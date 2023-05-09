2023/05/09,
印太

東京西新井車站咖啡罐爆炸2人輕傷，中國籍男子被捕稱裝了強鹼洗潔劑

東京西新井車站咖啡罐爆炸2人輕傷，中國籍男子被捕稱裝了強鹼洗潔劑
Photo Credit: NHKニュース Twitter 影片截圖

我們想讓你知道的是

事件發生在當地時間下午4時之前，東京都足立區東武晴空塔線的西新井車站內有一個咖啡罐發生爆炸，一名女性被罐中液體噴濺受到輕傷，另一人手腕受傷。搜查相關人員表示，警方調閱監視器畫面發現，就在爆炸發生數分鐘前，有一名男性把罐子留在現場後離去。

日本車站爆炸咖啡罐裝有強鹼，40多歲外籍男被捕

（中央社）日本西新井車站昨（8）日有一個放置在自動售票機附近的咖啡罐突然爆裂，導致2人受到輕傷。據知，經檢查發現罐內裝的是強鹼液體，警方已逮捕一名40多歲的外籍男子展開問訊。

事件發生在當地時間下午4時之前，東京都足立區東武晴空塔線的西新井車站內有一個咖啡罐發生爆炸，一名女性被罐中液體噴濺受到輕傷，另一人手腕受傷。

日本放送協會（NHK）與日本電視台（Nippon TV）報導，搜查相關人員表示，警方調閱監視器畫面發現，就在爆炸發生數分鐘前，有一名男性把罐子留在現場後離去。警方對男子行蹤展開調查，已經逮捕一名40多歲的外籍亞洲男性進行問訊。

報導並指出，據知咖啡罐內裝的是強烈鹼性液體，警視廳持續調查液體具體成分。

東京西新井車站咖啡罐爆炸，中國籍男子稱裝了洗潔劑

（中央社）日本東京都足立區西新井車站昨天有一個放置在自動售票機附近的咖啡罐突然爆裂，導致2人受到輕傷。放置罐子的49歲中國籍男子表示，在罐子裡裝了洗潔劑。

《讀賣新聞》報導，西新井警署人員表示，根據車站內的監視錄影器畫面，發現這名中國籍男子在現場放置了咖啡罐，並在罐子爆炸後離開。

警方循線在足立區的男子住宅將他尋獲，他表示「在罐子裡裝了洗潔劑」。由於洗潔劑可能導致罐子爆裂，警方表示，目前正朝男子有過失傷害嫌疑的方向偵辦。

事件發生在當地時間下午4時之前，東武晴空塔線的西新井車站內有一個咖啡罐發生爆炸，一名20多歲女性被罐中液體噴濺到下半身與臉部，受到輕傷；幫助這名女性的女性站務員也碰觸到液體，手部受傷。

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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