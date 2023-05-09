加拿大產油省分亞伯達野火蔓延：石油每日減產28萬桶、輸美天然氣創2年來新低
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加拿大主要產油省分亞伯達省（Alberta）的森林大火持續蔓延，導致加拿大產油量減少3％。截至今（9）日仍有88處野火持續燃燒，其中有25處被政府認定為「失控」等級，政府表示可能需要數月才能控制火勢。
綜合《路透社》、《多倫多星報》、《CNN》與《CBC》的報導，加拿大主要產油省分亞伯達省（Alberta）的森林大火持續蔓延，導致加拿大產油量減少3％。目前仍有88處野火持續燃燒，政府表示可能需要數月才能控制火勢。
加拿大亞伯達省，於本（5）月6日出現大規模森林野火，根據亞伯達省政府網站，截至今（9）日下午，仍有88處野火在燃燒（Active Wildfires），其中有25處被政府認定為「失控」（Out of Control）等級。亞伯達省於6日宣布進入「緊急狀態」，並撤離2萬9000名居民。
亞伯達省政府表示，截至7日，火災面積為1萬6300公頃的土地，摧毀數十座建築物。野火資訊小組（Wildfire Information Unit）的負責人塔克（Christie Tucker）在7日表示，在過去24小時內，亞伯達省內就有16起新的火勢。
疏散近3萬居民、請求聯邦政府援助
亞伯達省省長史密斯（Danielle Smith）8日表示，該省將向因野火而撤離避難達7日（含）以上的成年人，提供每人1250美元的緊急援助金，而育有18歲以下子女的家庭，將獲得每名子女500美元的額外加給。
亞伯達省目前有700名消防人員在火災現場，省長史密斯表示，預計下週會有多達1000名人員前來支援，他們分別來自育空地區（Yukon）、安大略省（Ontario）、新斯科社省（Nova Scotia），以及新不倫瑞克省（New Brunswick）。
省長史密斯也呼籲任何受過消防訓練的人員，尤其是住在農村及偏遠地區的人民，自願加入滅火的行動。省長表示，在該省北部，已經有450名原住民社區的民眾接受了消防訓練，加入現有的消防團隊。
史密斯已與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）進行談話，正式向加拿大聯邦政府請求支援，希望中央提供軍事上的援助。「我們將努力確保，能夠在必要時刻，支援亞伯達省民眾。」總理杜魯道表示。
減少石油產量、輸往美國的天然氣
加拿大為世界產油量第4大的國家，而亞伯達省是加拿大最主要的產油省份，佔了全國80％的石油生產量。這場野火導致加拿大每日減產28萬桶石油當量的石油，相當於全國產量的3％。
《路透社》的報導指出，本月7日，加拿大對美國的天然氣出口量降至每天67億立方英尺，為2021年4月以來的最低輸出量。
受亞伯達省野火影響的天然氣輸出管線，主要是由加拿大到美國中西部的管線，受影響的能源公司包括恩喬能源（Enbridge Inc）、彭比納管線公司（Pembina Pipeline Corp）、泛加拿大公司（TC Energy Corp）。
亞伯達同時也是加拿大牛隻畜牧產業規模最大的省份，亞伯達省牛肉生產組織（Alberta Beef Producers industry group）表示，有些牧場主人已經將牛隻從牧場，轉移到牛仔競技場或是其他公共空間，而目前沒有牛隻死於火災或是濃煙。
不過部分地區的農民在野火發生之前，就已經面臨乾旱導致的作物歉收，此次野火將會更大程度的影響用來餵養牛隻的牧草產量。
極端氣候導致野火提早發生
亞伯達省昨日天氣轉涼，使消防員有機會撲滅部分野火，昨日下午原有98處野火在燃燒，其中30處被歸類為「失控」。不過截至今日下午，野火總數已下降至88處，「失控」火勢數量將為25處。
加拿大英屬哥倫比亞省野火服務處（Wildfire Service）發言人表示，哥倫比亞省東北部的降雨與降溫，有助於隔壁省亞伯達省控制野火，但本週末的高溫，預計會讓火勢的控制變得更加困難。亞伯達省政府也表示，可能會需要數月的時間，才能控制所有的火勢。
根據亞伯省政府官方網站，亞伯省今年已經有408起森林野火。野火資訊小組負責人塔克7日表示，這種程度的嚴重野火通常不會這麼早就發生，往年都是在天氣更炎熱的月份才會有這麼大的區域被燒毀。到今年為止，亞伯塔省發生的408起野火，已經摧毀了39萬公頃的土地。
塔克也指出，極度乾燥、異常炎熱的天氣，助長了這場「真正極端的野火」，「我們可能得打場持久戰」。
