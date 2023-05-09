納粹符號再次出現台北街頭與中一中臉書，外交部接獲以色列、歐洲代表關切
我們想讓你知道的是
這不是台灣第一次出現類似的爭議事件，且多發生在學校，包括2016年新竹光復高中師生在校內遊行上裝扮成納粹德國的軍隊，登上紙箱做的坦克車，高舉右手行納粹禮；2017年，高雄中學進行學生議員補選，卻有學生候選人在選舉公報政見欄倡議建立「納粹雄中帝國」。
近日台北街頭與臉書匿名粉專不約而同都出現納粹符號，惡意行為引來駐台北以色列經濟文化辦事處與歐洲經貿辦事處代表關切，不過這不是第一次納粹符號現蹤台灣，背後的操作者可能是誰？
律師詹順貴日前在臉書指出，位於台北市士林區的歐洲學校人行道上出現持有納粹旗的民眾，而當時正逢大批家長等著接學童放學。
針對民眾持納粹旗幟出現於台北歐洲學校門口，外交部今（9）日發布聲明，指出駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢（Omer Caspi）與歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）近日分別向外交部反映，日前再度有民眾手持納粹旗幟出現在台北歐洲學校門口，二人均對此惡意行為表達關切。
外交部也指出，日前在台中一中相關的臉書專頁上，有不明人士刻意以符號拼湊成納粹符號製造騷亂。
而不只台中一中的臉書專頁「靠北中一中十點零」，在「新黑特建中」、「靠北彰中2.0」等臉書專頁，也出現以符號拼貼成納粹符號，3校均透過官方臉書及官網發出聲明，澄清該臉書專頁非官方網站，除向臉書檢舉、呼籲撤文，同時報警處理。
「靠北中一中十點零」、「新黑特建中」、「靠北彰中2.0」臉書小編也已各自發文，對投稿引發爭議致歉，已經將爭議性投稿刪除，並解釋由於投稿為點陣，導致無法在審稿時確認圖片具體內容且排除。小編並指出，那些文章為匿名投稿，不代表小編或者校方的意見。
不是第一次不當使用納粹符號
然而這不是台灣第一次出現類似的爭議事件，且多發生在學校。
2016年，新竹光復高中師生在校內遊行上裝扮成納粹德國的軍隊，不只身著納粹制服、手持納粹旗幟與黨徽，更登上紙箱做的坦克車，高舉右手行納粹禮。
事件曝光後，不只總統府大怒、成立專案小組調查，當時校內行政人員也一律送行政處分，以色列與德國駐台代表處也雙雙發文，譴責台灣教育界出現這樣的「憾事」；最終光復高中發表道歉聲明，校長請辭，教育部也一併撤銷其「優質高中」認證與一年200萬新台幣補助款。
2017年，高雄中學進行學生議員補選，卻有學生候選人在選舉公報政見欄倡議建立「納粹雄中帝國」，校方緊急協調學聯會將公報撤除及回收，學聯會也宣布延後選舉。
台北歐洲學校不是第一次受騷擾
不過關於民眾手持納粹旗幟現身台北歐洲學校校門口，其實早在在2022年就出現過，警方當時表示該行為滋擾到歐洲學校的猶太裔家長，已依《社會秩序維護法》第68條中「滋擾公共場所的部分」將其送辦；而法官認為2人藉端滋擾行為，已逾越大眾容許範圍，不受憲法言論自由保障，裁罰2人各3000元。
當時調查，該2為民眾為「德國舊馬克協會」成員，該協會主張一戰後德國以舊馬克債券賠償日本，日本政府把債券轉賣台人，事後德國及日本政府均不願處理這批債券，致債券淪為「壁紙」，協會為此四處陳情抗議，不只台北歐洲學校，也曾現蹤台北101大樓等知名景點抗議。
外交部：台灣為民主法治國家，呼籲民眾尊重不同文化背景
外交部發言人劉永健今日於例行新聞說明會上，被媒體問及納粹符號現蹤台北，外交部對此可以做什麼？劉永健重申，因為台灣是一個民主法治國家，對於民眾意見的表達言論自由，都予以尊重，也呼籲極少數的國人尊重不同背景、不同文化人民的感受，也強調針對這些事件已聯繫警政署報警處理。
外交部今日也發布聲明強調，過去多次與駐台北以色列經濟文化辦事處、德國在台協會合作辦理「國際大屠殺紀念日」活動，蔡總統也連續3年親自出席表達支持，除了緬懷大屠殺的無辜罹難者外，最主要的目的是要提醒世人反省在人類歷史黑暗時刻所學到的教訓。外交部誠盼國人與政府一起攜手努力，摒除仇恨心態，積極展現對不同文化、宗教與族群的同理心，共同實現更美好、更有包容性的未來。
延伸閱讀
- 反省台灣的納粹現象
- 首度談納粹風波 蔡英文：「是我們大人的錯」
- 德國讀者問我：為何邪惡納粹政權會對遙遠的台灣青年產生影響，甚至成為正面的鼓勵意象？
- 立委賴香伶批評客新聞影片「宣揚納粹」，客傳會：「元首的憤怒」是社群迷因片二創
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：楊士範
Tags：
永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
我們想讓你知道的是
致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。