加拿大產油省分亞伯達野火蔓延：石油每日減產28萬桶、輸美天然氣創2年來新低

綜合《路透社》、《多倫多星報》、《CNN》與《CBC》的報導，加拿大主要產油省分亞伯達省（Alberta）的森林大火持續蔓延，導致加拿大產油量減少3％。目前仍有88處野火持續燃燒，政府表示可能需要數月才能控制火勢。

加拿大亞伯達省，於本（5）月6日出現大規模森林野火，根據亞伯達省政府網站，截至今（9）日下午，仍有88處野火在燃燒（Active Wildfires），其中有25處被政府認定為「失控」（Out of Control）等級。亞伯達省於6日宣布進入「緊急狀態」，並撤離2萬9000名居民。

亞伯達省政府表示，截至7日，火災面積為1萬6300公頃的土地，摧毀數十座建築物。野火資訊小組（Wildfire Information Unit）的負責人塔克（Christie Tucker）在7日表示，在過去24小時內，亞伯達省內就有16起新的火勢。

Photo Credit: GettyImages 遭野火影響的德雷頓谷地區

疏散近3萬居民、請求聯邦政府援助

亞伯達省省長史密斯（Danielle Smith）8日表示，該省將向因野火而撤離避難達7日（含）以上的成年人，提供每人1250美元的緊急援助金，而育有18歲以下子女的家庭，將獲得每名子女500美元的額外加給。

亞伯達省目前有700名消防人員在火災現場，省長史密斯表示，預計下週會有多達1000名人員前來支援，他們分別來自育空地區（Yukon）、安大略省（Ontario）、新斯科社省（Nova Scotia），以及新不倫瑞克省（New Brunswick）。

省長史密斯也呼籲任何受過消防訓練的人員，尤其是住在農村及偏遠地區的人民，自願加入滅火的行動。省長表示，在該省北部，已經有450名原住民社區的民眾接受了消防訓練，加入現有的消防團隊。

史密斯已與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）進行談話，正式向加拿大聯邦政府請求支援，希望中央提供軍事上的援助。「我們將努力確保，能夠在必要時刻，支援亞伯達省民眾。」總理杜魯道表示。

減少石油產量、輸往美國的天然氣

加拿大為世界產油量第4大的國家，而亞伯達省是加拿大最主要的產油省份，佔了全國80％的石油生產量。這場野火導致加拿大每日減產28萬桶石油當量的石油，相當於全國產量的3％。

《路透社》的報導指出，本月7日，加拿大對美國的天然氣出口量降至每天67億立方英尺，為2021年4月以來的最低輸出量。

受亞伯達省野火影響的天然氣輸出管線，主要是由加拿大到美國中西部的管線，受影響的能源公司包括恩喬能源（Enbridge Inc）、彭比納管線公司（Pembina Pipeline Corp）、泛加拿大公司（TC Energy Corp）。

亞伯達同時也是加拿大牛隻畜牧產業規模最大的省份，亞伯達省牛肉生產組織（Alberta Beef Producers industry group）表示，有些牧場主人已經將牛隻從牧場，轉移到牛仔競技場或是其他公共空間，而目前沒有牛隻死於火災或是濃煙。

不過部分地區的農民在野火發生之前，就已經面臨乾旱導致的作物歉收，此次野火將會更大程度的影響用來餵養牛隻的牧草產量。

極端氣候導致野火提早發生

亞伯達省昨日天氣轉涼，使消防員有機會撲滅部分野火，昨日下午原有98處野火在燃燒，其中30處被歸類為「失控」。不過截至今日下午，野火總數已下降至88處，「失控」火勢數量將為25處。

加拿大英屬哥倫比亞省野火服務處（Wildfire Service）發言人表示，哥倫比亞省東北部的降雨與降溫，有助於隔壁省亞伯達省控制野火，但本週末的高溫，預計會讓火勢的控制變得更加困難。亞伯達省政府也表示，可能會需要數月的時間，才能控制所有的火勢。

根據亞伯省政府官方網站，亞伯省今年已經有408起森林野火。野火資訊小組負責人塔克7日表示，這種程度的嚴重野火通常不會這麼早就發生，往年都是在天氣更炎熱的月份才會有這麼大的區域被燒毀。到今年為止，亞伯塔省發生的408起野火，已經摧毀了39萬公頃的土地。

塔克也指出，極度乾燥、異常炎熱的天氣，助長了這場「真正極端的野火」，「我們可能得打場持久戰」。

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核稿編輯：楊士範