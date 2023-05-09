國民黨炒「疑美論」稱敗退台灣是美國的責任，所以親美的蔣介石要被清算了嗎？

最近國民黨文傳會副主委陳偉杰上談話節目，表示最早與美國打交道的政黨是國民黨，結果國民黨卻因此從中國大陸敗退到了台灣，因此不該再「相信美國」。美國對國民黨在中國大陸的失敗有沒有責任？筆者不否認確實是有，而且確實不小。近年許多美國政治人物，為了炒反「中」議題的短線，更是不只一次對台灣的內政口出狂言。

比如美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul），日前指控前總統馬英九訪問中國大陸是為了與中共當局討論未來領導台灣的「傀儡」人選，或者民主黨眾議員莫頓（Seth Moulton）提出炸毀台積電的主張。這些不負責任的言論，對維繫美台關係的正向發展毫無益處，也會暗中助長台灣非綠營人士的反美情緒，筆者認為極不恰當。

在少數美國政客公然站隊民進黨的情況下，部份國民黨人產生疑美情緒並非筆者所不能理解的，但是疑美如果膨脹成膝蓋反射式的反美，筆者則認為對台灣乃至於對國民黨本身同樣沒有好處。至於所謂因為「相信美國」而導致中國大陸丟失的論述，筆者認為雖不全然是謊言，卻在相當程度其實是蔣介石為自己在中國大陸的失敗找藉口。

況且如果美國真的如此「不可信」，何以撤退到台灣以後的蔣介石如此懼怕遭受美國拋棄，想盡一切辦法爭取美國繼續承認中華民國，甚至於美國的軍事援助？若美國真的「不能輕信」，被美國害到丟失中國大陸的蔣介石又為什麼要自虐的去與美國簽署《中美共同防禦條約》？這些問題如果國民黨自己不能給一個合理的解答，又怎麼能讓台灣人接受所謂「美國不可信」的說法？

更讓筆者感到不可思議的是，或許美國在雅爾達會議（Yalta Conference）上對中華民國的出賣，還有馬歇爾（George C. Marshall）不公正的調停，確實對中國大陸的淪陷有不推卸的責任，可是真正把國民黨趕出中國大陸的卻是中國共產黨。如今許多國民黨的支持者，對美國沒有幫國民黨打贏共產黨的歷史耿耿於懷，卻輕易原諒了中國共產黨，更是讓筆者深感痛心。

Photo Credit: GettyImages 雅爾達會議

先來談談美國的責任

中華民國在內戰中沒能打贏共產黨，如筆者前面所言，美國確實有兩大不可推卸的責任。一是羅斯福（Franklin D. Roosevelt）總統為了縮短對日作戰的時間，於雅爾達會議上同意將東北納入蘇聯的勢力範圍以換取史達林（Joseph Stalin）在德國投降後向日本宣戰。此外美英兩國也在蘇聯要求下，同意了外蒙古獨立於中華民國之外的政治現實。

美國在雅爾達會議上出賣的不只是中華民國，包括捷克斯洛伐克還有波蘭在內等與美英並肩作戰的東歐盟邦，同樣被劃入蘇聯的勢力範圍。就連接替羅斯福出任美國總統的杜魯門（Harry S. Truman），也認為羅斯福在雅爾達讓了太多給史達林。中華民國政府除了被迫承認外蒙古獨立，共軍也在蘇聯紅軍的掩護下進入東北大肆發展，埋下了國軍在遼瀋戰役中失敗的遠因。