印太地緣政治白熱化，紐西蘭宣布國防預算增加145億、加薪鼓勵從軍

印太區域防衛再升級，紐西蘭國防部（NZDF）宣布，將在未來4年增加7.48億紐元（約新台幣145億元）國防預算，其中包含紐西蘭軍隊十多年來最大幅度的加薪。紐西蘭國防部長利特爾（Andrew Little）表示，因應氣候變遷與漸趨白熱化的太平洋地區競爭，必須防止紐西蘭軍隊人員的流失。

紐西蘭國防部長利特爾8日宣布，政府將在未來4年投入4.19億紐元（約新台幣81.6億元）提升國防人員薪資，並斥資3.28億紐元（約新台幣63.8億元）升級資產與基礎設施。基礎設施方面，這筆資金將投注升級紐西蘭巡防艦以及「巨蝮蛇」（Bushmaster）輪型裝甲運兵車，同時也替北島（North Island）的奧哈基亞（Ohakea）空軍基地建造新的燃料區。

最新公布的調薪將為紐西蘭軍人增加4000紐元至1萬50000紐元的薪資（約新台幣7.7萬元至29萬元），將於2023年7月1日起生效。利特爾指出，這 是過去10年以來國防薪資調幅的4倍，將有助於解決紐西蘭軍隊人員流失的問題，並使「國防成為一種職業選擇」。

根據紐西蘭新聞媒體「Newshub」，紐西蘭軍中只有20%的人員認為他們的薪水是公平的；而「Stuff」則指出，紐西蘭軍人的薪資比一般民間企業還要低5%-18%。

紐西蘭軍隊面臨大量人員流失，過去兩年已有30%軍人離職，導致3艘軍艦閒置、P-3獵戶座（P-3 Orion）機隊也因缺兵而提前退役，使得紐西蘭空中偵察能力受限，同時紐西蘭還面臨氣候變遷以及日益競爭的地緣戰略環境，特別是所處的太平洋地區。

A third of New Zealand’s Navy ships are docked over lack of crewhttps://t.co/kSjffofnj1 pic.twitter.com/XXpmYbp43Y — Defense News (@defense_news) December 9, 2022

紐西蘭海軍司令：中國越具脅迫性，紐西蘭不能只是袖手旁觀

中國在印太區域的影響力越來越大，紐西蘭皇家海軍司令普羅克特（David Proctor）今年4月提出警告，稱「越來越具脅迫性的國家」正在挑戰太平洋地區的自由繁榮：「當你看到中國正在做的事情，以及他們在軍事能力，特別是海上能力方面的巨額支出時，紐西蘭人不能只是袖手旁觀。」紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）同日表示，紐西蘭軍隊的戰略改革正面臨重大決定。

紐西蘭的鄰居，澳洲政府4月公布最新國防戰略審查報告，確認澳英美核動力潛艦合作協議（AUKUS）計劃是提升澳洲威懾能力的優先事項，並且優先考慮在國內生產精準遠程打擊和導彈武器。這樣的重大決定也讓紐西蘭面臨國防改革的壓力。

Photo Credit: GettyImages 澳英美三國領導人本月13日在美國加州聖地牙哥的海軍基地共同宣布，將運用美英的先進技術在20年內共同打造下一代潛艦，該潛艦就命名為「AUKUS」。

對於軍中增加7.48億紐元的預算，紐西蘭國防軍（New Zealand Defence Force）司令、空軍中將蕭特（Kevin Short）在回覆《路透社》的電子郵件中表示，這筆預算是近年來分配給軍方「最有意義的撥款」。

不過紐西蘭政治評論員布拉德伯里（Martyn Bradbury）指出，這筆錢給士兵更多的錢、希望讓他們留在軍隊中，但並沒有以任何方式幫助紐西蘭為面對的軍事挑戰做好準備，布拉德伯里指出，氣候變遷讓紐西蘭需要一支規模大得多的軍隊來應對國內災難，另一方面，如果紐西蘭試圖與中國和美國保持距離，就需要大幅提高防禦力的軍事開支。

布拉德伯里建議應將紐西蘭的國防預算提升至GDP的3%。 2021年 紐西蘭的國防預算僅佔該國國內生產毛額（GDP）的1.371%，而北大西洋公約組織（NATO）成員國2006年同意，將致力確保各國防衛支出不低於GDP的2%。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範