2023/05/09,
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秦剛會晤塔利班政府，望阿富汗加入「一帶一路」；中國特使：北京短期內無意承認塔利班政權

秦剛會晤塔利班政府，望阿富汗加入「一帶一路」；中國特使：北京短期內無意承認塔利班政權
阿富汗代理外長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）｜Photo Credit: GettyImages

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《金融時報》7日報導，塔利班（Taliban）2021年接掌政權以來，一直向包括中國和俄羅斯在內的全球大國尋求投資，以支撐搖搖欲墜的經濟，並緩解該政權的國際孤立，包括積極吸引中國在當地的基礎設施投資，及通過「一帶一路」將阿富汗與巴基斯坦等鄰國連接起來。

秦剛與塔利班政府會晤，冀將阿富汗納入一帶一路

（中央社）中國國務委員兼外長秦剛日前與阿富汗臨時政府代理外長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）會晤，據中國外交部官網引述穆塔基表示，阿富汗希望與中國在「一帶一路」框架下加強經貿、人文、基礎設施建設等領域合作。

根據中國外交部官網，秦剛於當地時間6日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）會見穆塔基。

秦剛表示，阿富汗應切實履行打擊恐怖主義的承諾，堅決打擊包括「東伊運」（東土耳其斯坦伊斯蘭運動）在內的恐怖勢力，確保中國在阿人員和機構安全。中方將繼續本著平等協商、務實友好、互利共贏的原則推進中阿巴三方對話與合作。

中國外交部引述穆塔基表示，阿富汗高度重視發展對中國的關係，絕不允許任何勢力利用阿富汗領土從事反中活動。

穆塔基表示，阿富汗希望與中國在「一帶一路」架構下加強經貿、人文、基礎設施建設等領域合作，維護雙方共同利益；並希望與中國、巴基斯坦等鄰國和睦相處，願積極推進阿中巴三方合作，促進地區穩定與繁榮。

秦剛於當地時間6日在伊斯蘭馬巴德出席第5次中阿巴三方外長對話。巴基斯坦外長比拉瓦爾・布托・札達里（Bilawal Bhutto Zardari）主持，穆塔基出席。

秦剛表示，本次外長對話成功舉辦，標志著中阿巴三方合作機制重啟。中方一貫重視發展與阿巴的友好關係，願通過雙邊及三方合作機制，攜手落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。

秦剛強調，中方願與阿巴加強反恐安全合作，堅決反對一切形式的恐怖主義，「反對支恐用恐和反恐『雙重標準』」。

報導表示，三方同意重啟外長對話框架下的對話機制，加強經貿、農業、減貧、人文等領域交流合作，推進共建「一帶一路」合作，支持中巴經濟走廊向阿富汗延伸，促進三國和地區互聯互通，完善跨境貿易體系，增進三國經濟融合。

《金融時報》7日報導，塔利班（Taliban）2021年接掌政權以來，一直向包括中國和俄羅斯在內的全球大國尋求投資，以支撐搖搖欲墜的經濟，並緩解該政權的國際孤立，包括積極吸引中國在當地的基礎設施投資，及通過「一帶一路」將阿富汗與巴基斯坦等鄰國連接起來。

另一方面，中國也通過中巴經濟走廊在巴基斯坦投資了數十億美元，包括正在建設中的公路、火車和港口網絡，預計最終價值高達600億美元。

一名巴基斯坦官員向《金融時報》表示，這個想法是讓阿富汗參與已經將中國和巴基斯坦聯繫在一起的經濟活動。

今年1月阿富汗政府同意中國新疆中亞石油天然氣公司（CAPEIC）在該國鑽探石油。阿富汗政府去年還與俄羅斯達成協議，採購石油和小麥。

有分析指出，中國和巴基斯坦都認為與塔利班保持聯繫，對中巴安全至關重要。

中國外交部阿富汗事務特使岳曉勇日前表示，中國無意在短期內承認阿富汗的塔利班政府，希望塔利班將不利用阿富汗領土「對他國發動進攻」的承諾，付諸實踐。

中國特使：北京短期內無意承認阿富汗塔利班政權

中國外交部阿富汗事務特使岳曉勇3日在卡達向《俄羅斯衛星通訊社》表示，中國無意在短期內承認阿富汗的塔利班政府，希望塔利班將不利用阿富汗領土「對他國發動進攻」的承諾，付諸實踐。

報導指出，來自20國的阿富汗問題特使與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），3日共同在卡達出席了「阿富汗問題國際會議」，針對阿富汗人道主義領域面臨的挑戰及加強阿富汗穩定的方式進行討論。

根據報導，岳曉勇指出，對中國而言，承認塔利班政府的問題在短期內無法落實，但這並不意味中國不應該與阿富汗當局積極互動。而阿富汗當局承諾不利用其領土發動攻擊，中國對此高度讚賞，同時希望這一承諾付諸實踐。

岳曉勇表示，承認阿富汗政府的問題應由每個國家單獨決定，而非共同決定。現階段中國與阿富汗當局關係的首要任務「不是承認政府，而是向人民提供幫助。」

他說，美國和北約國家必須對阿富汗的重建負責，且會中多位與會者也提出了這一問題。而解除制裁、解凍阿富汗資產的相關問題，也應盡快得到解決，阿富汗價值70億美元的資產應被解凍。

在此之前，中國外交部4月12日發布「關於阿富汗問題的中國立場」文件，提出中國「從不干涉阿富汗內政，從不在阿富汗謀求私利，從不尋求所謂勢力範圍」等對阿富汗問題的主張。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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