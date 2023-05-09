2023/05/09,
國際

中國外交官恐嚇加拿大議員及其親屬遭驅逐，中駐加使館：一切後果由加拿大承擔

中國外交官恐嚇加拿大議員及其親屬遭驅逐，中駐加使館：一切後果由加拿大承擔
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

加拿大政府昨（8）日宣布驅逐一位中國外交官，這名外交官被控試圖恐嚇加拿大保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）和他在香港的親屬，因為莊文浩過去曾批評北京當局。北京方面則是否認對加拿大進行政治干預的指控。中國駐加拿大大使館週一發表聲明譴責加拿大驅逐外交官並警告「後果」。

恐嚇加拿大議員及在香港親屬，中國外交官遭驅逐

（中央社）加拿大政府昨（8）日宣布驅逐一位中國外交官，這名外交官被控試圖恐嚇加拿大保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）和他在香港的親屬，因為莊文浩過去曾批評北京當局。

《法新社》報導，加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）透過聲明表示：「加拿大已經決定宣布趙巍先生為不受歡迎人物。」

她還提到：「我已經明確表示，我們不會容忍任何形式的外國干涉我國內政行徑。駐加拿大的外交官已被警告，如果他們從事此類行為，他們將被遣送回國。」

加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）上週報導稱渥太華當局對北京干涉加國事務視而不見後，反對黨湧現抗議聲浪。

《環球郵報》引述機密文件和匿名安全消息來源報導，由於莊文浩在2021年2月投票支持譴責北京對待新疆維吾爾人之舉構成種族滅絕的動議，中國情報機構計劃制裁他和他的親戚。

報導引用加拿大安全情報局（CSIS）機密文件指出，這「幾乎可以斷定是想藉此殺雞儆猴，阻止其他人採取反中立場」。當時就傳出一名中國駐多倫多領事館的外交官員牽涉其中。

GettyImages-462284714
Photo Credit: GettyImages
加拿大保守黨國會議員莊文浩（圖）因批評北京當局遭恐嚇。

中國駐加拿大大使館：蓄意破壞中加關係，一切後果由加拿大承擔

《CNN》報導，北京方面則是否認對加拿大進行政治干預的指控。中國駐加拿大大使館週一發表聲明譴責加拿大驅逐外交官並警告「後果」。

中國駐加拿大大使館在一份聲明中表示：「這嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中加雙邊有關協定，蓄意破壞中加關係。」

聲明並提到，中國對此予以強烈譴責和堅決反對，並已向加拿大提出嚴正交涉，「中方將堅決採取反制措施，由此產生的一切後果由加拿大承擔。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。