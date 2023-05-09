塔克辛再表達結束流亡意願，願返泰國坐牢和照顧孫子

（中央社）在泰國即將舉行國會大選之前，流亡海外的前總理塔克辛今天表示，他決定要在今年7月生日之前返回泰國照顧孫子。這已經是今年第3次塔克辛明確表達想要返回泰國的意願。

2006年9月19日，泰國軍方發動政變，當時在紐約參與聯合國大會的總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）被解職，軍方接管行政部門，塔克辛流亡海外。2008年塔克辛短暫回到泰國，之後又再度流亡海外。戴克辛隨後因為多起貪污案被泰國法院判處超過10年有期徒刑。

泰國即將在5月14日舉行國會眾議員選舉，塔克辛的么女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）在此次大選代表為泰黨（Pheu Thai）出征總理一職，多個民調顯示貝東丹有高度人氣。

塔克辛曾在3月24日在日本接受共同通信社專訪時表示，如果可以返回泰國的話，他已經準備好在監獄服刑。塔克辛形容自己已經在外面服刑很多年了，因為他無法和自己的家人相聚，「我已經受苦夠久了，如果要在一個小監獄服刑，我是ok的」。

塔克辛在專訪表示，有信心為泰黨在即將來臨的大選可獲得過半席次，因為民眾已經受夠了總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）的執政，但是即使是由為泰黨組成聯合政府，他也不會要求為泰黨尋求國會特赦他，因為這樣反對他的人會感到不高興。

貝東丹在5月1日產下兒子普塔信（Prutthasin Sooksawas），塔克辛當天也立即在社群媒體推特（Twitter）發文表示，今年7月他就要74歲了，他的7個孫子都是在他離開泰國之後出生，想要回到泰國照顧孫子。

在泰國即將舉行大選之際，塔克辛今天早上再度在推特發文表示，他想要返回泰國，「再一次，我要請求各界同意，我已經決心要在7月生日之前回到泰國照顧孫子，我和家人分開已經17年了，我已經老了」。

ผมขออนุญาตอีกครั้ง ผมตัดสินใจแล้วว่าจะกลับบ้านไปเลี้ยงหลานภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนวันเกิดผมครับ ขออนุญาตนะครับ เกือบ 17 ปีแล้วที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัว ผมก็แก่แล้วครับ — Thaksin Shinawatra (@ThaksinLive) May 9, 2023

塔克辛並表示，大家不用擔心，他不會成為為泰黨的負擔，他願意進入司法程序，且回去的時候，由總理帕拉育領導的過渡政府仍然在位，這一切是他自己的決定。

塔克辛的生日是7月26日，而這已經是今年第3次他明確公開表示想要返回泰國。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範