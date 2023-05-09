美國軍火商訪台尋求合作有三層意義，若美國真的軍援台灣五億美元，我們該買什麼？
我們想讓你知道的是
美方供應武器，美台合作生產無人機或精準彈藥，都已不是問題，問題是台灣軍方到底有沒有搞清楚自身的「作業需求」？亦即「打、裝、編、訓」的理論流程居然真的可實現了，我們到底準備怎麼打這場仗？需要何種裝備與彈藥？經得起何種等級的消耗？
5月1至5日，25家美國一級軍火大廠組團訪台，包括洛馬、雷神、AV、GA、BAE等公司。這次主題不是賣武器給台灣，而是在台灣尋求供應鏈合作廠商，洽談方向從台廠生產的零附件採購、在地維修、代工生產（OEM）、資安維護、到合作設計（ODM）等等不一而足。
美方仍舊扮演著系統整合者（SI）的角色，但台廠可以協助生產，供應台灣自家需求，甚至可以進入美軍供應鏈，分享軍工產業的龐大產值。
美方首先看重的自然是台灣的晶片生產能力，其次是在航太、精機、電池、馬達、無人機等方面的精密工業能力。再次是通訊設備與遙控的技術，最後是軟體、資安、與AI。
所以參訪行程中，第一天就去看火箭發射與小型衛星；第二天去國防安全研究院聽簡報，下午去聽工業合作項目簡報，瞭解台灣防衛需求與國防工業資源；第三天開論壇，然後去參觀中科院；第四天參訪瞭解資安系統廠商，下午與無人機相關產業進行對接洽談；第五天各自帶開，與廠商深入接觸。
許多美商都對台廠的技術能力感到高度興趣，表達出與台廠合作意願。同時也對台灣工業系統表達相當的「信任」，這是未來成為「合作伙伴」的關鍵要素。
這次交流會具有三層意義：其一，是台灣未來將不止獲得美國供應武器，而且可以生產自己的載台與彈藥，滿足自身防衛需求；其二，美軍開始改變1991年以來，世界警察與反恐戰爭時代那種偏愛高、精、尖武器的習慣，開始尋求價廉物美，經得起消耗的彈藥及武器系統，這是被俄烏戰爭打醒的；其三，面對中共威脅，台灣想要以小搏大，以寡擊眾，軍事裝備、觀念、戰術、戰略的全面換代勢在必行。
這個轉換過程與過去相當不同，以往台軍限於政治因素，不得不因陋就簡，有什麼裝備打什麼仗。理論上是走「打、裝、編、訓」的建軍流程，實際上是裝備掛帥，沒貨免談。現在問題反而是技術與成本主導了現代戰爭型態不斷更新，台灣不得不跟上。美方供應武器，美台合作生產無人機或精準彈藥，都已不是問題，問題是台灣軍方到底有沒有搞清楚自身的「作業需求」？
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AI浪潮來襲，雲端大鬧人才荒：即刻報名AWSome Day線上雲端培訓日，加值成為AI時代搶手新人才！
我們想讓你知道的是
當雲端與AI技術逐漸成為企業標配，「認識雲端」已然成為了工作者或求職者的關鍵素養。若想不落人後，歡迎免費報名臺灣雲端服務商AWS於5月31日舉辦的「AWS線上雲端培訓日」，將雲端基礎技術、概念與服務，以及時下的熱門AI應用一次掌握！
近年，人工智慧（AI）與機器學習（ML）進展到前所未有的高度，一波來勢洶洶的AI浪潮悄然成形，即將衝擊既有的產業型態。但你知道嗎？如果沒有強大的雲端技術支撐，AI如今可能無法如此普及興盛。因為「雲端」與「AI」可說是相互依賴、相輔相成──成熟的雲端服務能替AI增添許多應用可能，而AI模型的強化，也會反過來讓雲端得以提供更多元的服務場景。
因此，當各大企業紛紛運用AI來處理、分析甚至預測數據，提高生產效率、優化產品或服務時，產業對於專業人才的需求也隨之提升，而其中能夠理解雲端，或是擁有雲端素養的人才，也成為企業爭相招攬的重點目標，甚至鬧起了「雲端人才荒」。
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好消息是，為讓有意學習雲端的初學者深入認識雲端服務，AWS即將於5月31日下午舉辦完全免費的雲端入門課程「AWS線上雲端培訓日（AWSome day）」。活動中，AWS除了介紹雲端基本概念、運算及儲存服務、安全性等，也會介紹時下熱門的AI應用，並展示AWS以機器學習驅動的雲端解決方案，幫助參與者探索業務創新的可能性。最重要的是，「AWS線上雲端培訓日」線上參與、全程免費，非常適合想要接觸雲端，但時間有限的產業工作者們。
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「AWS線上雲端培訓日」由AWS資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，課程內容專為雲端小白量身打造，從雲端趨勢、技術實務、資安概念、雲端應用等基礎概念出發，延伸覆蓋物連網、機器學習等熱門技術領域。課程中，資深講師將會深入淺出的示範，讓毫無雲端基礎的參與者都能輕鬆使用高達200種的AWS服務，確保每一位參與者都能有所收穫。
課程結束後，參與者除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何活用雲端、掌握AI，為個人或公司帶來正面影響。無論是高級主管、擁有開發經驗的技術人員，還是對雲端服務感興趣的新鮮人，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野。此外，若您是新用戶，只要在活動前註冊AWS免費帳號，還能獲得「AWS雲造型悠遊卡」，歡迎點此了解更詳細活動規範。
AWS線上雲端培訓日（AWSome day）活動資訊
活動時間：2023年5月31日 | 2:00 PM - 5:00 PM
參與方式：報名完成後，將收到線上觀看連結。報名者只要於課程指定時間上線參與即可。
立即報名：點此填寫資料即可完成報名。
課前準備：本課程中，專業講師會分享如何透過AWS帳戶，免費使用AWS高達200多種的雲端服務。為提高課程參與，請於課前註冊AWS帳號，以利課程中同步操作體驗。