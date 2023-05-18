《甘迺迪：美國願景》：甘迺迪兄弟之死，就是我這一代人的未來之死
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本書由甘迺迪的外甥史蒂芬．甘迺迪．史密斯和歷史學家道格拉斯．布林克利共同編輯，精選前美國總統約翰．甘迺迪三十一篇最偉大的演講；集結數十位美國及國際菁英的評論和反思；並加入六百張珍貴的紀實照片和歷史文件。
文：葛洛麗亞．斯泰納姆
點燃一場全國性的運動——談〈同等報酬，同等機會〉
從現在來看，很難說清當時的約翰．甘迺迪對我這代人意味著什麼。甘迺迪當選時，我正當二十五、六歲的年紀，當時我還從沒有見到過哪位政治領袖與我這代人有什麼關聯。我崇敬羅斯福那一代，但他們是我母親那個時代的英雄。史蒂文森比艾森豪更為鼓舞人心，但後者卻打敗了前者。尼克森也許是現代社會最不具備個人魅力的國家領袖，還幫助麥卡錫議員毀掉了我崇敬的許多作家、演員和活動家的畢生事業。
在這樣的荒漠當中，出現了頗具個人魅力的傑克．甘迺迪──麻薩諸塞州議員、總統候選人。雖然他大我將近二十歲，但他的言談卻面向未來，他邀請新一代人介入政治，他娶了一個有思想、有魅力的妻子，他把整個國家的觀念從「冷戰」式思維推廣到了「新邊疆」式思維。他剛一入主白宮，就建立了和平隊，那是一項政府計畫，邀請各個年齡段的人作為志願者，參與到全世界的各種社區專案當中去。
對我來說，僅這一點就足以讓甘迺迪總統與眾不同。大學畢業以後，我在印度生活了兩年的時間，就是這個擁有超乎我想像的幾千年歷史的嶄新的民主國家，永久地改變了我的人生。然而，在國內，每當我談起印度，人們卻敬而遠之、漠不關心。就是在這時候，甘迺迪總統的和平隊產生了，為各個年齡段的人們打開了通往亞洲和非洲的大門，讓那些原本就有意瞭解、施助、服務的美國人走出去。白宮從一個受人仰視卻了無生趣之地變成了一個充滿活力的中心，一個人們非常願意去的地方。我和其他許多人一起，第一次感覺到個人與政治、與政府有了關聯。
問題在於，女性在甘迺迪政府並沒有比以往任何一屆政府的參與度更高。我們女性可能在和平隊當志願者比在華盛頓更受歡迎一些。比如說，每屆總統一當選，就會任命六千多個聯邦職位。接著還有聯邦法官，最高法院、所有聯邦機構的高層官員，加起來差不多有七千個其他職位。
這還沒有算上美國國家鐵路客運公司（Amtrak）這類國有企業的董事會成員，以及白宮自身的五千多名職員。一九六〇年，在所有這些職位中，僅有百分之二．四的女性，和艾森豪時期基本持平。根據蓋爾．柯林斯（Gail Collins）在她的著作《當一切都已改變》（When Everything Changed）中所述，埃莉諾．羅斯福本人作為自成一派的壓力集團，促成了民主黨內和羅斯福新政下任用大量女性，她曾對記者談到過甘迺迪在任用女性問題上的失敗，「男性只有被提醒才會意識到女性的存在」。
甚至就連埃絲特．彼得森（Esther Peterson），第一位支持甘迺迪政府的工會領袖，做到了勞工部婦女事務局局長，是甘迺迪政府中女性擔任過的最高職務，也評論說甘迺迪「新邊疆政策」下所任用的少量女性，其實只是「舊邊疆」中的一部分而已。由於「厭女主義」造成的雙重標準，女性需要用更長的時間向上攀登，因此到達之時也就比男性老一些。彼得森就比她的上司甘迺迪大了十多歲。
當然，偏見也會進入它所禁錮之人的內心。許多女性已經接受了事實，覺得自己就該比同等位置的男性工作更努力、時間更長一些。同時，很少有女性成長於父母平等的家庭。婦女事務局當時是致力於改善工作條件的，但它認為母親還是要盡可能留在家裡。根據該局一九六四年發表的報告所說，「婦女事務局的政策並不是在鼓勵已婚女性離家謀職」。該局的雇員們本身的年工資最多也只有兩千美元。正如一位國會議員所說：「世上沒有哪個女人值得賺再多錢了。」
在這樣的大環境之下，甘迺迪總統向前邁進了一大步。一九六一年，他成立了總統婦女地位委員會。他甚至請過去總是批判他的埃莉諾．羅斯福擔任委員會的主席。兩人都同意一個議程：證明即使沒有平等權利修正案（Equal Rights Amendment, ERA），婦女地位也能得到提高。在婦女獲得了投票權之後，ERA 就成了婦女政權論者的下一個目標，但許多工會組織一直都把為婦女設立的「保護性法律」當作一個突破點，用以組織起來對抗雇主，他們可不想放棄這來之不易的勝利成果。
然而從邏輯上說，體能比性別更能檢驗一個人──許多女性在不拿報酬的家裡有力氣舉起那麼重的孩子，但卻不被允許她們在有報酬的工作崗位上舉起同樣的重量──那些建立在性別基礎上的歧視性法律的確該被平等權利修正案所取代。這種利益上的衝突往往使工會運動站在了平等主義女性運動的對立面上。甘迺迪成立的這一委員會，和埃絲特．彼得森領導下的婦女事務局一樣，致力於為工作母親的托兒和減稅提供更多便利、維持對女性勞動者「合理的」限制與保護等，但並沒有致力於讓托兒和兒童早期教育成為每個孩子的權利。
我們前進的方式往往是：前進兩步，再後退一步。然而，無論是否有意如此，甘迺迪的婦女地位委員會做了一件開創性的事：它讓婦女們走到了一起，互相學習，並不僅僅是在國家層面，而且是在每個州層面上的委員會裡都可以互相學習。全國婦女組織（National Organization for Women, NOW）的創始人之一、女權主義先鋒、非裔美國律師波利．默瑞（Pauli Murray）說，甘迺迪在各州的婦女地位委員會後來成了啟發人們覺醒的各種團體，最終促成了NOW的產生，促成了性別和種族相關的國會立法，促成了平等機會委員會（Equal Opportunity Commission）的產生，促使人們理解投票權不是唯一一項不分種族和性別、人人都該享有的權利。有些婦女在維護民權和和平的運動中認識到，即使在這樣廣受愛戴的爭取社會公正性的運動中，女性也很難得到平等；這些覺醒的女性在導火索上又添了燃料，點燃了一場全國性的婦女運動。
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南投縣13鄉鎮農特產品──北南投篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「北南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。位於本縣東北方，東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰和台中縣為界。仁愛鄉位處台中中央山脈軸心地帶，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚「虹鱒」、以及原味十足的香檽米、放山雞……等。皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－南投市
南投市位於南投縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮四面環山，為盆地地形，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點-日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
以上廣告由南投縣政府農業處提供。