侯友宜：我反對一國兩制、反對台獨，2025年非核家園做不到
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新北市長侯友宜昨天面對民進黨籍新北市議員質詢兩岸等國政議題時，強調一切按照中華民國憲法，台獨沒有法律根據，所以他反對台獨。侯友宜昨天列席新北市議會市政總質詢議程，民進黨籍新北市議員不斷質詢國政議題，侯友宜上午才就兩岸議題表示，「我反對一國兩制，堅持台灣自己的民主價值，往前走」。
兩岸議題，侯友宜：我反對一國兩制
（中央社）新北市長侯友宜昨（8）日面對民進黨籍新北市議員質詢兩岸議題時指出，「我反對一國兩制，堅持台灣自己的民主價值，往前走」。
侯友宜昨天上午列席新北市議會市政總質詢議程，民進黨籍新北市議員鄭宇恩、鍾宏仁、張嘉玲、周雅玲及彭佳芸等人進行聯合質詢。
鄭宇恩質詢，侯友宜對於美國軍售台灣的看法。對此，侯友宜答詢，國家要有國防，有軍隊就要強化自我防衛能力，大家一起讓國家軍事防衛能力更強，大家一起努力，只要能對台海穩定及區域和平，都要往這個方向走。
鍾宏仁質詢，俄羅斯以承認烏東2共和國獨立而派兵維和的理由入侵烏克蘭，對岸也想拿下台灣，台灣沒有要侵略任何國家也不主動挑釁，但應做好戰備。
侯友宜答詢，沒有人願意戰爭，和平才是最佳選項，戰爭是殘酷，會導致家破人亡，因此，期待身為全球一分子，都需要相互和平對待。
張嘉玲以香港「一國兩制」沒多久就改變、香港區議會直選議員席次大幅縮減為例，她認為中國的「九二共識」就是「一國兩制」，質詢侯友宜支不支持「一國兩制」。
侯友宜答詢，「我反對一國兩制，堅持台灣自己的民主價值，往前走」。
張嘉玲再質詢，侯友宜對於前總統馬英九指稱台灣與大陸同屬一個中國說法的看法。對此，侯友宜答詢，他的主張是按照中華民國憲法，「中華民國是我們的國家，台灣是我們的厝」，這個信念永遠不會變。
侯友宜：台獨沒有法律根據，我反對台獨
（中央社）新北市長侯友宜昨天面對民進黨籍新北市議員質詢兩岸等國政議題時，強調一切按照中華民國憲法，台獨沒有法律根據，所以他反對台獨。
侯友宜昨天列席新北市議會市政總質詢議程，民進黨籍新北市議員不斷質詢國政議題，侯友宜上午才就兩岸議題表示，「我反對一國兩制，堅持台灣自己的民主價值，往前走」。
侯友宜下午備詢時，議員陳啟能再就國家認同問題提出質詢表示，侯友宜未來有可能角逐總統大位，但未見對共機擾台予以譴責。侯友宜答說，國家主權不容挑釁，面對所有的威脅，都要嚴陣以待；如果發生戰爭，他一定挺身而出保家衛國，完全不用質疑他愛國的立場。
陳啟能稱呼侯友宜是「中華民國台灣新北市長」，侯友宜立刻糾正是「中華民國新北市市長」。陳啟能續稱有中華民國叫華獨，有台灣的叫台獨。侯友宜稱兩者不一樣，一個是有法律根據，叫中華民國憲法，「台獨沒有法律根據，所以我反對台獨」。
他表示，不要用意識型態來破壞團結，「中華民國是咱的國家、台灣是咱的厝，厝要顧好，國家也要顧好，兩個都要顧好」。
議員李宇翔則質疑上班喬黨務，喬立委洪孟楷和議員陳偉杰立委初選。侯友宜表示，當天是談淡北道路事宜，何況陳偉杰也沒說要參選立委。
李宇翔進一步質疑用新台幣500萬元喬議員初選，侯友宜回應「胡說八道，沒有這件事」。
議員黃淑君引用連續劇「人選之人：造浪者」的台詞「當我跟你說我想要什麼的時候，請你不要假裝接受，然後又做不到」，請不要當「政治渣男」。侯友宜要求黃淑君多尊重，不要傷害人。
侯友宜稱2025非核家園做不到，議員：新北是拖油瓶
（中央社）新北市長侯友宜答詢表示，2025年非核家園做不到。民進黨議員卓冠廷批評，新北市再生能源總電量及成長量是6都倒數第2名，卻只酸中央，新北才是非核家園無法達成的拖油瓶。
侯友宜昨天列席新北市議會市政總質詢，民進黨議員卓冠廷、陳啟能、林銘仁、許昭興、林裔綺、陳乃瑜、山田摩衣、黃淑君、李宇翔等人聯合質詢。
卓冠廷質詢要求侯友宜說明能源配比的心中配比是多少？侯友宜表示，能源配比，2025年非核家園做不到，因為綠能無法達到2成，能源配比是中央權責，配比上要做到不缺電。
