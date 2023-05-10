特教老師犧牲備課時間、家人甚至健康……請支持心評專職化，對大家都好
我們想讓你知道的是
鑑定工作程序與測驗內容十分繁複，筆者也是需要多年經驗才能夠將所需測驗倒背如流，更別提鑑定送件時，心評人員還需要蒐集所有個案資料，包含個案鑑定紀錄、個案家庭資料、健康紀錄、學校成績、基本能力分析、診斷紀錄、家長鑑定同意書......最後才能回頭來寫綜合分析報告。
文：曙光希望
心評工作「血」淚史
對！您真的沒看錯，是「血」淚史，在忙了一個月的鑑定，準備收尾寫心評報告，正苦苦埋首於厚厚一疊鑑定文書資料，左手拿紙本資料，右手打字，頭腦想心評分析內容的下午，一股液體開始從鼻子流下來，筆者以為自己感冒了，感嘆的拿了衛生紙一擦，OMG，是血啊，鼻血流流流，千萬別滴在我的鑑定報告上……
筆者當時正一邊繕打著心評報告，電腦螢幕上描述個案鑑定史、教育史、轉介原因、醫療診斷、服藥狀況、能力現況、智力表現、內在能力的差異、優弱勢能力分析、聽說讀寫算的表現、在校成績，是否有作業或是輔導紀錄可以佐證，沒有的話記得要去生出來，還有訪談紀錄（訪談導師跟家長）......最後的最後，這些文字要在心評人員的腦袋裡面，來回旋轉、天人交戰個360次，等待消化之後，才能審慎地確認個案的障礙類別，才能好好地寫出正式的心評報告。
為什麼？不瞞您說，不是每個孩子一定都有特殊學習的需要，有可能是因為家庭環境的支持不夠，有可能是因為他天生可能在某些方面就比較弱，因此表現出來的成就比較弱也是正常的。但當導師或是家長瞪著大大的眼睛，看著你說：「他就是什麼都不會，成績很差，這樣還沒辦法通過嗎？」心評人員實在是沒辦法直接拒絕家長與老師們的期待，但其實真的不是每個班級的最後幾名都一定要送到資源班喔。
即使我們受訓的專業裡面，一再的顯示學生也許不符合要件，但的確這個孩子就是需要幫助，因為如果我們不幫他，還有誰能幫他？
所以我們只能拚命找出孩子可能符合特徵的地方，用力寫，好好寫，希望能夠得到教授的共鳴。因為一旦不成功，我們便成仁（我們沒辦法直接說出口的苦衷）。
心評不是心評，是個阿彌陀佛的事業。（普渡有困難、有需要的眾生，眾生皆平等）
筆者具有初階心評人員資格（亦是參加了多場訓練與撰寫報告），負責特殊教育學生鑑定（身心障礙與資優）陸陸續續約20年，期間經歷了魏氏4版、魏氏5版（最新），還不包含所有相關的測驗，學智類別的有閱讀能力測驗、基本數學測驗、常見字（識字量）、基本讀寫字、聲韻覺識（注音）、國語成就測驗、數學成就測驗、文蘭適應量表（已經出到第三版），情緒類有自閉症量表、情緒量表、問題行為量表、適應量表（還分家長與老師版）、自閉症訪談紀錄（質性描述）。不知道各位讀者看到這裡，還記不記得第一個測驗是什麼？
鑑定工作程序與測驗內容十分繁複，筆者也是需要多年經驗才能夠將所需測驗倒背如流，更別提鑑定送件時，心評人員還需要蒐集所有個案資料，包含個案鑑定紀錄、個案家庭資料、健康紀錄、學校成績、基本能力分析、診斷紀錄、家長鑑定同意書、各項上述測驗的結果與分析值（以往是紙本跟網路都要填等於填兩次）、訪談報告、入班觀察報告（看孩子在班上的狀況，至少花掉一節課）、輔導紀錄、佐證資料（向普通班老師收集學生未訂正過的功課或是考卷再加以分析是何種錯誤類型），最後才能回頭來寫綜合分析報告（目前規定是1000字，筆者每次都會超過，所以沒有數）。
還沒有說完喔，以上都收集完、做完以後，請按照順序，依次排好，ABCDEFGHIJK各項表單，別忘記，還要請上級逐級核章，才能夠趕在送件日交到特教中心去。而這只是其中一個個案學生，其中的一份。筆者曾經一次送過十幾份，後來搬不動，看別的學校拿行李箱裝，從此以後，每到送件日，其他老師不明就理的，看到我拿行李箱來，總是會問我，你要出去玩嗎？（我是要送件好嗎？全部認真疊起來會超過我的腰）
那麼只有0.5天公假的特教老師，要如何做完以上需要費時費心力費腦力的心評工作呢？當然是不可能。我們利用下午的備課時間，繼續整理資料、打報告，那明天要上課怎麼辦呢？原本的正式學生被犧牲。
一個下午做得完嗎？抱歉，做不完，怎麼辦？認真的特教老師會帶回家做，我們有雲端硬碟，晚上繼續做，但家人怎麼辦？抱歉，犧牲掉。
那特教老師什麼時候休息？沒有休息，弄到12點能睡覺就要偷笑，犧牲健康。
