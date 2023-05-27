無處不在的鮮綠色五尖葉：泰國如何在短時間內成為東南亞「大麻天堂」？

Photo Credit: Getty Images / BBC News 在曼谷街頭，大麻葉的圖案成了一個熟悉的標記。

在曼谷最國際化的街道素坤逸路，萬花筒般的繁雜霓虹燈之中，出現了一種新的標誌。

忽然間無處不在的鮮綠色大麻草五尖葉圖案，宣告了泰國自去（2022）年6月大麻合法化以後，一項與大麻有關的產業已經華麗興起。

從BBC曼谷辦公室向東走2公里，你會經過超過40個藥房，那裡出售藥力強勁的大麻花蕾，以及吸食它所需要的一切用具 。

朝相反方向走去，走到著名的背包客熱門地點考山路，就有一整座以大麻為主題的購物商場「植物天堂」（Plantopia），那些小店都隱約被顧客試吸大麻所產生的煙霧所籠罩。

「泰國大麻」（Weed in Thailand）網站列出全國出售大麻及其周邊產品的超過4000家店鋪。

而這就是泰國——在去年6月之前，你在這裡只是藏有大麻都可能被判坐牢五年，生產則最高判15年；還有另一些毒品方面的違法會被判死刑。這種轉變的速度令人咋舌。

「這很混亂，但這裡是泰國，沒有這突如其來的自由，我不覺得會變成現在這樣。」姬蒂．喬帕卡（Kitty Chopaka）說。她創辦的喬帕卡公司是一家有關大麻產業的諮詢公司，也是推動這項新立法的國會委員會一分子。

不過，這並不是像她這種長期倡議者所夢想的那種自由。

「我們需要規管。明確說清楚你能做什麼，不能做什麼，」姬蒂說，「現在這帶來很多困惑，很多人不知道他們能做什麼，他們能把錢投在哪裡。」

Photo Credit: Lulu Luo / BBC News 姬蒂．喬帕卡說，泰國需要更好的法規來幫助大麻產業。

在這種看似自由放任的狀況裡，還是有一些規定，但是它們只是偶爾執行，或者乾脆不執行。並不是所有的藥房都有規定要求的執照，而且它們本應記錄所有大麻的出處，以及每一個顧客的個人信息。

除了未經加工的大麻植物之外，任何產品的四氫大麻酚（THC）成分都不應該超過0.2％——那是大麻中作用於精神的化學物質，產品也不能在網上銷售。但是，你能夠在網上找到有供應商提供含有高含量THC的大麻蛋糕和軟糖，不到一個小時就能送到你家門口。大麻不能賣給20歲以下人士，但是當產品有摩托車手直接送貨的時候，誰又能知道呢？

有些餐廳提供含有大麻的菜品，你可以點大麻茶和大麻冰棒。便利店甚至會賣帶大麻味的飲用水。警方承認，他們不確定什麼事情合法或不不合法，以至於他們在大麻的事情上很少去執行規定。

這項大麻法案有點像是一個政治意外。泰國一個大政黨的黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）在2019年競選時將這項大麻除罪化作為他政治宣言的一部分。

後來證明了這是贏得選票的關鍵一招——很大程度上是由於一種未經證明的觀念，即大麻可以令一些貧困農民找到另一種有錢可賺的途徑。阿努廷作為新一屆政府的衛生部長為了履行其競選承諾，把大麻從違禁毒品清單中剔除成了他的首要任務。

但是各利益集團雲集的泰國議會，行動卻相當慢。

在還沒有任何人能夠寫出規定來控制這項新產業時，大麻的除罪化就已經完成了。計劃中的新法規卻在黨派之間的紛爭中停滯。

隨著又一屆大選即將於5月舉行，法令於年底前在議會通過的機會很小。敵對黨派已經在警告無監管大麻的危險性，並威脅說一旦他們執政，會重新將大麻有罪化。

Photo Credit: Lulu Luo / BBC News 大麻產業在泰國興起的速度令很多人震驚。

這項產業現在不受約束，未來卻並不確定。

21歲的圖卡是大學學生，在去年投身了大麻產業浪潮，在曼谷空堤縣向一個叫「藥草俱樂部」（The Herb Club）的藥房和咖啡廳投入了超過100萬泰銖（3萬美元）。

她出售16種級別的加工植物，每克售價從10美元至80美元不等 ，但是她擔心法律可以發生改變。附近有那麼多的藥房在競爭，她說生意只屬沒賺沒賠。

「價格在下跌，因為大麻有點過剩。」喬帕卡說。

「有很多非法進口。我們在海外種不同品種，需要空調和光照。我們應該研究發展一些在我們的氣候裡能生長的品種，成本更低。」

「我們真的需要回到我們原有的傳統，我們的舊文化，因為大麻和泰國以及泰國人，彼此是非常緊密交織的。」

對於很多泰國人來說，從小在一個將所有毒品視為危險的社會罪惡的國家長大，去年以來卻看見大麻產業瞬間遍地開花，這種發展令人不知所措。但是，官方對於毒品嚴苛的立場卻是相對較新出現的觀念。

直到1970年代末之前，泰國北部的山區部落都在廣泛種植大麻，那個邊境地帶被稱為「金三角」，同時也曾是世界上很多鴉片的來源地。大麻在泰國東北部也曾經被大量用作草藥和烹飪材料。

美國大兵在1960年代越戰期間來這裡「休息娛樂」時，發現了「泰式手杖」（Thai stick）。這是當地用加工大麻花蕾用葉包在竹筒裡製作，像一根肥大的雪茄。

美軍開始將泰國大麻大量運回美國，還有金三角的海洛因，它們在進入美國的毒品當中佔了相當大的一部分。

Photo Credit: Lulu Luo / BBC News 大麻以各種形式在街頭出售，包括流行的「泰式手杖」。

隨著越戰進入尾聲，美國向泰國施壓，減少毒品生產。1979年，泰國通過全面的毒品法案，對使用和售賣毒品施以重刑，包括死刑。

此時又恰逢東南亞的一股保守派反彈的風潮，反對1960年代對於毒品和性採取寬容態度的風氣，特別是那些抽著大麻走東方「嬉皮之路」（hippie trail）的背包客。

泰國、新加坡和馬來西亞都曾下令它們的移民入境人員留意嬉皮，禁止他們入境。在新加坡，留長髮的人要麼選擇被送去理髮店，要麼返回。