中國各地興起「退林還耕」，河南200公務員下田插秧被譏作秀，成都否認剷平環城綠道

退林還耕成風，河南200公務員下田插秧被譏作秀

（中央社）中國各地興起「退林還耕」，河南省某縣日前組織全縣200名公務員，花3天時間在田裡插秧。但200人3天只插秧2畝（約403坪）就花費人民幣49萬元（新台幣約218萬元），遭中國民眾批評作秀。

然而，這項被眾多中國網友批評為「浪費公帑」、「作秀」的消息及相關文章，8日在中國各大網路平台幾被刪除殆盡，僅剩下零星的轉發內容。

綜合網路留存訊息顯示，河南某縣從全縣各黨政機關抽調200人，日前一同前往縣內的一處農田插秧苗。照片顯示，供這200人插秧的農田邊上，插滿了包括「綜合行政執法隊」、「黨建辦」、「黨政綜合辦」、「財政所」等抽調人力參加的單位名牌、彩旗，代表這些單位的「責任田」。

此外，照片還顯示，在這些被抽調人員下田插秧的同時，有攝影人員來回穿梭在田梗上，對著插秧的公務員拍照。一篇被刪除的文章直指，在田間負責拍照的攝影人員多達10人。

另一篇被刪除的文章提到，據活動內部人員透露，這項被命名為「插秧助民」的活動經費，3天下來的包車費就須1.2萬元，茶水餐費更達12萬元，住宿6萬元，下鄉補貼9萬元，廣告牌物料1.8萬元，攝影10名共9萬元，高空氣球及舞台搭建10萬元，合計49萬元。

這項消息被披露後，引起中國網友一片撻伐，紛紛指責河南這個縣份的作法是「浪費公帑」、「作秀」，並直指既然有這些錢找人拍照作秀，應該把同樣的錢補貼給真正需要的農民。

還有網友指出，絕大多數公務員是知識分子，即使小時候在農村生長，長大了也忘記怎麼種地，堂堂200人花3天時間才種完2畝地，看在真正會種地的農民眼裡實在太可笑。

一些網友則認為，聯繫到中國各地正推動的「退林還耕」政策，終於明白當局的「用心」。而動員200人浩浩蕩蕩下田插秧，就是「退林還耕」背後「把飯碗牢牢端在自己手裡」的口號使然。

中國退林還耕，成都否認浪費1500億剷平環城綠道

中國近來積極推動「退林還耕」，砍掉種植在耕地的林木之際，成都市近日傳出耗資人民幣341億元（約新台幣1500億元）打造的100公里環城綠道也要全部鏟平種田。對此，官方2日否認並稱這是謠言。

據《川觀新聞》2日晚間報導，成都市公園城市建設管理局相關負責人表示，「成都市環城生態區總體規劃」明確，環城生態區生態空間共133.11平方公里，包括耕地67.33平方公里（10.1萬畝），生態修復區65.78平方公里（9.87萬畝），不存在把環城生態區全部變成耕地的問題。

天府綠道集團相關負責人表示，為解決過去多年形成的水系不暢、農田破碎、耕地品質不高等問題，環城生態區於2020年啟動了高標準農田建設，並對撂荒耕地展開土地綜合整治和配套設施建設。土地綜合整治過程中，部分網友產生誤解，網路上出現了「環城綠道要全部鏟平種田」的謠言。

成都市公園城市建設管理局相關負責人表示，當時公布的3689公里綠道數據，是指截至2019年底成都全域累計建成的綠道總長度，100公里的環城生態區綠道只是其中的一部分。341億元總投資，除各級政府用於各級綠道建設、公共設施、配套設施外，還包括社會投資建設的各類經營設施。「把341億作為環城生態區綠道投資係謠言，不符合事實。」

成都市政府2日還發布「成都市環城生態區」的長文介紹，並針對「退林還耕」和「退綠還田」強調，嚴格按照「服從規劃、尊重歷史、穩妥審慎」的原則，保護古樹名木、保留胸徑20公分以上的樹木和臨近居民區的樹木。

天府綠道集團相關負責人稱，在實際整治過程中，依據隨坡就勢、因地制宜的原則，恢復撂荒耕地，整合零星地塊之間的田埂、雜木林等，實施小田併大田，將耕地地塊平均面積從2畝增加到31畝。

港媒《明報》近日報導，有四川成都市民說，當地一條重金打造的「環城綠道」近期就被拆除，用作農耕地塊；當地問政平台反映，當局原先計畫投資400多億元予以打造，但目前部分路段的綠化植物已被拆除，種上了小麥等農作物。

相關平台表示，「修好的綠地景觀花了不少錢，用都沒用幾天就拆了，完全是浪費公帑」。

除了這塊繞城綠道，成都城區內多地都在推動復耕；住在高新西區的居民投訴，原本規劃為清水河公園的地塊已基本完工，卻拆除綠化景觀進行復耕。

據報導，周邊居民對此十分憤怒，表示「耕地分布零散，完全沒有實際效益，浪費國家經費」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航