卓冠廷批評，去（2022）年全國發電量占比，再生能源占比8.3％，首度超過核電的8.2％，但新北市再生能源過去4年的總電量及成長量都是6都倒數第2名，卻只酸中央非核家園是「理想很豐滿，現實很骨感」，其實，新北才是非核家園無法達成的拖油瓶。
卓冠廷表示，新北市112年的再生能源相關預算是10年新低，只會酸中央，配比要調整，卻沒有一個想法，預算沒編，推動績效也不好。如果國政交給侯友宜，才會造成全台大跳電。侯友宜回說，「不會」。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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一次救援一個孩子，直到每人都有亁淨水可喝！
我們想讓你知道的是
每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！
現今世界上每四人當中就有一人，即20億人，缺乏安全飲用水；每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，6.89億兒童缺乏基本衛生服務，1.49億兒童仍然被迫露天排便，不安全用水，環境衛生和個人衛生（WASH）仍然每天造成約1,000名5歲以下兒童死亡，這和我們認知的世界完全不同，更是我們不能坐視不顧的殘酷現實。
世界展望會身為發展中國家最大的非政府乾淨水提供者，承諾在2021-2025年間將投入至少10億美元，供應乾淨水給全球1,500萬人，每10秒就讓世界多一個人獲得乾淨水，以防止水媒疾病和死亡的傳播。
因為兒童是整個社區的變革推動者，世界展望會更專注透過在學校提供乾淨水及衛生設施，每天就讓世界多3間學校有乾淨水可用，改變了許多兒童的生活，特別是相對弱勢的女童。
根據肯亞疾管局的研究，在學校推行水資源計劃一年後，家庭開始處理安全用水量增加了2.5倍，學童的缺課率降低了26%。
世界展望會的水資源計畫往往是因地置宜的；安裝在拖車上的重型鑽井機用於鑽探較深的井，小型鑽井機則以較低成本鑽探淺的井。太陽能幫浦的機械井，用於大型社區的高出水量井。在有地表水源的地方，封蓋保護及處理過的山泉水，可透過接管引水至社區。集雨設施則使用於提供民生用水給學校和衛生站使用。世界展望會通常會根據合適的水源及設施，以供水給附近的學校及衛生站。
世界展望會特別重視永續的水資源方案，訓練當地人作為維修技工，採用整合的社區參與模式，即便世界展望會結束當地的服務而離開，社區居民還是可以持續地管理這些設施，讓供水設施能持續不斷的運作。
全球頂尖的水資源研究機構一 北卡羅來納大學水資源研究所，在迦納阿夫拉姆平原地區進行一項獨立研究，針對520個社區中1,470個供水設施進行檢查，世界展望會自1985年以來持續在當地設置水井。其中展望會所設置的水井，有近80%在20年後仍然持續運作良好，主要就是因為採用社區參與的模式。
研究顥示水資源委員會的設立並收取水費是供水設施能永續運作的重要原因。 因為以上的措施有助於訓練當地人成為維修技工，特別是在抽水幫浦故障時能立即予以修復。研究結果同時顥示，非展望會所設置的水井，其功能性每五年會減少10% ，反之世界展望會的水井則不會因時間長而降低使用功能。
透過台灣民眾集資的力量，只要捐款1,000元，即可參與協力建造手動幫浦井，幫助居民取得乾淨水源，讓家庭天天都有乾淨水可喝，並降低孩童腹瀉的風險。也提供乾淨的水源給附近醫療設施，讓醫護人員經常洗手並保持設施和儀器的清潔，以便更好地照顧孕產婦及新生兒健康。
全世界有近6億兒童缺乏乾淨水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每10秒就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！ https://wvtaiwan.com/807Ud