一個個案犧牲至少兩天的教學備課時間、家人相處、健康壽命，那麼每學期大概要做到10個個案的話，大約會用掉一個月的教育壽命？一年的話就是兩個月的教育壽命？特教老師是不是比一般人還要健康呢？並沒有。
筆者教學生涯約20年，穩定回歸特教已經八年，第四年診斷出癌症，開刀治療後，至今繼續一邊預防復發，一邊繼續於特教工作崗位上服務。老實說，應該十分精熟的我，每年的壓力越來越大，但是我還是在特教工作上，繼續學習精進數位化教學，因為我熱愛這份工作。我看見孩子們的一點成長我就感到歡喜，我對自己的專業感到驕傲。
相信所有的特教老師留下來，都是因為愛孩子，愛這份教學的工作，跟錢無關，跟福利無關，我們今天需要的只是希望心評專職化，把以上這麼長的時間讓專門的心評人員（可以是特教老師）來做，讓想教學的專注教學，讓想鑽研鑑定工作的能夠發揮所長，受惠的是孩子、是家庭、是社會，不是嗎？
請支持心評專職化。
延伸閱讀
- 特教老師1打30、半夜3點寫心理評鑑，立委呼籲《特教法》修法納入師生比
- 《特殊教育法》修法：5年內達成師生比1：8，心評人員專職化保留送協商
- 《特殊教育法》修法：立委籲減輕心評沉重負擔，教育部稱專職化入法「就回不來」
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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一次救援一個孩子，直到每人都有亁淨水可喝！
我們想讓你知道的是
每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！
現今世界上每四人當中就有一人，即20億人，缺乏安全飲用水；每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，6.89億兒童缺乏基本衛生服務，1.49億兒童仍然被迫露天排便，不安全用水，環境衛生和個人衛生（WASH）仍然每天造成約1,000名5歲以下兒童死亡，這和我們認知的世界完全不同，更是我們不能坐視不顧的殘酷現實。
世界展望會身為發展中國家最大的非政府乾淨水提供者，承諾在2021-2025年間將投入至少10億美元，供應乾淨水給全球1,500萬人，每10秒就讓世界多一個人獲得乾淨水，以防止水媒疾病和死亡的傳播。
因為兒童是整個社區的變革推動者，世界展望會更專注透過在學校提供乾淨水及衛生設施，每天就讓世界多3間學校有乾淨水可用，改變了許多兒童的生活，特別是相對弱勢的女童。
根據肯亞疾管局的研究，在學校推行水資源計劃一年後，家庭開始處理安全用水量增加了2.5倍，學童的缺課率降低了26%。
世界展望會的水資源計畫往往是因地置宜的；安裝在拖車上的重型鑽井機用於鑽探較深的井，小型鑽井機則以較低成本鑽探淺的井。太陽能幫浦的機械井，用於大型社區的高出水量井。在有地表水源的地方，封蓋保護及處理過的山泉水，可透過接管引水至社區。集雨設施則使用於提供民生用水給學校和衛生站使用。世界展望會通常會根據合適的水源及設施，以供水給附近的學校及衛生站。
世界展望會特別重視永續的水資源方案，訓練當地人作為維修技工，採用整合的社區參與模式，即便世界展望會結束當地的服務而離開，社區居民還是可以持續地管理這些設施，讓供水設施能持續不斷的運作。
全球頂尖的水資源研究機構一 北卡羅來納大學水資源研究所，在迦納阿夫拉姆平原地區進行一項獨立研究，針對520個社區中1,470個供水設施進行檢查，世界展望會自1985年以來持續在當地設置水井。其中展望會所設置的水井，有近80%在20年後仍然持續運作良好，主要就是因為採用社區參與的模式。
研究顥示水資源委員會的設立並收取水費是供水設施能永續運作的重要原因。 因為以上的措施有助於訓練當地人成為維修技工，特別是在抽水幫浦故障時能立即予以修復。研究結果同時顥示，非展望會所設置的水井，其功能性每五年會減少10% ，反之世界展望會的水井則不會因時間長而降低使用功能。
透過台灣民眾集資的力量，只要捐款1,000元，即可參與協力建造手動幫浦井，幫助居民取得乾淨水源，讓家庭天天都有乾淨水可喝，並降低孩童腹瀉的風險。也提供乾淨的水源給附近醫療設施，讓醫護人員經常洗手並保持設施和儀器的清潔，以便更好地照顧孕產婦及新生兒健康。
全世界有近6億兒童缺乏乾淨水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每10秒就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！ https://wvtaiwan.com/807Ud