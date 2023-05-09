你知道1962年印尼蘇卡諾執政時期，曾拒發簽證給中華民國亞運代表隊嗎？
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印尼拒絕以色列參加U-20世界杯的舉動並非首例，其實1962年在雅加達舉辦的第四屆亞運會時，當年的蘇卡諾政府也曾以政治因素拒發簽證給中華民國（台灣）代表隊，此後印尼雖遭到國際奧委會開除會籍與取消1964年東京奧運參賽資格等制裁，但政治因素卻始終在印台關係的發展過程中，罩上厚重的陰影與沈重的枷鎖。
今（2023）年U-20世界杯足球賽原定於本（5）月20日至6月11日在印尼雅加達、巨港、萬隆、梭羅（中爪哇省）、泗水及吉安雅（峇里島省）等6大城市舉行，惟因峇里島省長瓦揚．柯斯特（Wayan Koster）及中爪哇省省長甘查爾．普拉諾沃（Ganjar Pranowo，已獲印尼執政聯盟的「印尼民主奮鬥黨」正式提名角逐2024總統大選）等政界要角與穆斯林團體表態，堅決反對以色列國家代表隊前來印尼參賽，致使國際足協（FIFA）取消印尼主辧U-20的資格。（詳參〈談印尼遭FIFA取消U20主辦國風波：印尼為何對以色列如此針鋒相對？〉乙文）
印尼拒絕以色列參加U-20世界杯的舉動並非首例，因為早在1957年印尼首任總統蘇卡諾（Soekarno）執政時期，即曾有二度反對與以國代表隊比賽（1958年世足資格賽）及拒絕邀請以色列運動員來印尼參賽（1962年亞洲運動會）的紀錄，但是除了以色列曾遭到印尼政府拒絕之外，其實1962年在雅加達舉辦的第四屆亞洲運動會，當年的蘇卡諾政府也曾以政治因素拒發簽證給中華民國（台灣）代表隊，此後印尼雖遭到國際奧委會開除會籍與取消1964年東京奧運參賽資格等制裁，但政治因素卻始終在印台關係的發展過程中，罩上厚重的陰影與沈重的枷鎖。
印尼獨立未獲中華民國支持
1949年中華民國中央政府在「國共內戰」失利轉進台灣之後，台灣並未對同（1949）年12月27日甫獲荷蘭承認獨立的「印度尼西亞聯邦共和國」（印尼語：Republik Indonesia Serikat）給予支持，倒是新成立的中華人民共和國率先承認印尼獨立，並與之建立正式外交關係，同時印尼也成為東協國家之中，第一個與中國（中共）建交的國家。印中（共）兩國在建政初期，因雙方急於獲得國際認同的需求有一致性，而新生的印尼與在台灣的國民政府，似乎欠缺一股其與新中國之間的「革命情感」，所以縱使印中（共）之間曾經終止外交關係長達23年（1967年10月至1990年8月），但是這段期間的印尼政府卻仍堅持所謂的「一個中國」政策，忌憚與台灣發展正式的官方關係。
1945年8月15日日本正式向同盟國投降，兩天後（17日）印尼宣布獨立，但是原殖民母國荷蘭仍試圖重新奪回對印尼的控制權，直至1949年荷蘭迫於國際壓力才不得不承認印尼的獨立地位；印尼自1945年8月宣布獨立到獲得荷蘭承認的4年半期間，當時的印尼在國際社會上，僅獲得包括埃及、黎巴嫩、敘利亞、阿富汗、沙烏地阿拉伯、葉門等穆斯林兄弟國，以及英國、緬甸與蘇聯等國家給予的「事實承認」（de facto），即便當時仍未播遷來台的中華民國，也未對印尼獨立表達承認或支持。
印尼尋求第三世界認同
1955年4月18至24日印尼邀集部分亞洲與非洲第三世界共29個國家計304位代表，在印尼萬隆（Bandung）召開「萬隆會議」（Bandung Conference），史稱「第一次亞非會議」（Asian-African Conference）；這是亞非國家首次在沒有殖民國家參與的情況下，齊聚商討亞非事務的大型國際會議，共同就維護和平，爭取民族獨立和發展民族經濟等彼此關心的議題進行討論，此次「萬隆會議」主要目的，除了促進亞非國家之間的經濟與文化交流外，亦是對美國與蘇聯兩大集團逐漸成形的新殖民主義之抵制，並由此催生出日後的「不結盟運動」。
