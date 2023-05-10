夏立言、馬英九跟中共的胡說八道，對民主社會有巨大的誤導性
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所以說，能進中國是有條件的，馬英九和夏立言們心裡很明白他們為什麼能夠進中國。如果馬英九就直接了當的說，我去中國是因為我能拍中共的馬屁，那我也佩服他——至少說了實話。但打著這樣名正言順、誰也不能批評的「祭祖」到中國去拍馬屁，不僅令人不齒，而且美化中共，誤導民主世界。
吃裡爬外的國民黨
美國眾議院外交委員會主席邁克・麥考爾（Mike McCaul）最近說，今（2023）年當他在台北訪問時，馬英九正在中國，「與中國方面討論誰將是你們偏好的國民黨總統候選人」，他認為影響台灣總統選舉是中國會嘗試先做的事。他警告說，「北京的『傀儡』（puppet）可能贏得台灣總統選舉。」
這下子可把國民黨惹著了。除了國民黨中央與麥考爾辦公室聯繫外，「馬辦」也要麥考爾道歉，正在美國訪問的國民黨副主席夏立言更是高調反駁麥考爾的說法。
夏立言說：「麥考爾在接受訪問的時候，提到馬總統去是為了跟中國大陸方面商量所謂的他們比較偏好的候選人，以及將來這個候選人會是所謂的傀儡候選人，我們覺得他這些用語、用字都非常的不恰當，而且完全悖於事實。」
他說，馬英九去中國大陸訪問的目的他曾說的很清楚，一是去掃墓，二是帶一些年輕學生去瞭解「我們過去中華民國的歷史」。
馬英九到大陸確實是祭祖掃墓了，而且他掃得十分動感情、痛哭流涕。他也真的是帶了些年輕學生看了看中山陵之類的地方。所以，自由世界不瞭解中共的人，會覺得夏立言說的都沒錯。
但其實，正是這種看上去堂而皇之、而又和表面事實相符的說辭，非常具有誤導性。
中共的政府不是我們在民主社會生活慣了的人所知道的政府。不是每一個人都可以進中國掃墓的。首先，在1949年取得政權之後，中共搗毀了數以千萬計的祖墳，不要說回去紀念死去的人了，活著的人如果出身不夠紅，就會被關押或殺掉。
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