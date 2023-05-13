看別人的出生地，細味上一代的飄泊歲月

最近看到一些討論，說到一些港人自稱「BBC」，即在英國出生的華人。再問才知道他們都在香港長大，只在英國短住過，甚至只住過一年，說的英文亦是美式。

這些港人或許沒有說謊，因為他們真的是「British born」，在英國出生，只是很小時已遷回香港。

在英國出生但兩週大時回到香港，亦算是「BBC」，所以「BBC」不代表是在英長大。正如前英揆約翰遜在美國出生，五歲時搬回英國並在那裡成長，因此不能算是美國人，沒人會說是美國人管治英國。

認識一些德國出生的亞洲人，他們都在德國讀過幼稚園，但其後隨父母搬回家鄉，長大後又回德讀大學。有些港人的父母當年在德國留學，並誕下他們，其後回到香港定居。這些子女卻一直有學習德文，對德國有份獨特的感情，中學或大學畢業後選擇回到自己的出生地生活。問到他們的身分認同，他們都會說自己很難說是百分百港人，但亦非德國人，而是對兩種文化都有認同和認識的人。

在現今全球流動快捷的社會，生和長在不同地方，十分常見。就算在以往的世界，這亦非罕見。

不少英國人都在英屬印度出生，包括前港督楊慕琦（Mark Aitchison Young）和金文泰（Cecil Clementi）、寫《1984》的作家奧威爾（George Orwell）、演《亂世佳人》的慧雲李（Vivien Leigh）。他們其後都在英國接受教育，可算是見證了那年代英帝國在亞洲的興榮。今天認識英國人，他們大多有些在印度出生的祖父母；到他們的家，總有幾張祖父母年輕時在印度拍的照片，背後是在新德里和孟買一段段講不完的故事。

至於在香港，亦有為人熟悉的前政務司長陳方安生，幾兄弟姊妹都在不同地方出生。長兄方曼生在英國曼徹斯特出生、她自己生於上海、弟弟方桂生在桂林來到人世，最小的弟弟方津生則在天津誕生。這些出生地，都記錄他們父母在三四十年代在英國留學，然後在中國國內逃難的顛簸歷史。陳太的兄弟姊妹，多以出生地起名；而她與戰時出生的孿生妹妹方寧生，則取名「安寧」，盼望和平來到。看別人的出生地，都學懂許多往事，從中細味上一代的飄泊歲月。