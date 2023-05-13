看別人的出生地，細味上一代的飄泊歲月
我們想讓你知道的是
認識一些德國出生的亞洲人，他們都在德國讀過幼稚園，但其後隨父母搬回家鄉，長大後又回德讀大學。有些港人的父母當年在德國留學，並誕下他們，其後回到香港定居。這些子女卻一直有學習德文，對德國有份獨特的感情，中學或大學畢業後選擇回到自己的出生地生活。
最近看到一些討論，說到一些港人自稱「BBC」，即在英國出生的華人。再問才知道他們都在香港長大，只在英國短住過，甚至只住過一年，說的英文亦是美式。
這些港人或許沒有說謊，因為他們真的是「British born」，在英國出生，只是很小時已遷回香港。
在英國出生但兩週大時回到香港，亦算是「BBC」，所以「BBC」不代表是在英長大。正如前英揆約翰遜在美國出生，五歲時搬回英國並在那裡成長，因此不能算是美國人，沒人會說是美國人管治英國。
認識一些德國出生的亞洲人，他們都在德國讀過幼稚園，但其後隨父母搬回家鄉，長大後又回德讀大學。有些港人的父母當年在德國留學，並誕下他們，其後回到香港定居。這些子女卻一直有學習德文，對德國有份獨特的感情，中學或大學畢業後選擇回到自己的出生地生活。問到他們的身分認同，他們都會說自己很難說是百分百港人，但亦非德國人，而是對兩種文化都有認同和認識的人。
在現今全球流動快捷的社會，生和長在不同地方，十分常見。就算在以往的世界，這亦非罕見。
不少英國人都在英屬印度出生，包括前港督楊慕琦（Mark Aitchison Young）和金文泰（Cecil Clementi）、寫《1984》的作家奧威爾（George Orwell）、演《亂世佳人》的慧雲李（Vivien Leigh）。他們其後都在英國接受教育，可算是見證了那年代英帝國在亞洲的興榮。今天認識英國人，他們大多有些在印度出生的祖父母；到他們的家，總有幾張祖父母年輕時在印度拍的照片，背後是在新德里和孟買一段段講不完的故事。
至於在香港，亦有為人熟悉的前政務司長陳方安生，幾兄弟姊妹都在不同地方出生。長兄方曼生在英國曼徹斯特出生、她自己生於上海、弟弟方桂生在桂林來到人世，最小的弟弟方津生則在天津誕生。這些出生地，都記錄他們父母在三四十年代在英國留學，然後在中國國內逃難的顛簸歷史。陳太的兄弟姊妹，多以出生地起名；而她與戰時出生的孿生妹妹方寧生，則取名「安寧」，盼望和平來到。看別人的出生地，都學懂許多往事，從中細味上一代的飄泊歲月。
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韓國文化觀光大展瘋韓流：從舞台到餐桌，盤點那些你不曾體驗的韓國特色！
我們想讓你知道的是
韓國觀光公社於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的台灣人介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活！
「好想出國啊～」大概是這幾年來，許多人心中反覆叨唸的盼望。直到去年底，全球疫情逐漸趨緩，許多國家開始放寬邊境管制──大家期盼已久的解封之日終於到來，不少被悶壞的人們齊聲高呼：終於可以出國啦！
久違的出國一趟，想要不錯過任何一道在地美食、深度體驗異國特色文化，最後還要瘋狂血拚，塞爆行李箱嗎？今明兩年（2023-2024）恰逢「韓國訪問年」，韓國官方觀光推廣機構「韓國觀光公社」特別於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配特別企劃「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的民眾介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活，喜歡或準備前往韓國的你絕對不能錯過！
