造成「試管嬰兒」療程失敗的原因有哪些？如何提高成功懷孕的機率？
我們想讓你知道的是
試管嬰兒植入後，建議保持心情輕鬆，許多患者會緊張兮兮，覺得要躺床休養或是過度擔心植入結果；但根據調查發現，刻意臥床不動或是植入後壓力過大的患者，容易產生焦慮、胡思亂想的狀況發生，反而容易因為壓力或長時間臥床，導致子宮內環境血液循環不良，進而影響到懷孕的成功率。
透過生殖現代醫學的進步，試管嬰兒有助於不孕夫妻圓夢順利求子，然而試管懷孕機率並非百分百，試管嬰兒失敗參雜許多複雜因素，只要有一個環節出現阻礙，就可能導致失敗。面對試管失敗身心靈備受煎熬的不孕夫婦來說，該如何調養身體重新出發？首先，我們要先了解試管失敗的原因和症狀為何，以及影響試管懷孕成敗有哪些關鍵因素。
了解試管失敗原因及應對方式
看身邊試管嬰兒成功的案例多，為什麼自己做試管嬰兒就會失敗呢？
有試管失敗症狀肯定會鬱鬱寡歡，先帶你了解在植入前，影響試管嬰兒失敗的原因有哪些：
- 卵巢中的卵子庫存量
- 卵子品質不佳：卵子品質和成熟度不足，無法與精子結合成胚胎
- 精子質量不佳：精子的型態、精子活動力、精子穿透力、結合力都會影響其受精能力
- 胚胎發育狀況不良：胚胎發育不到第五天的囊胚階段，會大大降低試管成功率
- 胚胎染色體異常：高齡或曾有反覆流產史的個案已有染色體異常的問題
- 子宮腔環境有病灶：子宮腔環境會影響胚胎著床的成功率
試管嬰兒流程中，有幾個影響試管植入成功與否的因素。在進入試管療程前，夫妻雙方會進行生育檢查：太太會進行抽血、超音波，檢測卵巢中的卵子庫存量；先生則透過精液分析來得知精子的質量、活動力及穿透力。
部分個案會有合併免疫問題，這也需要做進一步檢查，若不改善生活習慣或針對問題用藥，品質不佳的精卵將無法形成優良的胚胎，而降低試管嬰兒成功率。
另外，促進排卵階段，對於藥物反應較差或因卵子品質不佳，而無法獲得足夠卵子顆數，或在取卵篩選過程中，在合格範圍內的卵子不足，自然也無法進入下一個試管階段。
怎麼判斷試管失敗了？試管失敗症狀有這些
- 月經週期：最直接的判斷方式就是發現下一個月經週期的到來。但因為試管療程服用的藥物會短暫得造成月經紊亂，或者療程後心理壓力大也會造成月經延遲，所以也會出現誤判。
- 市售驗孕棒：不過須注意市售的驗孕棒品質良莠不齊，有可能出現偽陽性或偽陰性的狀況。
- 抽血驗孕：想知道試管失敗或成功，最準確的方式是到醫院抽血檢驗β-hCG濃度。
我們偶爾會聽到個案在家中自行驗孕失敗就擅自停藥，這反而會提高試管嬰兒失敗的可能性；因為孕期極早期的荷爾蒙濃度未穩定，市售驗孕棒可能會無法檢查出其懷孕指數，醫師開立的藥物能幫助這類個案穩定胚胎著床，所以切勿擅自停藥。
減少試管嬰兒失敗率並成功懷孕的方法
獲得健康卵子後，會經由專業實驗室來進行體外受精，因此選擇技術和設備領先的生殖中心是非常重要的。
培育出良好胚胎後，子宮環境也是重要關鍵，子宮內膜厚度應在8-10mm，才能提供胚胎良好著床環境，內膜過厚及過薄都不利於懷孕。對於子宮過薄者亦可透過「子宮腔內注射自體血小板血漿（PRP）」來增加厚度。另外，部份婦女的著床窗期跟一般不同，在胚胎良好卻多次著床失敗的狀況下，我們會利用「子宮內膜接受度試驗（ERA）」 來找出最佳植入時間，以提高試管的成功率。
試管嬰兒失敗該如何調養，以準備下次的療程
試管嬰兒植入後，建議保持心情輕鬆，許多患者會緊張兮兮，覺得要躺床休養或是過度擔心植入結果；但根據調查發現，刻意臥床不動或是植入後壓力過大的患者，容易產生焦慮、胡思亂想的狀況發生，反而容易因為壓力或長時間臥床，導致子宮內環境血液循環不良，進而影響到懷孕的成功率。
試管失敗必定非常沮喪，好好調養身體，重拾心情比什麼都來得重要，可以出去走走或運動放鬆，讓自己做好再次嘗試的準備。
試管失敗後調養：
- 試管失敗的一個月內建議不要同房，多注意個人衛生及陰部的清潔。
- 飲食部份可盡量採取地中海飲食，補充維生素D3、輔酶Q10、DHEA及肌醇來提升卵子品質。
- 適度的運動保持規律生活習慣。
若想要進入下次的試管療程，可以等待下一次月經週期的第二或第三天回院就診。只要配合醫囑繼續努力，相信很快就會有好消息的。
本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此
原標：降低試管嬰兒失敗率，醫師帶你了解試管失敗症狀，調養身體掌握懷孕關鍵！
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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