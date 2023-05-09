俄烏戰爭＋極端氣候，全球稻米產量面臨20年來最大短缺，衝擊全球35億主食為米飯的人口
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「現今全球的稻米出口所遇到的挑戰比其他穀類商品更為嚴峻，這與身為稻米生產大國的印度所祭出之『出口限制』政策亦有關連。」資深分析師哈特這般表示。他也指出印度的稻米出口量佔全世界約40％、銷售地區觸及全球約150多個國家，但該國從2022年9月開始禁止碎米出口，並徵收20％的出口稅，這些舉措皆進一步驅動米價上漲。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
獲得美國證券交易委員會（SEC）認可的國際信貸評級機構惠譽國際（Fitch Ratings），旗下單位「惠譽解決方案」（Fitch Solutions）近期公布數據顯示，2023年全球稻米產量恐面臨20年來最大短缺。
美國全球性日報 《今日美國》（USA Today）表示，現階段無論是中國、巴基斯坦、美國還是歐洲，這些國家或地區的稻米產量皆迅速萎縮，當前已無法滿足全球稻米市場需求。
「國際間稻米的供應量難以在短期內獲得改善，就算2023年有辦法提高產量，但總體而言，稻米供不應求的窘境仍將延續到2024年。」富國銀行集團（Wells Fargo）農業食品研究部經理盧金斯蘭（Tim Luginsland） 如此說道。
美國《全國廣播公司商業頻道》（以下簡稱CNBC）另轉述惠譽的報告預測，2022年至2023年全球稻米缺口將高達870萬噸，前次發生稻米大規模短缺的時間點為2003年至2004年，當時國際作物市場稻米的缺口總額高達1860萬噸。
全球米價變化情形為何？
根據惠譽於2023年4月4日發布的「國家風險與產業研究」（Country Risk & Industry Research）調查報告顯示，2023年迄今的國際平均稻米價格約為每美擔（cwt）17.3美元，預計2024年將因產量增加而下降至每美擔15.5美元。
《CNBC》解釋，「美擔」是計算稻米等特定商品的英制重量單位，該單位又稱「短擔」，一美擔等於100磅，約與45.359公斤等重。
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