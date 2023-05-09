歐盟擬對俄羅斯祭出第11輪制裁防堵規避行為，中國企業首次入列

（中央社）歐洲聯盟執行委員會昨（8）日表示，布魯塞爾已向歐盟成員國提議就俄羅斯對烏克蘭發動戰爭祭出第11輪制裁。最新一輪制裁計畫的主要目標是防堵規避行為。

《法新社》報導，歐盟執委員會發言人馬莫爾（Eric Mamer）表示：「本輪計畫將側重在制裁的實施與有效性，以及如何防堵規避行為。」

根據《法新社》所見的文件，作為制裁計畫的一部分，歐盟建議停止向7間中國公司出口敏感技術，因為他們懷疑這些公司將相關技術轉交給俄羅斯。這將是歐盟首次因北京在烏克蘭戰爭中的角色而懲罰中國。

英國《金融時報》（Financial Times）昨天報導，遭納入制裁清單的中企包括位於中國本土的三合成半導體（3HC Semiconductors）與金派科技（King-Pai Technology），以及5間香港公司，包括信諾電子（Sinno Electronics）、希舸電子（Sigma Technology）、Asia Pacific Links、Tordan Industry和Alpha Trading Investments。

消息人士透露，歐盟還可能擴大禁止透過俄國公路運輸的貨物清單，以避免莫斯科取得在戰場上對付烏克蘭的技術。

《路透社》引述消息人士說法報導，被列入黑名單的對象還包括參與移送烏國兒童，以及將文化財從烏國戰區運往俄國的個人。

歐盟代表將於10日舉行會議，以就最新方案展開討論。

自去（2022）年2月俄國總統普亭（Vladimir Putin）對烏克蘭發動戰爭以來，擁有27個成員國的歐盟對莫斯科實施了前所未見的制裁。不過部分歐洲外交官坦言，歐盟現已接近成員國願意採行制裁措施的極限。

布魯塞爾現在將注意力轉向如何防堵既有制裁方案中的漏洞。

歐盟希望打擊向俄羅斯再出口敏感技術（如微晶片）的第三國。

歐洲官員抱怨，中國、土耳其、阿拉伯聯合大公國，以及高加索和中亞地區的前蘇聯國家，進口的制裁清單商品大幅增加，這些國家也被認為是為向莫斯科轉出口禁運商品的罪魁禍首。

此外，歐盟還希望簡化追查涉嫌規避制裁國家的繁瑣程序。

歐盟正推動建立機制，使其能限制特定商品出口到疑向俄羅斯轉出口的第三國。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航