TNL+ 2023/05/10,
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【關鍵專訪】《三廳電影》蘇匯宇：台灣80年代的愛情文藝片，如何衍伸概念進行「美術館」的創作？

【關鍵專訪】《三廳電影》蘇匯宇：台灣80年代的愛情文藝片，如何衍伸概念進行「美術館」的創作？
蘇匯宇（圖右白衣者）｜Photo Credit: 台北當代藝術館提供

我們想讓你知道的是

對於蘇匯宇來說，「三廳電影」不僅處理台灣內部的歷史問題，也要朝向更為普世、集體性的議題討論。他認為綜藝節目這個形式能夠容納各式各樣的話題，也能涵蓋從類似「群星會」的音樂、豬哥亮式的短劇表演，到傳統的新聞訪談等不同型態的展演。

當代藝術家蘇匯宇長期以錄像、攝影、裝置藝術與影劇跨界，探討大眾媒體對於身體、日常生活與意識型態的影響。近年借用電影工業中的「補拍」（Re-shooting）做為方法進行系列創作，以錄像藝術結合經典文本尋找台灣歷史中被禁錮的身體。

從2015年「午夜場」個展圍繞著台灣1980年代被禁制的電視綜藝節目、性學名著與色情刊物，再到為邱剛健原作補遺的《唐朝綺麗男（1985，邱剛健）》（2018）、以台灣脈絡塑造托夫勒未來學經典著作的《未來的衝擊》（2019），以及迴返台灣社會寫實片的《女性的復仇》（2020）等。

今（2023）年五月，蘇匯宇於台北當代藝術館舉辦「三廳電影」全新個展，再次借用1980年代台灣電影史的另一個重要篇章——愛情文藝片所衍伸的概念進行創作。企圖在美術館空間部署成一個影視製作的場域，從攝影前製、排練、拍攝、後製乃至剪輯與發行完成從無到有的生產過程完整呈現，展出期間觀眾將同步參與「一部喜劇電影」的誕生。

本次專訪，我們與藝術家相約在展覽開幕前，特別以前導專訪方式討論和想像「三廳電影」的發想及籌備。

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Photo Credit: 台北當代藝術館提供
《三廳電影─蘇匯宇個展》主視覺

以三廳電影作為比喻，虛構一個綜藝節目

不同於以往的「補拍」系列裡直接針對文本本身進行挪用或改編，蘇匯宇在這次展出中將文藝片脈絡裡的「三廳」（時常出現在背景的客廳、餐廳與舞廳）作為一種概念進行發想，指向的是對於「電影場景」的思考。

對於藝術家來說，「三廳電影」還有另一層指涉，那是戒嚴時代下台灣人在沒有精神出口前提下，躲進這個具有避世主義的情愛世界裡。裡頭當然也蘊含著不少叛逆，但都鎖在一個相對封閉的結構裡，並且利用相對低成本的搭景拍攝完成。

展期間，蘇匯宇會部署一個微型片場在美術館中，裡頭有攝影棚、化妝間、後製空間，也會有劇組人員親自進駐當中，形成一個觀眾觀看「一部電影正發生」的楚門秀。

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