建軍流程，實際上是裝備掛帥，沒貨免談。現在問題反而是技術與成本主導了現代戰爭型態不斷更新，台灣不得不跟上。美方供應武器，美台合作生產無人機或精準彈藥，都已不是問題，問題是台灣軍方到底有沒有搞清楚自身的「作業需求」？