泰山投資街口取得4成股權，胡亦嘉：無端被捲入，不會讓出經營權

（中央社）泰山擬以新台幣36億元取得街口金融科技4成股權，遭市場派龍邦質疑程序違法。街口集團創辦人胡亦嘉8日表示，不可能介入泰山經營權爭議，街口是無端被捲入的第三方，也不會讓出街口金融科技經營權。

爆發經營權之爭的泰山6日召開重大訊息記者會，宣布將透過股份買賣加上新股認購方式，以36億元取得街口金融科技40.4%股權，遭市場派質疑過程違法。

Photo Credit: 中央社 街口集團創辦人胡亦嘉8日召開記者會表示，食品廠泰山擬以新台幣36億元取得街口金融科技40.4%股權，交易案以泰山發布的重大訊息為準。圖為街口集團旗下街口電子支付辦公室。中央社記者吳家豪攝於2023年5月8日

胡亦嘉8日召開臨時記者會，他強調，街口是法人身分，交易對象是同樣為法人的泰山，將以泰山公告的重大訊息為準；如果有人主張程序有問題，應該走司法程序來判斷，街口不會設定任何立場，「不太可能自己當法官」。

胡亦嘉說，交易案成立後，泰山預計取得5席董事中的2席。換言之，胡亦嘉仍擁有街口金融科技的主導權，泰山為純財務投資。

胡亦嘉強調，他當然想增強公司體質，但不想讓出經營權，網路金融事業並不是誰來做都可以，街口金融科技團隊做得很好，這次投資對象一直鎖定在最多持有40%股權。這次資金有很多會用在電子支付增資和業務拓展上，與金管會期待相符。

胡亦嘉表示，街口金融科技從去年一直有跟許多潛在投資人洽談投資方案，這次融資為街口金融科技在進入資本市場前的最後一輪融資，街口金融科技本來就預計於2024年興櫃、2025年底前IPO（初次公開發行）。

Photo Credit: 中央社 食品大廠泰山6日召開重大訊息記者會宣布，5月5日董事會決議透過股份買賣加上新股認購方式，以新台幣36億元取得街口金融科技40.4%股權，擴大集團事業版圖。中央社記者吳家豪攝於2023年5月6日。

他進一步表示，街口金融科技從媒體上得知竟有泰山董事將簽有保密協定的商業投資合作條件公諸於世，向媒體斷章取義地透露，嚴重壓縮街口金融科技與其他正在接觸的投資人可能更優渥的商業條件。

胡亦嘉說，因此在爭取公司最大利益前提，身為街口金融科技的董事長，要對股東負責，最後選擇泰山，當泰山董事會通過後，街口金融科技也依董事會結果執行本次交易。

針對外界質疑街口虧損等事宜，胡亦嘉說明，公司價值並非只用淨值評估，Uber、ChatGPT開發商OpenAI也繳出虧損成績，街口的價值在於廣大且黏著的用戶群，在電子支付業已經是龍頭角色。

街口金融科技在這幾年營收已經明顯優化，今（2023）年第1季毛利年增30%，街口有今天的市場地位，是全體員工經年累月努力耕耘的結果，他不希望因其他公司的經營權爭議，抹滅這些努力的成果。

媒體追問如果交易案喊卡將如何因應，胡亦嘉說，還是會找先前洽談過的潛在投資人，但價格可能已經被影響，這是他不希望看到發生的。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航