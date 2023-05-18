《這些謎樣藝術家，太有事》：卡拉瓦喬身兼賭徒、殺人犯、逃犯，為何被林布蘭等大師奉為神
我們想讓你知道的是
卡拉瓦喬是一個天才畫家，這一點，我想沒有任何專家學者會反對。但是除了「畫家」，卡拉瓦喬還有好幾個讓他「引以為傲」的頭銜—流氓、 賭徒、殺人犯、逃犯……他讓我第一次認識到，原來「天才」並不一定是用來形容正派角色的。
文：顧爺
逃犯 卡拉瓦喬 Caravaggio（1571-1610）
1571年的米蘭……在市郊的一個小鄉村裡，誕生了一位曠世奇才。他的出現，將改變藝術史今後幾百年的走向。他的名字叫……卡拉瓦喬。
卡拉瓦喬是一個天才畫家，這一點，我想沒有任何專家學者會反對。
但是除了「畫家」，卡拉瓦喬還有好幾個讓他「引以為傲」的頭銜——流氓、賭徒、殺人犯、逃犯……他讓我第一次認識到，原來「天才」並不一定是用來形容正派角色的。
那麼，大壞蛋卡拉瓦喬是如何用他的畫筆改變世界的呢？在聊他的畫之前，我們先來看一下他的「粉絲」們吧：
- 魯本斯，哈布斯堡王朝御用畫家，代表作：《屠殺無辜者》（畫畫是我的職業，外交是我的興趣。用畫促成西班牙和英國結盟什麼的，我會說嗎？）
- 維梅爾，荷蘭「四大金剛」之一，代表作：《戴珍珠耳環的少女》（謎一樣的男人……）
- 委拉斯蓋茲，西班牙最厲害的畫家，代表作：《侍女》（鏡子，鏡子，鏡子……）
- 林布蘭，光影大師，代表作：《夜巡》（人生就是要大起大落才精采……）
還有那一群被稱為印象派的「小朋友」，這裡就不一一舉例了……
為什麼？為什麼這些「變態級」的大師們會把卡拉瓦喬奉為神一樣的人物？原因很簡單，他有神一樣的畫技！！！
1592年，出師不久的卡拉瓦喬來到了羅馬。當時的羅馬，為了迎接新世紀的到來，整座城市都在拚命地建造教堂，教堂蓋得多了，就需要大量的藝術品來裝飾。
因此，全世界最厲害的建築師、雕刻家和畫家都聚集到了這裡，那些沒有什麼名氣的，也削尖了腦袋想往裡擠，夢想有一天能得到一夜成名的機會。當時的羅馬差不多就類似今天的好萊塢，只不過後者是拍電影的，前者是搞裝潢的。卡拉瓦喬剛到羅馬時也混得挺慘的，主要就靠「跑跑龍套」和給大明星當當「替身」什麼的為生（在街邊擺攤賣畫和替成名的畫家當槍手）。
可能是因為請不起模特兒，這一時期，他以市井小民為題材，畫了許多「風俗畫」。這些作品已經開始逐漸展露出他的繪畫功力……
卡拉瓦喬擅長透過人物的表情和動作表現出緊張的氣氛，同時抓住觀者的視覺神經，使觀者融入到畫面中去。這幅畫，一看就知道，畫的是兩個老千串通起來A錢的場景。
通常，一幅油畫只能表現事物的一瞬間。而卡拉瓦喬的厲害之處，就是他往往能抓住最重要的那一瞬間！將劇情定格在最高潮的那一秒！下一秒，可能往任何方向發展，使看的人自然而然產生無限遐想……
這幅就更厲害了，看似是一籃普通的水果，但仔細觀察一下，會發現……
這些放在今天會被人想都不想就photoshop掉的部分，他都仔細地畫了出來。再看籃子底部的陰影，好像整個水果籃都戳到了畫布外面，讓人忍不住想把它往裡推一推。經過卡拉瓦喬的畫筆，連一籃水果都變得戲劇性了。
卡拉瓦喬似乎特別偏愛水果籃，只是放在桌子上畫還不過癮，還找人捧著畫。
據說他畫畫從不打草稿，從構圖到細節都是一氣呵成的……目測這籃水果少說也得五六斤吧？一捧捧一天誰受得了？！看男孩的表情，就好像在說：「還沒畫完啊，大哥！」
既然說到了男孩，那我順便聊一下卡拉瓦喬這段時期畫的其他一些「娘化」作品。
《樂師》裡的男孩們眼神直勾勾的，嘴唇微微張開，彷彿能夠聽到他們的歌聲，再加上裸露的潔白肌膚……
其實，這一系列的畫早在20世紀就已經被定性為「同性戀畫」。有許多人甚至懷疑卡拉瓦喬本人就是同性戀，而這些畫中的C位（中心位置）人物就是他的「基友」（關係特別好的同性朋友）——16歲的小畫家馬里奧．明尼蒂。
如果真是這樣，那照現在的標準來判斷，他不光是同性戀，甚至還是個戀童癖。但是懷疑歸懷疑，人家從來沒有宣布出櫃，我們也不能胡亂下定論。而且當時的羅馬，完全是宗教控制下的社會制度，宣布自己是同性戀基本上就等同於在乾隆爺臉上刺「反清復明」一樣，是大逆不道的。
書籍介紹
本文摘錄自《這些謎樣藝術家，太有事：9大怪咖，神祕不可測，不可告人的，都藏在畫中？！》，原點出版
作者：顧爺
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卡拉瓦喬是天才，也是流氓、賭徒、殺人犯，還越獄？！
林布蘭為何畫出傑作之後，就衰神附身破產？
維梅爾連自畫像都堅持不露臉，庫爾貝則是個自拍狂？
德國最偉大的畫家杜勒差點一輩子只能挖礦，克林姆則是個富二代？
誰是畫史上，最誇張的叛逆神人？不露臉的自畫像，到底要怎麼畫？
荷蘭為何是牛氣沖天的國度？哪位畫家，是老師口中百年難得一遇的奇才？
那位畫家，畫到死後，竟有14個女人帶孩子來爭遺產？
他聊藝術不一樣，坦率直白惹人愛
藝術細胞是天生的，後天長出來的都是癌細胞……但審美細胞絕對可以培養。顧爺說:「所謂藝術，只是一個人或者一群人的浪漫，它也有愛情的八卦、人生的苦難，它能讓你心酸，也能讓你笑‧翻‧天！」他談藝術，一周粉絲翻三倍，迅速引起135萬人回響，4萬多次關注，近5千條留言！顧爺說：「其實，繪畫的門檻並不高。當我們欣賞繪畫作品時，總想把它看懂，但我覺得，只要你覺得這幅畫好看，看著舒服，那它就是一幅好畫。」
看懂人，就看懂畫。顧爺用數十個穿越時空的E時代笑點，簡報形式的視覺分析，脫口秀般充滿誘惑力的旁白解說，6萬個平凡文字的奇妙排列，忍不住一口氣讀完9位經典畫家故事！
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
我們想讓你知道的是
鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會