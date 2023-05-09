侯友宜：我反對一國兩制、反對台獨，2025年非核家園做不到

兩岸議題，侯友宜：我反對一國兩制

（中央社）新北市長侯友宜昨（8）日面對民進黨籍新北市議員質詢兩岸議題時指出，「我反對一國兩制，堅持台灣自己的民主價值，往前走」。

侯友宜昨天上午列席新北市議會市政總質詢議程，民進黨籍新北市議員鄭宇恩、鍾宏仁、張嘉玲、周雅玲及彭佳芸等人進行聯合質詢。

鄭宇恩質詢，侯友宜對於美國軍售台灣的看法。對此，侯友宜答詢，國家要有國防，有軍隊就要強化自我防衛能力，大家一起讓國家軍事防衛能力更強，大家一起努力，只要能對台海穩定及區域和平，都要往這個方向走。

鍾宏仁質詢，俄羅斯以承認烏東2共和國獨立而派兵維和的理由入侵烏克蘭，對岸也想拿下台灣，台灣沒有要侵略任何國家也不主動挑釁，但應做好戰備。

侯友宜答詢，沒有人願意戰爭，和平才是最佳選項，戰爭是殘酷，會導致家破人亡，因此，期待身為全球一分子，都需要相互和平對待。

張嘉玲以香港「一國兩制」沒多久就改變、香港區議會直選議員席次大幅縮減為例，她認為中國的「九二共識」就是「一國兩制」，質詢侯友宜支不支持「一國兩制」。

侯友宜答詢，「我反對一國兩制，堅持台灣自己的民主價值，往前走」。

張嘉玲再質詢，侯友宜對於前總統馬英九指稱台灣與大陸同屬一個中國說法的看法。對此，侯友宜答詢，他的主張是按照中華民國憲法，「中華民國是我們的國家，台灣是我們的厝」，這個信念永遠不會變。

Photo Credit: 中央社 新北市8日市政總質詢，市長侯友宜（站質詢台者） 遭民進黨市議員群起質詢兩岸等國政議題。

侯友宜：台獨沒有法律根據，我反對台獨

（中央社）新北市長侯友宜昨天面對民進黨籍新北市議員質詢兩岸等國政議題時，強調一切按照中華民國憲法，台獨沒有法律根據，所以他反對台獨。

侯友宜昨天列席新北市議會市政總質詢議程，民進黨籍新北市議員不斷質詢國政議題，侯友宜上午才就兩岸議題表示，「我反對一國兩制，堅持台灣自己的民主價值，往前走」。

侯友宜下午備詢時，議員陳啟能再就國家認同問題提出質詢表示，侯友宜未來有可能角逐總統大位，但未見對共機擾台予以譴責。侯友宜答說，國家主權不容挑釁，面對所有的威脅，都要嚴陣以待；如果發生戰爭，他一定挺身而出保家衛國，完全不用質疑他愛國的立場。

陳啟能稱呼侯友宜是「中華民國台灣新北市長」，侯友宜立刻糾正是「中華民國新北市市長」。陳啟能續稱有中華民國叫華獨，有台灣的叫台獨。侯友宜稱兩者不一樣，一個是有法律根據，叫中華民國憲法，「台獨沒有法律根據，所以我反對台獨」。

他表示，不要用意識型態來破壞團結，「中華民國是咱的國家、台灣是咱的厝，厝要顧好，國家也要顧好，兩個都要顧好」。

議員李宇翔則質疑上班喬黨務，喬立委洪孟楷和議員陳偉杰立委初選。侯友宜表示，當天是談淡北道路事宜，何況陳偉杰也沒說要參選立委。

李宇翔進一步質疑用新台幣500萬元喬議員初選，侯友宜回應「胡說八道，沒有這件事」。

議員黃淑君引用連續劇「人選之人：造浪者」的台詞「當我跟你說我想要什麼的時候，請你不要假裝接受，然後又做不到」，請不要當「政治渣男」。侯友宜要求黃淑君多尊重，不要傷害人。

侯友宜稱2025非核家園做不到，議員：新北是拖油瓶

（中央社）新北市長侯友宜答詢表示，2025年非核家園做不到。民進黨議員卓冠廷批評，新北市再生能源總電量及成長量是6都倒數第2名，卻只酸中央，新北才是非核家園無法達成的拖油瓶。

侯友宜昨天列席新北市議會市政總質詢，民進黨議員卓冠廷、陳啟能、林銘仁、許昭興、林裔綺、陳乃瑜、山田摩衣、黃淑君、李宇翔等人聯合質詢。

卓冠廷質詢要求侯友宜說明能源配比的心中配比是多少？侯友宜表示，能源配比，2025年非核家園做不到，因為綠能無法達到2成，能源配比是中央權責，配比上要做到不缺電。

卓冠廷批評，去（2022）年全國發電量占比，再生能源占比8.3％，首度超過核電的8.2％，但新北市再生能源過去4年的總電量及成長量都是6都倒數第2名，卻只酸中央非核家園是「理想很豐滿，現實很骨感」，其實，新北才是非核家園無法達成的拖油瓶。

卓冠廷表示，新北市112年的再生能源相關預算是10年新低，只會酸中央，配比要調整，卻沒有一個想法，預算沒編，推動績效也不好。如果國政交給侯友宜，才會造成全台大跳電。侯友宜回說，「不會」。

Photo Credit: 中央社 對於媒體報導指民進黨總統參選人賴清德的兩岸論述將強化「反共不反中」主張，民進黨昨天表示，賴清德的兩岸立場始終一致。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航