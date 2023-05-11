TNFD為何重要：金錢不是衡量價值的共同標準，企業如何為環境及生物多樣性負責？
我們想讓你知道的是
公司經營與發展正在受到氣候變遷、自然環境、生物多樣性的衝擊。以茶產業來說，相同的人力資本投入與種植面積，2021年臺灣茶葉年產量減少30%，正是因為極端氣候帶來的嚴重乾旱所致。今天自然環境議題已經不是社會公益，而是直接影響公司利潤與財務績效，而這就是TNFD報告書要呈現的。
文：柳婉郁（一個充滿理想與熱情的環境經濟學家，專注研究如何把森林換出更多的環境效益，例如種樹生碳權。掌握植樹造林負排放技術，在近年碳中和及淨零排放成為顯學之後，成為企業詢問度最高的農牧業碳權達人。目前擔任國立中興大學森林學系教授及綠學院綠色帶路人）
「雖然你們綠學院都在談資本主義終將因環境變遷而需作調整，但這個世界共同的語言就是錢，所有沒辦法用金錢衡量的東西，都不可能成為主流。」
這種說法你很熟悉吧，當投資人或「成功商業人士」帶著憐惜的眼神看著你，他們多半很有錢、甚至已經財富自由，而你還在租房子住，你幾乎無法反駁。
但是你心中卻有一個疑惑，如果這些人真的如他們說的那麼神，金錢是衡量價值的共同標準，為什麼自然環境會搞成今天這個樣子？
幾十年前，沒有人相信世界唯一強權美國將會倒下，但今天所有明眼人都看得出來我們將從單極世界走向多極世界，美元將不再是全球共同的語言。
所有我們曾經賴以維生的價值觀，正在倒下！
我是森林系畢業的，知道老的樹木會死去，新的樹苗會從它身邊長出來。正是在這樣的時代背景下，促使全世界現在有高達80多個國際組織及倡議都試圖提出新的衡量價值的方法。我們比較熟知的有GRI準則、TCFD框架及SASB準則，使投資者與公眾更加了解環境與社會層面對企業經營的風險，並據此編製ESG報告書，提供對於企業永續發展的正面貢獻或負面衝擊資訊。
這三項準則的演進目標雖相似，但仍略具差異，GRI準則傾向企業基本面向的全面非財務資訊揭露，TCFD強調氣候變遷對財務的影響評估，SASB則著重企業財務的重大影響評估。
然而，上述三項準則僅提供對企業的規範、氣候風險影響及面對永續的財務投資評估，除企業自身減碳外，尚未說明企業對於自然環境的影響，以及積極改善自然環境的作為。
其中，TCFD的揭露項目著重於「氣候變遷相關風險」，未考量由自然環境、生物多樣性提供的生態系服務之損害對企業造成的營運／財務風險，即自然相關風險。因此雖然我們可能對TCFD都還不熟，國際上就已經再次演化出其改良版：TNFD（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures）。
TNFD有什麼特別之處？
2022年聯合國生物多樣性大會（CBD COP15），通過昆明—蒙特婁全球生物多樣性框架（Kumming-Montréal global biodiversity framework），提出TNFD最主要目標為「提供各組織設定框架，對自然環境和生物多樣性等風險評估，並展開積極行動，以維護並協助全球投資不受自然環境變遷所帶來的負面影響」，將揭露項目轉變為全面性的「自然相關風險」。
TNFD最有趣的地方在於對「LEAP方法學」界定，先切分為企業及金融機構，再分四個階段進行：
- 第一階段：定位與自然相關揭露（Locate），包含企業足跡、自然相關議題、地點識別優先性、部門鑑別，了解企業執行專案產生哪些生物多樣性影響
- 第二階段：評估依賴與衝擊（Evaluate），涉及自然環境與生物多樣性鑑別，依賴與影響識別、依賴及衝擊分析，比如供應鏈對自然環境及生態影響
- 第三階段：評估（Assess）實質重大風險與機會
- 第四階段：準備（Prepare）作出回應與報告，涉及策略與資源分配，並展示揭露行動
公司經營與發展正在受到氣候變遷、自然環境、生物多樣性的衝擊，這是人類歷史上從未發生過的。
例如，一個賣蜂蜜的公司，可能會因為全球蜜蜂正在滅絕，而遭受到自然環境衝擊，大幅影響財務表現，這就是要在TNFD報告書中揭露的。而茶產業也是，相同的人力資本投入與種植面積，2021年台灣茶葉年產量減少30%，正是因為極端氣候帶來的嚴重乾旱所致。
自然環境議題已經不是社會公益，而是直接影響公司利潤與財務績效，這也是TNFD報告書要呈現的。
Apple蘋果這幾年與美國緬因州北卡州合作造林專案，部分區域種植長葉松和白色雪松提供保育類蝴蝶棲息，提高生物多樣性，這就屬於TNFD報告書的揭露項目。
我非常樂見這樣的演化，因為這對森林來說是大利多。我之前的文章提到，這幾年大家很喜歡以自然為本的解決方案（nature-based solutions），當企業開始評估自然環境風險，這些以自然為本的解決方案例如森林碳權等，將會更受到重視。
這80幾個國際組織及倡議雖然不會全部存活下來，但這一點都不重要，有一天我們會像樹木一樣死去，新的樹木會從我們身邊長出來，我們將會演化出衡量價值的新思維，這才是這個世界共同的語言。
本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此
原標題：從TCFD到TNFD到底有完沒完！企業還得替環境及生物多樣性負責？
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。