首屆「萬隆會議」召開前夕曾有一段與台灣政府有關的「插曲」，致使印尼對已在台灣立足的國民政府心生疑慮。當時台灣為阻止及破壞中國國務院總理周恩來率團參加「萬隆會議」，台灣情報當局甚至在中國代表團所乘包機安置定時炸彈，使其飛入印尼領空的納土納群島（Kepulauan Natuna）海域上空爆炸，結果造成機上11名乘客全數罹難（並未包括周恩來，因為中共事先已截獲情報，周恩來遂改搭其他航班飛往印尼），該事件不僅引發國際媒體高度關注，此番操作也加深印尼政府不願與台灣發展關係的負面影響。
蘇卡諾視台灣為美國打手
蘇卡諾總統日益親共的立場，也讓印尼國內伊斯蘭組織對此表達強烈反對，甚至在1958年2月15日「印尼穆斯林聯合會」（Partai Majelis Syuro Muslim in Indoensia, Masyumi，簡稱「瑪斯友美黨」）與「社會主義黨」（Socialist Party）在印尼蘇門答臘島中部的「布基汀吉」（Bukittinggi），聯合成立反對蘇卡諾政權的「印尼共和國革命政府」（Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia，PRRI）。PRRI不僅獲得印尼國內蘇門答臘與蘇拉威西等地的軍方支持，同時也獲得美國政府的同情並提供武器援助，而親美的台灣、菲律賓、馬來西亞與南韓等國也對該革命政府表態支持，台灣更以實際行動協助美國執行武器運送，此舉亦導致蘇卡諾政府在外交立場上，益發趨向與蘇聯及中國（中共）尋求合作。
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
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江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
風水強調順勢而為、師法自然，相信可以利用天地間的自然能量，來改善居家、工作的環境，進而讓生活在其中的人們，感到平靜、和諧、愉快，運勢也能隨之開闊順暢。而在一個空間中，除了既有的方位之外，外部環境的條件、內部的裝潢佈置如何達到能量的相輔相成、和諧共好，也是落實風水哲學的面向之一。
天、地、人、時的最佳平衡
「一個好的風水方法，加上完整的事先規劃，就是創造最佳空間的重點。」江老師強調。所謂好的風水方法，指的是追本溯源。「風水是一個流傳千年的學問，而這一切，都濃縮在一本《青囊經》中。後代對《青囊經》的註釋、拆解，甚至其他所謂風水學的著作，可能都慢慢地背離原意，甚至往玄幻、迷信的方向偏離。所以如果真的要理解風水、利用風水，就必須回到經典，才能真正的認識風水是什麼，也才能更好地利用這門學問。」對江老師來說，一個好的風水師，應該要以經典中的知識，來掌握風水對人和空間的影響，進一步去設計、利用、活化這個空間中的所有條件，引入外部環境的旺氣，才能真正創造出一個適合人居住，或者辦公、做生意的所在。
「我們家是三代同堂，所以當初在設計的時候， 讓三代可以和和氣氣、快快樂樂地住在同個屋簷下，就是我的優先考量。」考慮到每個人生活的習慣有所不同，家庭生活中不可或缺的，就是完善的公共空間以及私人空間，無論多少人住在一起，都應該做到讓彼此可以輕鬆相聚，又能保留各自隱私。「長輩的需求和兒孫輩的需求絕對不一樣，如果空間規劃沒有考慮到這一點，就會造成生活上的種種不便，進而影響情緒。而居住環境對人來說，又是一個重要的『充電』場所，電沒充飽，人當然沒有精力去工作、唸書，甚至心平靜氣的跟人相處，所有的問題就是都從這裡跑出來。」
對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
當然，在可以控制的範圍內，江老師建議大家要對所選擇的地區有一定的了解，特別是該區的風水地理特徵，是不是能夠創造出良好氣場。同時也要注意選擇遠離污染源、噪音和繁忙交通的地點，「不過，選擇的重點還是要回歸到使用者身上。比方繁忙的交通對於做生意可能是有幫助的，但一個安靜、休息用的住家，可能就並不需要這些。所以並不是交通繁忙不好，而是這個條件對空間以及使用者帶來什麼樣的影響。」在江老師的風水學中，整理好自己的條件，認清空間的屬性，就是創造好風水的第一步。
同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。