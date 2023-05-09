中國外交官恐嚇加拿大議員及其親屬遭驅逐，中駐加使館：一切後果由加拿大承擔

恐嚇加拿大議員及在香港親屬，中國外交官遭驅逐

（中央社）加拿大政府昨（8）日宣布驅逐一位中國外交官，這名外交官被控試圖恐嚇加拿大保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）和他在香港的親屬，因為莊文浩過去曾批評北京當局。

《法新社》報導，加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）透過聲明表示：「加拿大已經決定宣布趙巍先生為不受歡迎人物。」

她還提到：「我已經明確表示，我們不會容忍任何形式的外國干涉我國內政行徑。駐加拿大的外交官已被警告，如果他們從事此類行為，他們將被遣送回國。」

加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）上週報導稱渥太華當局對北京干涉加國事務視而不見後，反對黨湧現抗議聲浪。

《環球郵報》引述機密文件和匿名安全消息來源報導，由於莊文浩在2021年2月投票支持譴責北京對待新疆維吾爾人之舉構成種族滅絕的動議，中國情報機構計劃制裁他和他的親戚。

報導引用加拿大安全情報局（CSIS）機密文件指出，這「幾乎可以斷定是想藉此殺雞儆猴，阻止其他人採取反中立場」。當時就傳出一名中國駐多倫多領事館的外交官員牽涉其中。

Photo Credit: GettyImages 加拿大保守黨國會議員莊文浩（圖）因批評北京當局遭恐嚇。

中國駐加拿大大使館：蓄意破壞中加關係，一切後果由加拿大承擔

《CNN》報導，北京方面則是否認對加拿大進行政治干預的指控。中國駐加拿大大使館週一發表聲明譴責加拿大驅逐外交官並警告「後果」。

中國駐加拿大大使館在一份聲明中表示：「這嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中加雙邊有關協定，蓄意破壞中加關係。」

聲明並提到，中國對此予以強烈譴責和堅決反對，並已向加拿大提出嚴正交涉，「中方將堅決採取反制措施，由此產生的一切後果由加拿大承擔。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航