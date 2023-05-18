《這些謎樣藝術家，太有事》：卡拉瓦喬身兼賭徒、殺人犯、逃犯，為何被林布蘭等大師奉為神

文：顧爺

逃犯 卡拉瓦喬 Caravaggio（1571-1610）

1571年的米蘭……在市郊的一個小鄉村裡，誕生了一位曠世奇才。他的出現，將改變藝術史今後幾百年的走向。他的名字叫……卡拉瓦喬。

卡拉瓦喬是一個天才畫家，這一點，我想沒有任何專家學者會反對。

但是除了「畫家」，卡拉瓦喬還有好幾個讓他「引以為傲」的頭銜——流氓、賭徒、殺人犯、逃犯……他讓我第一次認識到，原來「天才」並不一定是用來形容正派角色的。

那麼，大壞蛋卡拉瓦喬是如何用他的畫筆改變世界的呢？在聊他的畫之前，我們先來看一下他的「粉絲」們吧：

魯本斯，哈布斯堡王朝御用畫家，代表作：《屠殺無辜者》（畫畫是我的職業，外交是我的興趣。用畫促成西班牙和英國結盟什麼的，我會說嗎？）

維梅爾，荷蘭「四大金剛」之一，代表作：《戴珍珠耳環的少女》（謎一樣的男人……）

委拉斯蓋茲，西班牙最厲害的畫家，代表作：《侍女》（鏡子，鏡子，鏡子……）

林布蘭，光影大師，代表作：《夜巡》（人生就是要大起大落才精采……）

還有那一群被稱為印象派的「小朋友」，這裡就不一一舉例了……

為什麼？為什麼這些「變態級」的大師們會把卡拉瓦喬奉為神一樣的人物？原因很簡單，他有神一樣的畫技！！！

1592年，出師不久的卡拉瓦喬來到了羅馬。當時的羅馬，為了迎接新世紀的到來，整座城市都在拚命地建造教堂，教堂蓋得多了，就需要大量的藝術品來裝飾。

因此，全世界最厲害的建築師、雕刻家和畫家都聚集到了這裡，那些沒有什麼名氣的，也削尖了腦袋想往裡擠，夢想有一天能得到一夜成名的機會。當時的羅馬差不多就類似今天的好萊塢，只不過後者是拍電影的，前者是搞裝潢的。卡拉瓦喬剛到羅馬時也混得挺慘的，主要就靠「跑跑龍套」和給大明星當當「替身」什麼的為生（在街邊擺攤賣畫和替成名的畫家當槍手）。

可能是因為請不起模特兒，這一時期，他以市井小民為題材，畫了許多「風俗畫」。這些作品已經開始逐漸展露出他的繪畫功力……

Photo Credit: 原點

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卡拉瓦喬擅長透過人物的表情和動作表現出緊張的氣氛，同時抓住觀者的視覺神經，使觀者融入到畫面中去。這幅畫，一看就知道，畫的是兩個老千串通起來A錢的場景。

Photo Credit: 原點

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通常，一幅油畫只能表現事物的一瞬間。而卡拉瓦喬的厲害之處，就是他往往能抓住最重要的那一瞬間！將劇情定格在最高潮的那一秒！下一秒，可能往任何方向發展，使看的人自然而然產生無限遐想……

這幅就更厲害了，看似是一籃普通的水果，但仔細觀察一下，會發現……

Photo Credit: 原點

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這些放在今天會被人想都不想就photoshop掉的部分，他都仔細地畫了出來。再看籃子底部的陰影，好像整個水果籃都戳到了畫布外面，讓人忍不住想把它往裡推一推。經過卡拉瓦喬的畫筆，連一籃水果都變得戲劇性了。

卡拉瓦喬似乎特別偏愛水果籃，只是放在桌子上畫還不過癮，還找人捧著畫。

Photo Credit: 原點

據說他畫畫從不打草稿，從構圖到細節都是一氣呵成的……目測這籃水果少說也得五六斤吧？一捧捧一天誰受得了？！看男孩的表情，就好像在說：「還沒畫完啊，大哥！」

既然說到了男孩，那我順便聊一下卡拉瓦喬這段時期畫的其他一些「娘化」作品。

Photo Credit: 原點

《樂師》裡的男孩們眼神直勾勾的，嘴唇微微張開，彷彿能夠聽到他們的歌聲，再加上裸露的潔白肌膚……

其實，這一系列的畫早在20世紀就已經被定性為「同性戀畫」。有許多人甚至懷疑卡拉瓦喬本人就是同性戀，而這些畫中的C位（中心位置）人物就是他的「基友」（關係特別好的同性朋友）——16歲的小畫家馬里奧．明尼蒂。

如果真是這樣，那照現在的標準來判斷，他不光是同性戀，甚至還是個戀童癖。但是懷疑歸懷疑，人家從來沒有宣布出櫃，我們也不能胡亂下定論。而且當時的羅馬，完全是宗教控制下的社會制度，宣布自己是同性戀基本上就等同於在乾隆爺臉上刺「反清復明」一樣，是大逆不道的。

書籍介紹

本文摘錄自《這些謎樣藝術家，太有事：9大怪咖，神祕不可測，不可告人的，都藏在畫中？！》，原點出版

作者：顧爺

▎他的說書魅力，坦率直白惹人愛，給你幽默藝術感受 ▎



顧爺連線，破解9位神祕藝術怪客，他們畫中暗藏的玄機。說不出口的、不可告人的，都藏在畫中？！更深度的內容，更豐富的……八卦，讓你用笑聲練腹肌！

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卡拉瓦喬是天才，也是流氓、賭徒、殺人犯，還越獄？！

林布蘭為何畫出傑作之後，就衰神附身破產？

維梅爾連自畫像都堅持不露臉，庫爾貝則是個自拍狂？

德國最偉大的畫家杜勒差點一輩子只能挖礦，克林姆則是個富二代？

誰是畫史上，最誇張的叛逆神人？不露臉的自畫像，到底要怎麼畫？

荷蘭為何是牛氣沖天的國度？哪位畫家，是老師口中百年難得一遇的奇才？

那位畫家，畫到死後，竟有14個女人帶孩子來爭遺產？



他聊藝術不一樣，坦率直白惹人愛

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Photo Credit: 原點

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航