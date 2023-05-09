TNL+ 2023/05/09,
印太

你知道1962年印尼蘇卡諾執政時期，曾拒發簽證給中華民國亞運代表隊嗎？

你知道1962年印尼蘇卡諾執政時期，曾拒發簽證給中華民國亞運代表隊嗎？
印尼舉辦第18屆亞洲運動會之觀光形象宣傳車體廣告。Photo Credit：楊俊業

我們想讓你知道的是

印尼拒絕以色列參加U-20世界杯的舉動並非首例，其實1962年在雅加達舉辦的第四屆亞運會時，當年的蘇卡諾政府也曾以政治因素拒發簽證給中華民國（台灣）代表隊，此後印尼雖遭到國際奧委會開除會籍與取消1964年東京奧運參賽資格等制裁，但政治因素卻始終在印台關係的發展過程中，罩上厚重的陰影與沈重的枷鎖。

今（2023）年U-20世界杯足球賽原定於本（5）月20日至6月11日在印尼雅加達、巨港、萬隆、梭羅（中爪哇省）、泗水及吉安雅（峇里島省）等6大城市舉行，惟因峇里島省長瓦揚．柯斯特（Wayan Koster）及中爪哇省省長甘查爾．普拉諾沃（Ganjar Pranowo，已獲印尼執政聯盟的「印尼民主奮鬥黨」正式提名角逐2024總統大選）等政界要角與穆斯林團體表態，堅決反對以色列國家代表隊前來印尼參賽，致使國際足協（FIFA）取消印尼主辧U-20的資格。（詳參〈談印尼遭FIFA取消U20主辦國風波：印尼為何對以色列如此針鋒相對？〉乙文）

印尼拒絕以色列參加U-20世界杯的舉動並非首例，因為早在1957年印尼首任總統蘇卡諾（Soekarno）執政時期，即曾有二度反對與以國代表隊比賽（1958年世足資格賽）及拒絕邀請以色列運動員來印尼參賽（1962年亞洲運動會）的紀錄，但是除了以色列曾遭到印尼政府拒絕之外，其實1962年在雅加達舉辦的第四屆亞洲運動會，當年的蘇卡諾政府也曾以政治因素拒發簽證給中華民國（台灣）代表隊，此後印尼雖遭到國際奧委會開除會籍與取消1964年東京奧運參賽資格等制裁，但政治因素卻始終在印台關係的發展過程中，罩上厚重的陰影與沈重的枷鎖。

印尼盾10萬蘇卡諾及哈達鈔圖
Photo Credit：楊俊業
新舊版印尼盾10萬之正面鈔圖：蘇卡諾總統（左）及哈達副總統（右）肖像

印尼獨立未獲中華民國支持

1949年中華民國中央政府在「國共內戰」失利轉進台灣之後，台灣並未對同（1949）年12月27日甫獲荷蘭承認獨立的「印度尼西亞聯邦共和國」（印尼語：Republik Indonesia Serikat）給予支持，倒是新成立的中華人民共和國率先承認印尼獨立，並與之建立正式外交關係，同時印尼也成為東協國家之中，第一個與中國（中共）建交的國家。印中（共）兩國在建政初期，因雙方急於獲得國際認同的需求有一致性，而新生的印尼與在台灣的國民政府，似乎欠缺一股其與新中國之間的「革命情感」，所以縱使印中（共）之間曾經終止外交關係長達23年（1967年10月至1990年8月），但是這段期間的印尼政府卻仍堅持所謂的「一個中國」政策，忌憚與台灣發展正式的官方關係。

1945年8月15日日本正式向同盟國投降，兩天後（17日）印尼宣布獨立，但是原殖民母國荷蘭仍試圖重新奪回對印尼的控制權，直至1949年荷蘭迫於國際壓力才不得不承認印尼的獨立地位；印尼自1945年8月宣布獨立到獲得荷蘭承認的4年半期間，當時的印尼在國際社會上，僅獲得包括埃及、黎巴嫩、敘利亞、阿富汗、沙烏地阿拉伯、葉門等穆斯林兄弟國，以及英國、緬甸與蘇聯等國家給予的「事實承認」（de facto），即便當時仍未播遷來台的中華民國，也未對印尼獨立表達承認或支持。

印尼獨立紀念雕塑及紀念碑
Photo Credit：楊俊業
印尼雅加達獨立廣場內的獨立紀念雕塑（前）及國家紀念塔Monas（後）

印尼尋求第三世界認同

1955年4月18至24日印尼邀集部分亞洲與非洲第三世界共29個國家計304位代表，在印尼萬隆（Bandung）召開「萬隆會議」（Bandung Conference），史稱「第一次亞非會議」（Asian-African Conference）；這是亞非國家首次在沒有殖民國家參與的情況下，齊聚商討亞非事務的大型國際會議，共同就維護和平，爭取民族獨立和發展民族經濟等彼此關心的議題進行討論，此次「萬隆會議」主要目的，除了促進亞非國家之間的經濟與文化交流外，亦是對美國與蘇聯兩大集團逐漸成形的新殖民主義之抵制，並由此催生出日後的「不結盟運動」。

首屆「萬隆會議」召開前夕曾有一段與台灣政府有關的「插曲」，致使印尼對已在台灣立足的國民政府心生疑慮。當時台灣為阻止及破壞中國國務院總理周恩來率團參加「萬隆會議」，台灣情報當局甚至在中國代表團所乘包機安置定時炸彈，使其飛入印尼領空的納土納群島（Kepulauan Natuna）海域上空爆炸，結果造成機上11名乘客全數罹難（並未包括周恩來，因為中共事先已截獲情報，周恩來遂改搭其他航班飛往印尼），該事件不僅引發國際媒體高度關注，此番操作也加深印尼政府不願與台灣發展關係的負面影響。

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Photo Credit: GettyImages
1955年的萬隆會議。

蘇卡諾視台灣為美國打手

蘇卡諾總統日益親共的立場，也讓印尼國內伊斯蘭組織對此表達強烈反對，甚至在1958年2月15日「印尼穆斯林聯合會」（Partai Majelis Syuro Muslim in Indoensia, Masyumi，簡稱「瑪斯友美黨」）與「社會主義黨」（Socialist Party）在印尼蘇門答臘島中部的「布基汀吉」（Bukittinggi），聯合成立反對蘇卡諾政權的「印尼共和國革命政府」（Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia，PRRI）。PRRI不僅獲得印尼國內蘇門答臘與蘇拉威西等地的軍方支持，同時也獲得美國政府的同情並提供武器援助，而親美的台灣、菲律賓、馬來西亞與南韓等國也對該革命政府表態支持，台灣更以實際行動協助美國執行武器運送，此舉亦導致蘇卡諾政府在外交立場上，益發趨向與蘇聯及中國（中共）尋求合作。

印尼縮影公園內紀念銅牆
Photo Credit：楊俊業

「1966年3月11日命令」紀念浮雕銅牆。當石印尼蘇卡諾總統授權蘇哈托中將得以採取一切「必要行動」以穩定「930事件」後之國內政局，成為印尼執政權力從蘇卡諾領導的舊秩序轉向蘇哈托領導的「新秩序」過渡之標誌

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