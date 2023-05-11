TNL+ 2023/05/11,
中國

為陌生人的自由而失去自由， 「被顛覆中國」的許志永是這個時代的驕傲

為陌生人的自由而失去自由， 「被顛覆中國」的許志永是這個時代的驕傲
Photo Credit: GettyImages

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2020年1月，許志永發表一封名為〈勸退書〉的給習近平的公開信，尖銳指出習近平不是政治家、無能處理重大危機、逆歷史潮流、讓維穩耗竭中國，最後正告說：「兩屆期滿，歸家休息吧。」2023年4月10日，他被以「顛覆國家政權罪」判刑14年。

許志永，北京大學法學博士，公益機構「公盟」創始人之一，「新公民運動」主要發起人和標誌性人物。二零一四年，因推動「教育平權」，被捕並被判刑四年。二零二一年，發表公開信呼籲習近平下台，再度被捕。二零二三年四月十日，被以「顛覆國家政權罪」判刑十四年，剝奪政治權利四年。

許志永，一九七三年三月二日生於河南省商丘市民權縣。父親是鄉醫院醫生。一九八九年，「六四」屠殺發生，他由此看透中共政權的屠夫本質，因政治見解不同，與家人發生衝突。中學畢業後，考上蘭州大學，先後在蘭大完成學士和碩士教育。一九九九年，考入北京大學法學院攻讀博士學位。二零零二年，博士畢業後，在北京郵電大學文法學院任講師。

二零零三年四月，大學畢業生孫志剛因沒有帶身份證出門，被警察帶到廣州收容站並被毆打致死。

許志永等三名北大法學博士起草《關於審查〈城市流浪乞討人員收容遣送辦法〉的建議書》：「我們作為中華人民共和國公民，認為國務院一九八二年五月十二日頒布的，至今仍在適用的《城市流浪乞討人員收容遣送辦法》，與我國憲法和有關法律相抵觸，特向全國人大常委會提出審查該辦法的建議。」

這份《建議書》對國務院廢除收容遣送制度起到了關鍵的推動作用，媒體稱之為「三博士上書事件」。但許志永強調：「作為法律人，我不願意別人說我們的建議是『上書』，因為們的違憲審查建議不是向某個領導的祈求，而是嚴格依照立法規定的程序提出的法律文書。」

他認為，孫志剛之死「不僅僅是一個無辜公民的死難，不僅僅是一部惡法的結束，這是公民權利運動的起點，而且從此這場運動沒有停止過，直到一個民主法治的現代文明中國，這是一個時代的起點。」

同年秋，北京出現了一九七八年北大競選之後，新一波基層人大代表獨立候選人參選熱潮。許志永宣布參選北京市海淀區人大代表。他在參選宣言中說：「我是一個理想主義者，我渴望一個公正的社會，一個憲政法治自由幸福的中國。」他以直接參選人大代表的方式，推動選舉的規範化和人大制度的完善。

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