新聞來源
- Alberta wildfire shuts in at least 3% of Canadian energy production（Reuters）
- More than 29,000 people are evacuated from communities throughout Alberta as wildfires rage in Canada（CNN）
- High temperatures in B.C. pose ‘threat of new wildfires,’ wildfire service warns（Toronto Star）
- Wildfires in Canada's main oil province Alberta force producer shutdowns（Reuters）
- Alberta offers emergency payments to residents displaced by wildfires（CBC）
- Alberta Wildfire（Government of Alberta）
延伸閱讀
- 森林大火不只燒毀地面上的樹，也喚醒了地底下的碳
- 【圖話國際】猛烈森林野火來襲，加拿大全市8.8萬人急撤（2016）
- 加拿大野火延燒 亞伯達省宣布緊急狀態疏散8.8萬人（2016）
- 加拿大野火延燒超過6個台北市 消防員眼看自家被燒仍奮力救災（2016）
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核稿編輯：楊士範
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，在南投13鄉鎮中，約有70座農場，每個農場皆有其特色，不少觀光休閒農場的特色尤其讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場散落於13鄉鎮中，約有70座農場，每個農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場，供遊客參考。
信義鄉
南投農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
南投農場 - 天山嶺有機農場
「天山嶺有機農場」位於南投縣水里鄉，為當地農民添來伯所創立。農場內種植多種水果，遊客到農場可以預約一日或二日農夫農事體驗，由添來伯帶您認識農場，種花、採果、體驗農事，欣賞田園之美，一同認識食物的源頭，學會珍惜感恩。中午在添來伯家，用早上採收的蔬果入菜，一起料理做羹湯；午後探訪蜜蜂生態的家，品嘗蜂蜜和果茶，購買香醇好喝的蜂蜜、百香果、葡萄禮盒。爾後回到添來伯的百年老屋，其為古早磚瓦建築，依山勢而建，群山環繞，樹影扶疏，水澗山嵐，是一處避暑放鬆的好地方！百年古厝前有一大草皮，添來伯說，常有遊客指定來露營，因其地勢高無光害，晚上躺在草皮上，欣賞無盡星空，美不勝收！
地址：南投縣信義鄉上安村水信路3段75巷6號
【鄰近景點】
信義鄉農會
丹大溫泉
夫妻樹
【農業與伴手禮】
蜂蜜、百香果、高麗菜、絲瓜
【交通方式】
由水里鄉沿著新中橫公路往信義東埔、玉山方向，經過水里鄉郡坑村、上安村即可抵達，水里鄉至此約15公里。
竹山鎮
南投農場 - 富州休閒農場
「富州休閒農場」位於竹山鎮北方，原是濁水溪沖積下的平原，古稱「溪州仔」。土壤肥沃，富含礦物質，形成得天獨厚栽種農作物的最佳環境，故有「富庶之州」的美名。為求農業資源的永續，提供國人享受田園之樂，富州藉著「休閒農業生產之經濟價值，得以保有經濟弱勢的農地、綠地資源之永續利用」的理想，發展休閒農業，並藉由研發竹製自行車連結在地文化產業，打造四季綠色自行車道，讓遊客更能體驗，生命、生活，生產、生態等四生共榮的「農業之旅」。享受在地美景美食之餘，亦能體會珍惜自然之美。
地址：南投縣竹山鎮集山路一段324號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
竹炭片、竹醋液、蕃薯餅、地瓜餅、養生茶、杉林溪茶
【交通方式】
行駛國道3號下竹山交流道，左轉經過秀傳醫院遇三岔路口往右走台3丙線往集集、水里方向行駛，經過7-11社寮門市再行駛4K處富州巷口左轉。
南投農場 - 天野休閒農場
「天野休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野休閒農場。
鹿谷鄉
南投農場 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。