納粹符號再次出現台北街頭與中一中臉書，外交部接獲以色列、歐洲代表關切

近日台北街頭與臉書匿名粉專不約而同都出現納粹符號，惡意行為引來駐台北以色列經濟文化辦事處與歐洲經貿辦事處代表關切，不過這不是第一次納粹符號現蹤台灣，背後的操作者可能是誰？

律師詹順貴日前在臉書指出，位於台北市士林區的歐洲學校人行道上出現持有納粹旗的民眾，而當時正逢大批家長等著接學童放學。

針對民眾持納粹旗幟出現於台北歐洲學校門口，外交部今（9）日發布聲明，指出駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢（Omer Caspi）與歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）近日分別向外交部反映，日前再度有民眾手持納粹旗幟出現在台北歐洲學校門口，二人均對此惡意行為表達關切。

外交部也指出，日前在台中一中相關的臉書專頁上，有不明人士刻意以符號拼湊成納粹符號製造騷亂。

而不只台中一中的臉書專頁「靠北中一中十點零」，在「新黑特建中」、「靠北彰中2.0」等臉書專頁，也出現以符號拼貼成納粹符號，3校均透過官方臉書及官網發出聲明，澄清該臉書專頁非官方網站，除向臉書檢舉、呼籲撤文，同時報警處理。

「靠北中一中十點零」、「新黑特建中」、「靠北彰中2.0」臉書小編也已各自發文，對投稿引發爭議致歉，已經將爭議性投稿刪除，並解釋由於投稿為點陣，導致無法在審稿時確認圖片具體內容且排除。小編並指出，那些文章為匿名投稿，不代表小編或者校方的意見。

不是第一次不當使用納粹符號

然而這不是台灣第一次出現類似的爭議事件，且多發生在學校。

2016年，新竹光復高中師生在校內遊行上裝扮成納粹德國的軍隊，不只身著納粹制服、手持納粹旗幟與黨徽，更登上紙箱做的坦克車，高舉右手行納粹禮。

事件曝光後，不只總統府大怒、成立專案小組調查，當時校內行政人員也一律送行政處分，以色列與德國駐台代表處也雙雙發文，譴責台灣教育界出現這樣的「憾事」；最終光復高中發表道歉聲明，校長請辭，教育部也一併撤銷其「優質高中」認證與一年200萬新台幣補助款。

2017年，高雄中學進行學生議員補選，卻有學生候選人在選舉公報政見欄倡議建立「納粹雄中帝國」，校方緊急協調學聯會將公報撤除及回收，學聯會也宣布延後選舉。

台北歐洲學校不是第一次受騷擾

不過關於民眾手持納粹旗幟現身台北歐洲學校校門口，其實早在在2022年就出現過，警方當時表示該行為滋擾到歐洲學校的猶太裔家長，已依《社會秩序維護法》第68條中「滋擾公共場所的部分」將其送辦；而法官認為2人藉端滋擾行為，已逾越大眾容許範圍，不受憲法言論自由保障，裁罰2人各3000元。

當時調查，該2為民眾為「德國舊馬克協會」成員，該協會主張一戰後德國以舊馬克債券賠償日本，日本政府把債券轉賣台人，事後德國及日本政府均不願處理這批債券，致債券淪為「壁紙」，協會為此四處陳情抗議，不只台北歐洲學校，也曾現蹤台北101大樓等知名景點抗議。

外交部：台灣為民主法治國家，呼籲民眾尊重不同文化背景

外交部發言人劉永健今日於例行新聞說明會上，被媒體問及納粹符號現蹤台北，外交部對此可以做什麼？劉永健重申，因為台灣是一個民主法治國家，對於民眾意見的表達言論自由，都予以尊重，也呼籲極少數的國人尊重不同背景、不同文化人民的感受，也強調針對這些事件已聯繫警政署報警處理。

外交部今日也發布聲明強調，過去多次與駐台北以色列經濟文化辦事處、德國在台協會合作辦理「國際大屠殺紀念日」活動，蔡總統也連續3年親自出席表達支持，除了緬懷大屠殺的無辜罹難者外，最主要的目的是要提醒世人反省在人類歷史黑暗時刻所學到的教訓。外交部誠盼國人與政府一起攜手努力，摒除仇恨心態，積極展現對不同文化、宗教與族群的同理心，共同實現更美好、更有包容性的未來。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文4月19日出席「2023國際大屠殺紀念日」活動，與外交部長吳釗燮（後左）、監察院長陳菊（後左2）、立法院長游錫堃（後右2）、德國在台協會處長許佑格（後左3）、 駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢（後右3）等人合影。

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核稿編輯：楊士範