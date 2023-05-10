日韓睽違12年重啟「穿梭外交」關係急速回溫，學者、民眾怎麼看？
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日本首相岸田文雄結束訪韓行程回到日本，並稱此行是開闢日韓「新時代」之行。短短不到兩個月，日韓首腦即恢復12年未有的「穿梭外交」，進展相當快速。而日韓兩國在民間交流下，也可從旅遊與消費回溫上看出。
文：德國之聲中文網
「非常有意義的對話。也加深了我們彼此的信賴關係」，日本首相岸田文雄，結束短短兩天一夜的韓國訪問後，在離開前接受日本媒體聯訪時，對於這次的日韓首腦會談表示非常滿意。岸田並近一步稱未來「想進一步加強雙方的信任關係，共同開闢新時代」，象徵兩國的關係已經揮別過去的泥淖。
從3月中旬起，先是韓國總統尹錫悅釋出善意，就前徵用勞工等問題提出妥協的解決方案下，成功實行時隔12年來的總統專程訪日。短短不到兩個月後的5月初，這次是岸田文雄接受邀請，同樣也是實現12年來再有首相訪問韓國，兩國間的關係在數週內急速回溫，甚至已不輸當年的融洽。
兩國於晚宴的巧思
除了官方上的互動外，日韓兩國領袖在晚宴上的飲食也各有巧思。岸田文雄先前準備家鄉廣島的美酒、以及安排尹錫悅最愛吃的日式蛋包飯當「第二攤」宵夜等，而這回尹錫悅則是以韓式烤牛肉與韓國美酒回贈，有些食材甚至不惜用空運，顯現出雙方對於外交上賓至如歸的重視程度。
再度重啟12年來的「穿梭外交」後，緊接著尹錫悅將於中旬造訪廣島，以貴賓國身份獲邀七大工業國（G7）高峰會。雙方並將一起去廣島和平紀念公園與韓國人原爆犧牲者慰靈碑獻花，而在這次訪韓，岸田文雄也前往首爾的顯忠院獻花致意。兩國官方互動熱絡的同時，民間則是有不同正反聲浪。
日本製商品再現買氣
「反對岸田文雄訪韓」，在首爾光化門廣場附近，數十位韓國民眾高舉牌子反對岸田文雄前來韓國，有民眾接受日本電視台訪問時表示「日本對於過去的殖民統治應該要持續道歉」，認為岸田並未真正跟韓國民眾表示歉意。
不過另一頭，也有不少韓國民眾手持「歡迎岸田」的牌子，行程兩邊對比，這邊的韓國民眾則跟日媒稱「韓國跟美日兩國的防衛合作應該要更加強，才能打敗俄國、中國跟北韓的獨裁軍事威脅。」
與過去文在寅政權時期「反對日本製商品」相比，現在的韓國街頭的反日情緒也相對淡化許多。包括日本的各品牌啤酒等重新上架到明顯地位置。
根據韓國關稅廳統計，2023年1月至3月的日本啤酒輸入額，已經來到662萬6000美元，較前一年同時期暴漲148.4％，顯示日本啤酒買氣逐漸回溫。其他如Uniqlo、無印良品、亞瑟士（ASICS）等品牌等店舖都出現大排長龍景象。
而在日本，先前在尹錫悅訪問時，不少日本人就已經感受到日韓關係正逐漸改善。有民眾接受TBS電視台訪問時就稱「其實日韓一般民眾容易成為朋友，但上升到國家層級時往往變得很生硬」，覺得很可惜等，也有民眾認為「希望能從韓國總統口中聽到更多善意的發言。」
日韓民間往來回升的跡象，也可以從最近日本4月底開始至5月7日的「黃金週」假期看出。根據日本旅行業者HIS控股集團公佈的旅客預約數據中，韓國首爾仍是日本人心中第一的假期旅遊地，台灣台北則是位居第二，而韓國釜山則是位居第五。
而同樣根據日本觀光局統計，韓國從日本去年10月重開邊境後，一直是赴日旅遊人數最多國家，日韓關係回升帶來的影響不言可喻。
展現美日韓同盟的重要
根據2022年9月，由NPO組織「日韓共同民意調查」發佈的結果，顯示日本人當中有53.4％的民眾、韓國人當中有81.1％的民眾支持日韓關係必須作出改善。而在短短半年多後，日韓兩國就以快速的步調重新攜手，令許多外交學者相當訝異。
前駐日韓國大使申玨秀，接受日本《朝日新聞》訪問時稱，日韓兩國能在短時間內互訪兩次，確實是走在改善關係的道路上，但他也認為「比起改善過去舊案，跟國際表現出向前一步的姿態，表現出這個信號可能是主要因素。」
申玨秀並稱，日韓的關係恢復，背後應該也有美國的斡旋，「4月26日的美韓首腦會議，就已經對日韓關係改善上表示歡迎態度。日韓關係是其亞洲政策的核心，現階段強化日美韓的防衛對他們來說是更重要的。」
日本佳能全球戰略研究所主任研究員宮家邦彥則對《產經新聞》稱，雖然可對這次岸田的表現給予好評價，但他認為日韓的關係尚未圓滿解決。他稱「日韓關係90％都是內政問題，特別是韓國國內左派勢力集中在50歲這一代、其後就是20歲這一代。未來還是很有可能誕生下個文在寅政權」，到時政策急轉彎的可能性還是會上演。
「不要在過去的歷史問題上持續要求對方」，尹錫悅在7日的聯合記者會上重申此點。岸田文雄也稱會以過去1965年協定的賠償跟協議上，持續繼承歷代內閣的歷史反省論述，並以個人表示「心痛」之意。然而短短時間內就改善的日韓關係，也有可能在未來短短時間就突然變卦，往後兩國如何外交上合縱連橫，讓各家都高度期待。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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一次救援一個孩子，直到每人都有亁淨水可喝！
我們想讓你知道的是
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