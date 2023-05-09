2023/05/09,
政治

對中鷹派的英國前首相特拉斯16日抵台，將晉見府院高層、特別關注參訪國防部

對中鷹派的英國前首相特拉斯16日抵台，將晉見府院高層、特別關注參訪國防部
英國前首相特拉斯。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

特拉斯是英國任期最短的首相，上任僅45天便於去年10月辭職，不過她卸任首相職務後，仍經常公開為台灣發聲，如今年2月在東京發表演說時強調，「我們的政府必須向（中國）發出訊號，對台灣的軍事侵略將是一個戰略錯誤」，她也說對於中國，「如果現在不採取行動，從長遠來看可能會讓我們付出沉重的代價。」

英國重量級外賓即將訪台，對中鷹派、也曾有不少挺台言論的英國前首相特拉斯（Liz Truss）將於本月16日至20日訪問台灣，除了是應遠景基金會邀請發表演說，訪台期間更將晉見府院高層、拜會相關部會首長，並參訪我國文經設施。

英國前首相柴契爾夫人（Denis Thatcher）曾於卸任後於1992年、1996年訪台，特拉斯是睽違27年再度訪台的英國卸任元首。

外交部今（9）日下午發布聲明，特拉斯前首相應遠景基金會邀請於5月17日發表演講，期間將與國內政、商、學等各界人士交流互動，強化台英密切友好關係；會後將舉行訪台記者會，活動將由前美國駐美代表處政治組組長、台北市議員趙怡翔主持。

根據《華視新聞》，特拉斯5月17日來台期間，預計拜訪總統府、行政院、立法院、數發部、經濟部以及參訪故宮，其中一站是到國防部，據悉這是特拉斯相當關心的一部分。

外交部說明，特拉斯前首相為台灣長期堅定友人，英國政府在她擔任外相期間，多次個別或與其他G7國家表達維持台海和平穩定的重要性，並表示英國在確保台海和平穩定上具有明確利益。

特拉斯於去年4月發表英國外交政策演說中，首度提及應確保台灣等民主政體具備自我防衛能力，並在去年6月北約峰會期間表示，台灣的安全不僅攸關軍事安全，也關乎經濟安全，多次號召民主陣營支持台灣，將台海和平穩定重要性從區域提升至全球層次。

而特拉斯也在任內承諾將針對英國的外交國防政策評估報告「2021整合性評估報告」作出修改，英國現任首相蘇納克（Rishi Sunak） 接替完成這份報告更新，這份更新版的報告裡首次提及台灣（台灣與台海共出現了4次），英國政府承諾「支持台海穩定，反對單方面改變現狀，支持東海和南海穩定。英國支持各方共同努力，確保緊張局勢不會再升級」。

外交部說，特拉斯卸任首相職務後，仍經常公開為台灣發聲，呼籲自由世界應竭盡所能支持台灣，確保台灣獲得自我防衛所需的支持，力挺台灣的民主自由。

特拉斯是英國任期最短的首相，上任僅45天便於去年10月辭職，不過她今年2月在東京發表演說時強調，「我們的政府必須向（中國）發出訊號，對台灣的軍事侵略將是一個戰略錯誤」，她也說對於中國，「如果現在不採取行動，從長遠來看可能會讓我們付出沉重的代價。」

林昶佐赴日參加對華政策跨國議會聯盟論壇
Photo Credit: 中央社
無黨籍立委林昶佐（左）2月17日赴日參加「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」論壇，並與前英國首相特拉斯 （右）等人，就「確保印太區域的自由開放」議題對談。

外交部感謝特拉斯前首相對於台灣的鼎力支持與深厚情誼。外交部指出，特拉斯前首相自2010年從政以來，歷任司法大臣、國際貿易大臣、外交大臣及首相等要職，政治經歷完整豐富。特拉斯前首相來訪充分展現對台灣的堅定支持與台英緊密友好情誼。

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核稿編輯：楊士範


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