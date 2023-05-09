北約擬在日設聯絡處，專家：俄烏戰爭「意外」使印太地區安全獲重視

（中央社）北約擬在日本開設聯絡處，中國跳腳。分析指出，俄烏戰爭拉動北約關注視角擴及印太，日本、北約關係提升有助於日本應對中國威脅；「美日韓台菲」新同盟成形，北京壓力加大。

北大西洋公約組織（NATO）規劃在2024年於東京開設印太第一個聯絡辦事處；中國外交部發言人毛寧4日在例行記者會上批評，北約持續東進亞太、干預地區事務，勢必破壞地區和平穩定。

武漢大學日本研究中心執行主任、前中央研究院近代史研究所副研究員林泉忠8日撰發評論表示，北約多年來對於印太事務興趣缺缺，在俄烏戰爭爆發後，「今日烏克蘭，明日台灣」話題在歐洲熱議，加上日本積極遊說、美國首肯，「北約終於動起來」。

他指出，日本近年來逐漸意識到中國威脅，強化與北約的合作關係是日本思考聯合其他國家，乃至其他區域力量以共同應對中國挑戰的重要一環，俄烏戰爭「意外地」將雙方關係拉近，快速促成了北約向印太地區東擴進展。

林泉忠提出北約擬在日本開設印太第一個聯絡辦事處對於地緣政治帶來的3個意義。

第1個，美國成功地使北約不再僅將關注限於歐洲的安全或俄羅斯的威脅，一舉擴大至印太地區。北約維持區域安全功能延伸至歐洲以外範圍，符合美國應對其他地區尤其是日趨重要的印太地區的部署與調動，另也強化了對北約支配能力。

第2個，日本與北約關係升級，使日本對「無力單獨應對中國威脅」的擔憂可能獲得紓緩。為了應對中國威脅，日本除了強化與美同盟關係，近年來也積極與澳洲、英國等發展「準同盟關係」；日本與北約關係升級，將為雙方關係邁向「同盟」，開設聯絡處使日本在北約的地位獲承認，日本對於應對中國或整個印太地區安全的意見，將透過這個聯絡處獲得北約重視。

第3個，對中國來說，在中美新冷戰日趨明朗情勢下，北約在日本設置聯絡處，無疑地將增加中國應對來自以美國為首的西方陣營的壓力，也不利於近年來在印太地區尤其是三海（東海、台海、南海）的作為。

林泉忠認為，不利於中國包括處理台海問題的外部環境變化迅速，日本、韓國修復多年交惡關係、韓國總統尹錫悅涉台發言刺激北京、菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）透過近期的訪美表態。

他指出，「美日韓台菲」新同盟關係一舉成形，加上原有的英、美、澳洲三方安全夥伴關係（AUKUS），北約觸角也伸到中國「家門口」，北京今後尤其在應對台海局勢上所承受壓力之大，不言而喻。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航