「飛向韓國心發現」2023韓國文化觀光大展，華山文創園區盛大開展！
今年韓國觀光公社以「飛向韓國心發現」為主題，於5月12日至5月14日在華山舉辦「2023韓國文化觀光大展」，推廣韓國文化、擴大韓國旅遊宣傳。本次展覽內容由西一館的活動舞台、西二館的參展特色韓國企業組成的K-Shopping，以及重現韓流（K-POP）場面並提供多樣觀光旅遊商品、機票的西五館組成，且全程免費對外開放。
● 活動舞台：
舞台活動邀請國際巨星小S開幕站台，以及Super Junior厲旭、型男主廚詹姆士等多組台韓藝人接力，以不間斷韓流帶給民眾絕無僅有的舞台饗宴。
● 觀光文化展示：
展示館亦有許多K-Culture相關的體驗活動，例如地方機場、重點城市的介紹；郵輪、自駕、自行車等觀光路徑；韓劇景點、四季慶典以及海女等傳統文化體驗……等。
● 企業攤位：
展區中有11家旅行社、7間航空公司、5家特色韓國企業前來參展，推廣特色商品、韓國旅遊行程及機票，現場還有航空公司舉辦的特別活動，滿滿的下單精美好禮、機票抽獎等專屬優惠，想要尋找韓國旅遊行程的朋友也絕對不會失望！
這次2023韓國文化觀光大展還有一項與關鍵評論媒體集團合作的特別企劃──「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，韓國觀光公社收集了17個地方政府各自推薦當地特色、有名、或代表性的食物，再從中挑出百項精選特色美食，不管是主食、零食還是甜點，只要夠好吃、夠特色就有入選機會。想要趁機盤點饕客必吃韓國美食，就不能錯過任何一項候選美食的簡介！
除此之外，只要在活動現場參與投票，即可獲得試飲韓國傳統飲品一杯，還有機會抽中韓國觀光吉祥物「Kingdom Friends」大禮包、BTS TinyTan鑰匙圈T-money等好禮，熱愛韓流文化的民眾千萬別錯過。
「你還沒吃過的韓國」線上票選，趕快為您心目中的美食投票！
截至目前的前10名得票排行，得票數由高到低的前五名分別為烤腸、堅果黑糖餅、燉排骨、豬肉湯飯、黑豬肉烤肉；第六到十名則是東大門一隻雞、春川辣炒雞、雪濃湯、海鮮湯，以及炸醬麵。
若從美食「溯源」，我們會發現大邱廣域市及釜山廣域市包辦了美食排行榜的前四名，其中前者更以「大邱十味」之二的「烤腸（곱창）」與「燉排骨（갈비찜）」，用壓倒性的票數霸佔排行榜前三名中的兩個位置；據說，獨特的醬汁是它們霸榜的關鍵，甚至被冠上了「偷飯賊」的響亮稱號！
但是，身為韓國第二大城的釜山廣域市也不干示弱，以獨一無二的街頭小吃「堅果黑糖餅（씨앗호떡）」全力出擊，以238張票數之差緊追在烤腸之後。堅果黑糖餅以其獨特的製作手法聞名。先將糖餅炸至焦黃後對半切開，裹上滿滿的堅果顆粒，讓酥脆表皮混和甜香黑糖及堅果香氣後再一口咬下，魅力十足。
最後，不得不提這看似普遍，但卻只有韓國濟州島才品嘗得到的美味──第五名的「黑豬肉烤肉（흑돼지구이）」。濟州島被聯合國指定為世界自然遺產、世界地質公園、生物圈保存地區，有著別於韓國半島上的溫帶氣候，其漢拏山半山腰上的原生土種黑毛豬，吃著濟州島的栗子、橡實、根等濟州自然食物後長大，不只豬肉口感彈嫩許多，味道也更有層次，可以說是獨一無二的豬肉。若有機會前往，熱愛美食的饕客們絕對不可錯過。
如果上面幾項介紹不是您的首選，那何不點進線上票選活動投票網頁，從大韓民國的百項美食中，挑選出專屬於你的前5名美食吧！
韓流好食、秘境全盤點，心動不如馬上行動！
出國旅遊最辛苦的部分，莫過於出發前行程安排時的猶豫及煩惱，但因為這次的韓國文化觀光大展，韓國觀光公社已經幫大家整理妥當，吃喝玩樂一樣不少。韓國觀光公社台北支社長李長儀也表示，本次韓國文化觀光大展結合了2023至2024韓國訪問年K-Culture的特色，希望台灣民眾不但可以重「新」發現韓國、還可以從「心」發現韓國，繼而真正的飛向韓國，留下一段美好的回憶！